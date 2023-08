Mark Aldanow: „Der Anfang vom Ende“ – Der Triumph des Bösen

Ukraine-Bibliothek

Eine kleine Ukraine-Bibliothek (38): Mark Aldanows „Der Anfang vom Ende“.

An einer Stelle ließ der Autor eine Figur fundamental werden: „Ja, alles Schwindel!“ Und an anderer seines umfangreichen Romans kurz und bündig urteilen: „Selbstanalyse war für ihn, wie für die meisten Menschen, eine schwierige, unangenehme und ungewohnte Angelegenheit.“ Wer fühlt sich da nicht unangenehm durchschaut, wo es doch mit dem Schwindel und der Selbsterkenntnis so eine Sache ist, eine intime Beziehung.

Von fataler Innigkeit erst recht in einem mittlerweile 80 Jahre alten Meisterwerk, das soeben erstmals ins Deutsche übersetzt wurde: Mark Aldanows „Der Anfang vom Ende“. Worin man sich ebenfalls den Satz anstreichen kann: „Wozu haben wir der Welt diese skrupellose, noch nie dagewesene Bösartigkeit beigebracht. Wir haben verkündet, dass alles erlaubt ist, und wir haben demonstriert, dass alles erlaubt ist.“

Über das Bösartige ließ Aldanow einen Revolutionär ins Grübeln kommen, einen Experten der Konspiration und des Terrors, Wislicenus, einen Antagonisten des Autors auch deswegen, weil Aldanow, der von der alles erlaubenden Oktoberrevolution abgestoßen war, 1919 emigrierte. Nach zwei Jahrzehnten im Exil in Paris floh der Jude 1940 nach New York. 1947 die Rückkehr nach Europa, wo Aldanow bis zu seinem Tod 1957 in Nizza lebte, ein Autor von 16 Romanen, eine Berühmtheit, die nicht weniger als dreizehn Mal für den Literaturnobelpreis vorgeschlagen worden war.

1886 in einer jüdischen Familie geboren in Kiew, veröffentlichte Aldanow 1915 erste literarische Texte, während er als Chemiker Schutzvorkehrungen gegen einen der entsetzlichsten Schrecken des Ersten Weltkriegs zu entwickeln versuchte, das Giftgas. Obwohl geächtet, wurde es erneut eingesetzt Mitte der 1930er Jahre im Abessinienkrieg. Der Völkerbund alarmiert, der Völkerbund machtlos. Im Roman sind die Gräuel des faschistischen Italien gegen die Zivilbevölkerung, der Terrorkrieg Mussolinis mit der Massenvernichtungswaffe Gas eine allenfalls flüchtig wahrgenommene Meldung in den Zeitungen.

„Armageddon“, so hieß 1918 eine Veröffentlichung Aldanows, die in der Sowjetunion umgehend unterdrückt wurde. Auf Berichte und Reisebilder bezogen, nannte Walter Benjamin Aldanow den „altvertrauten Typus des skeptischen Betrachters“. Skepsis ist es zweifellos, die anfangs die Erzählhaltung Aldanows auch in seinem Roman ausmacht, doch löst sich diese distanzierende Perspektive zunehmend auf in Episoden von grotesker Ausweglosigkeit. Darin verstrickt Wislicenus als ein mittlerweile irritierter Bolschewist, ebenso der Militärberater Tamarin, vor der Revolution ein weißer General, in der Sowjetunion ein roter, nicht zuletzt der Diplomat Kangarow, ein Opportunist: drei Sowjetbürger im kapitalistischen Ausland ebenso wie die fidele Sekretärin Nadja, die sich Kangarow als Geliebte ersehnt, lassen sich durch den Pariser Trubel treiben.

Wenn schon unaufrichtig, dann richtig. Wenn schon ein Tanz, dann nicht abreißend auf dem Vulkan, während man sich sicher ist, dass der Anfang vom Ende eingetreten ist, mit ihm nicht das eines Zeitalters, sondern überhaupt der Zivilisation. Erschreckend die politische Indolenz ideologisch erstarrter Strategen, denen sich die „Gräueltaten der chilenischen Regierung“ zunächst weit krasser darstellen als das in Europa aufziehende Desaster, der Spanische Bürgerkrieg. Erst an der Front von Madrid dämmert dem sowjetischen Militärberater, dass die ausgestochenen Augen, als Gräuel gang und gäbe auf beiden Seiten, eine obszöne Attraktion in Paris sind – mit ihm als Gast in einem „Theater des Schreckens“ auf dem Montmartre.

Zur Reihe Eine kleine Ukraine-Bibliothek, nicht chronologisch angelegt, nicht systematisch zusammengestellt, gedacht als Angebot zur Orientierung. Davon ausgehend, dass sich Schauplätze, ob fern oder fremd, durch Bücher von jedem Ort der Welt aus aufsuchen lassen. Mark Aldanow: Der Anfang vom Ende. Roman. Aus dem Russischen von Andreas Weihe. Rowohlt, Hamburg 2023. 682 Seiten, 38 Euro. Zuletzt ins Regal gestellt: Serhii Plokhys „Der Angriff", Yevgeniy Breygers Gedichtband „Frieden ohne Krieg", der von Wolfgang Benz herausgegebene Band „Die Ukraine. Kampf um Unabhängigkeit", Gerd Koenens „Im Widerschein des Krieges" sowie Dovid Bergelsons Erzählungen „Die Welt möge Zeuge sein". Als Nr. 39 wird die Ausgabe der Zeitschrift „Osteuropa" zum Thema „Russlands verlorene Kriege" vorgestellt.

Darf man an Dekadenz denken? Zum Besten geben Figuren frei flottierende Ansichten, mal bolschewistische, im nächsten Moment monarchistische. Oder vielleicht doch demokratische? Exemplarisch die Stimmungswechsel des Schriftstellers, des in ganz Frankreich verehrten Vermandois, der eingestandenermaßen mehrmals am Tag seine Meinungen ändert. Die bürgerlichen Ideale stehen nicht hoch im Kurs, nicht im Restaurant, nicht beim Flirt, bei Bankern ebenso wenig wie bei Bolschewisten. Aller Spott ist den angeblich „humanistischen Klischees“ sicher.

Zumal die Rede vom „Anfang vom Ende“ kokettes Salongespräch ist, dräuend zitierte biblische Prophetie, eschatologischer Seufzer im Namen einer „unglücklichen Generation“ oder Lamento in einer Ehefarce. Es herrscht so etwas wie ein enormer Unernst. Dieser muss umso ernster genommen werden, da keine Figur sich nicht konfrontiert sähe mit dem Bösen, durch den Stalinismus ebenso verkörpert wie den Nationalsozialismus. „Erstaunlicherweise war Aldanow einer der Ersten in der russischen Literatur, der die Ähnlichkeiten zwischen dem Nazi- und dem Sowjetregime thematisierte“, betont im Vorwort der russische Regimegegner Sergej Lebedew.

Aldanows Roman lässt sich durch Andreas Weihe, der seine Übersetzung gelegentlich mit einem Quäntchen gegenwartsorientierter Saloppheit versetzt hat, als komplexes Menetekel und Memento lesen. Menetekel zum Zeitpunkt seines Erscheinens, 1943. Memento heute, 2023, nicht wegen simpler Parallelen, aber doch offensichtlicher Analogien, der Erkenntnis eines Salonlöwen zum Trotz, der mit Hegel zu dozieren weiß, dass Geschichte sich nicht wiederhole.

In Aldanows historischem Roman über den gigantischen Schwindel einer gewalttätigen Epoche sagt sich der scheinbar alles durchschauende Revolutionär Wislicenus, „dass der Feind zwar besiegt ist, wir aber ein wüstes Durcheinander angerichtet haben (er benutzte in Gedanken ein stärkeres Wort).“ Was für ein Einwand, in Klammern gesetzt umso schriller die Entlarvung eines Selbstbetrugs, einer Lebenslüge. In den Zeitungen die Nachrichten von den Schauprozessen in Moskau, von Stalins „Großem Terror“. Bürgerliche Propaganda? Was die Figuren ideologisch abtun möchten, sitzt ihnen als Angst quälend im Nacken. Stalins Geheimdienstschergen lassen Wislicenus verschwinden. Der den Rückruf nach Moskau fürchtende Botschafter versucht der Schriftstellerinstanz Vermandois eine Ergebenheitsadresse an Stalin abzuschwatzen – was misslingt. Verweigerte „Käuflichkeit“, anders als bei der zu literarischem Ruhm drängenden Nadja, die in ihren Erzählungen linientreu die Doktrinen erfüllt.

Nicht unähnlich einer Kolportage sind diejenigen Passagen, in denen sich die willfährige Nadja als eine Niete erweist, sowohl literarisch als auch moralisch. Kein Wunder, wo doch ebenfalls der Teufel eine Niete sein kann, etwa bei Dostojewski oder Gogol. Dass man dem Anarchisten Alvara, dem Sekretär des Vermandois, des Großschriftstellers, nachsagt, sein Mord trage die Züge des Raskolnikow aus Dostojewskis „Schuld und Sühne“, hört sich ungemein belesen an, psychologisch enorm raffiniert, ist aber ein Missverständnis, moralisch, juristisch – literarisch.

Von beträchtlichem Gewicht die Literatur in diesem Roman, wegen einer zentralen Figur wie Vermandois, zudem wegen Verweisen, nicht nur auf Dostojewski oder Turgenjew. Unüberhörbar ein grotesker Spott in der Tradition einer subversiven Lachkultur, und hier ließ sich der (gebürtige) Ukrainer Aldanow offensichtlich anstecken von dem (gebürtigen) Ukrainer Gogol. Dessen Roman über die menschengemachte Bürokratie des Bösen wurde bekannt unter dem Titel „Tote Seelen“. Hundert Jahre später ist es in Aldanows Roman die menschenvernichtende Bürokratie des Bösen, die abgestorbene Seelen verwaltet.