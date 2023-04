Maria Stepanova: Die Nichtendgültigkeit der Niederlage

Von: Judith von Sternburg

Die russisch-jüdische Schriftstellerin Maria Stepanova in Leipzig. © Hendrik Schmidt/dpa

Die russische Lyrikerin Maria Stepanova wird zur Eröffnung der Leipziger Buchmesse mit dem Preis zur Europäischen Verständigung geehrt.

Einer sagte hinterher, das sei wie bei einer Exilrede Thomas Manns gewesen – die Deutschen jetzt das Publikum, denen nun „das andere Russland“ zurufe, was sich dort zuträgt. Der Eindruck entstand vielleicht, weil Maria Stepanova an das Schicksal von in Russland Inhaftierten erinnerte: an den zu 15 Jahren Lagerhaft verurteilten Historiker Juri Dmitrijew, Leiter der karelischen Sektion von Memorial, der mit dem Friedensnobelpreis geehrten, in Russland verbotenen Menschenrechtsorganisation. An den zu zwei Jahren Strafkolonie verurteilten Alexej Moskalev, Vater von Masha, die in der Schule ein Bild gegen den Krieg gemalt hatte (vgl. „Times mager“ vom 6. April). Der Eindruck entstand womöglich erst recht, weil Maria Stepanova den moralischen Bankrott einer Kultur und Sprache so beinhart auf den Punkt brachte.

„Während ich in meinem Russisch schreibe und denke“, sagte sie, „töten die russischen Truppen die Ukrainer, die Ukrainisch sprechen – und auch die Ukrainer, die Russisch sprechen. Die Sprache der Gewalt ist international.“ Und wird in diesem Fall vom russischen Staat gesprochen. „Die Sprache, die der russische Staat spricht, ist die Sprache der Bürokratie und des Diebstahls, die Sprache der Polizeiprotokolle und Gerichtsurteile, die dumpfe Sprache der ständigen Gewalt“, sagte sie, und: „Ich spreche und schreibe in einer Sprache, die ihr eigenes Leben zusammen mit dem Leben anderer auslöscht.“

Was tun? Zum Beispiel ist es hervorragend, dass die im Berliner Exil lebende Moskauer Lyrikerin Maria Stepanova zur Eröffnung der Buchmesse am Mittwochabend mit dem Leipziger Buchpreis zur Europäischen Verständigung ausgezeichnet wurde. „Meine Stimme kann gehört werden“, sagte sie, dafür sei sie unendlich dankbar. Nein, Lyrik bewirke nichts, zitierte sie den Lyriker W.H. Auden von 1939, zitierte aber auch Daniil Charms’ fast zeitgleiche Forderung, man solle so schreiben, „dass, wenn man ein Gedicht durch ein Fenster wirft, das Glas zerbricht“, eine umwerfende Formulierung. Ein Gedicht bewirke zwar nicht direkt etwas, bestätigte die Lyrikerin gelassen, aber es sei dennoch da und erinnere „an die Existenz des Anderen“ und „an die Nichtendgültigkeit der Niederlage“. „The Inconclusiveness of defeat“, hieß das bei Stepanova, die auf Englisch vortrug. Das Gedicht sei also dennoch da, und meistens gelangten Gedichte „in die Zukunft wie tote Gräser in den Boden – sie werden zu Humus, zu Erde, zu dem Stoff, aus dem die Texte anderer Leute wachsen“.

Die deutsche Sprache, zitierte Stepanova Paul Celan von 1958, sei „trotz allem unverloren“ geblieben, aber sie habe hindurchgehen müssen „durch ihre eigenen Antwortlosigkeiten“, „furchtbares Verstummen“ und „die tausend Finsternisse todbringender Rede“. Die russische Sprache, so die Schriftstellerin 2023, werde „zunehmend diasporisch“, „eine Sprache der Vertreibung, des Exils und der Zerstreuung“. Das aber mache eine Sprache auch frei, sie müsse „keine Norm mehr darstellen und keine Angst vor Veränderungen, Störungen und Unvollkommenheiten haben“. So dunkel könne eine Zeit nicht sein, dass man nicht doch ein Gedicht mit einem Händedruck beantworten könne, schloss sie (auch hier auf Celan anspielend). Eine Rede von entwaffnender Offenheit.

Vom „Furor der Zärtlichkeit“ hatte Laudatorin Ilma Rakusa zuvor gesprochen, die Stepanovas Verse antreibe, von der „radikalen Selbstanalyse“ in ihren Essays und davon, dass sie selbst den Begriff der „Verständigung“, um den es bei dieser Auszeichnung ja geht, im besten Sinne verkörpere.

10 000 Menschen, die aus der Ukraine geflohen sind, leben derzeit in Kiews Partnerstadt Leipzig, berichtete vorher Oberbürgermeister Burkhard Jung (SPD). Die Betroffenheit über den nahen Krieg fand allenthalben Ausdruck. Finstere Tage, aber eine Leipziger Buchmesse, die erste seit 2019. Börsenvereinsvorsteherin Karin Schmidt-Friderichs erzählte vom Ringen der zurückliegenden drei Runden, immer mit Hoffnungen und knappen Absagen, ein Fiasko und doch eine Rückkehr. Enthusiasmus lag trotz allem über dem Gewandhaus, wo der 95 Jahre alte Herbert Blomstedt noch dazu das Orchester des Hauses durch Schuberts 6. Sinfonie leitete (seinerseits sitzend, beim Gehen gestützt, hellwach).

Kulturstaatsministerin Claudia Roth (Grüne) war besonders begeistert. Österreichs Bundespräsident Alexander Van der Bellen wechselte das Thema und sprach fidel und aus der Lamäng über die Qualität österreichischer Mundarten. Es sei auch das anderthalbsprachige Aufwachsen, das die Literatur des Messe-Gastlandes so überdurchschnittlich erfolgreich mache. Bald komme dann freilich ein deutscher Verlag und schnappe dem österreichischen den Autor, die Autorin weg. Messen, Begegnungen, offene Worte: immer ein Risiko, aber in einer friedlichen Welt ein schönes.