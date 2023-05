Lyriktage Frankfurt –Was ist das schlimmste Wort? „Hobby“ ist das schlimmste Wort

Von: Judith von Sternburg

Annette Pehnt, Kerstin Preiwuß und Michael Lentz bei den Lyriktagen Frankfurt.

Dass Sprache Dinge zusammenfassen und auseinanderreißen kann, dass sie das Persönlichste durch eine verabredete Zeichenschrift allgemein zugänglich und zugleich diese Zeichenschrift damit zu etwas Privatem machen – all das sollte bei einem Lyrikfestival besonders auffallen, und so war es auch. Dabei ging es bei den Lyriktagen Frankfurt am Donnerstagabend in der Villa Metzler zunächst um Prosa, an sich nicht fair, wenn man überlegt, wie selten Lyrik Sendeplätze bekommt.

Andererseits sind die neuen Bücher der Lyrikerin Kerstin Preiwuß und von Annette Pehnt, die nach eigenem Bekunden immer schon gerne Lyrik geschrieben hätte, immerhin „Grenzfälle“, wie Programmleiterin Sonja Vandenrath vom Kulturamt der Stadt eingangs sagte. Und doch wurde natürlich darüber gesprochen, wie man über Prosa spricht – Inhalt und Form, und was zuerst da war und wie beides zusammenhängt. Da Preiwuß am Literaturinstitut in Leipzig und Pehnt am Literaturinstitut in Hildesheim lehrt, war es ein Vergnügen, den beiden zuzuhören, wie sie sich die Bälle einer blitzaufmerksamen Lektüre und gegenseitigen Wahrnehmung zuwarfen. Auch Moderator Lothar Müller schilderte seine Eindrücke.

Preiwuß’ „Heute ist mitten in der Nacht“ (Berlin Verlag) – ein fabelhafter Titel, der auf eine Wendung ihres damals vier- oder fünfjährigen Sohnes zurückgehe, wie sie erzählte – ist kein Roman, wird aber meistens trotzdem wie einer gelesen. Tatsächlich handelt es sich um eine Selbsterforschung in essayistischer und poetischer Form, in Zeiten von Corona und des Kriegs gegen die Ukraine entstanden. Preiwuß gab dem Publikum die wesentliche Einsicht mit in die Nacht: Was sei so schlimm an Selbstunsicherheit (und Ängsten und Unglück und so weiter, im Buch gibt es genug von alledem), wenn es einen doch auf das Schlimmste vorbereiten könne. Die Katastrophe, die alle gemeinsam erlebten, könne in dieser einzigen Hinsicht eine Befreiung von der Einsamkeit des privaten Unglücks sein – und als solche habe sie die Pandemie auch erlebt.

„Die schmutzige Frau“ (Piper) ist ein Roman, dessen Hauptpassagen grafisch mit einer Versform spielen, ohne direkt Verse zu sein. Dies geschieht trotzdem aus besten Gründen, wie einem beim Lesen bereits klar wurde und sich hier bestätigte. Es verändert das Leseverhalten und verzahnt sich zudem aufregend mit der Geschichte einer Frau, die von ihrem Mann (Meinemmann) dazu animiert wird, Gedichte zu schreiben. Das klingt doch an sich nach einem netten Mann, ist er aber nicht, oder vielleicht ist er sogar nett, aber er ist auch schrecklich. Wie schrecklich, hörte man am allerbesten, als Kerstin Preiwuß das Wort „Hobby“ aussprach, Schreiben solle nach dem Willen des Mannes das „Hobby“ der Frau sein. „Hobby“, Schreckenswort aller Künstlerinnen.

Lentz’sche Anschleichtechnik

Im Anschluss Lyrik. Michael Lentz las aus „Chora“ (S. Fischer), ein messerscharfes Klangereignis, das sich in einer außergewöhnlich disziplinierten Anschleichtechnik erst allmählich vor dem Publikum aufbaute. Anders als offenbar geplant, griff Lentz glücklicherweise auch zu einigen der Anagramm-Gedichte, besonders enormen Klang- und Wörterkaskaden. Im Gespräch mit Hans Jürgen Balmes betonte er, wie er in diesem Band jedes Wort belegen und erklären könne – ganz anders als etwa in „Offene Unruhe“, wo er seinerzeit die Gedichte nur so hingeronzt habe, hundert Stück, einige seien ganz schlecht, andere allerdings nicht.

Diesmal also eine unendliche Mühe, und Balmes’ Aufdröselung allein des Titels machte schon klar, dass nicht ein einziger Buchstabe nicht an einer einzigen Stelle bloß zufällig zu stehen kam. Michael Braun – der im vergangenen Dezember gestorbene Literaturkritiker, der wirklich über diesen Lyriktagen zu schweben schien, jedenfalls in aller Munde war – habe ihn, Lentz, einmal gefragt, wie es vorangehe. Mühsam, habe er gesagt, zwei, drei Wörter schreibe er pro Tag. Das sei doch viel, so Braun.

Theoretisch ist man im Wortgeprassel des Lentzschen Vortrags völlig überfordert. Praktisch ist man völlig hingerissen. Und weil es eben trotzdem keine Musik ist, sondern Wort um Wort um Wort, zeigt sich hier die zwar stets grenzüberschreitende, aber doch auch völlig für sich einstehende und dastehende Macht des Gedichts.