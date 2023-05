Lyriktage Frankfurt: Mit der KI in den Als-ob-Modus

Von: Andrea Pollmeier

Bei den Lyriktagen Frankfurt: Die echte Monika Rinck spricht, r.: Hannes Bajohr. Foto: Alexander Paul Englert © Alexander Paul Englert

KI bei den Lyriktagen Frankfurt: Wie Rechner dichten, wenn genug Monika Rinck drin ist.

Kann ein Computer Gedichte schreiben? Diese Frage trifft kreativ Schreibende mitten ins Herz. Lyrik ist der wichtigste Ort, an dem Sprache zukunftsbezogen weiterentwickelt wird. Hier wird frei, aber nicht willkürlich experimentiert. Immer geht es darum, zutiefst Menschliches in Sprache zu bergen. Nun soll diese Aufgabe eine Maschine leisten können? Werden von ChatGPT erzeugte Gedichte als „digitale Schmuggelware“ künftig den Markt prägen, fragt Sonja Vandenrath, Programmleiterin der Frankfurter Lyriktage 2023.

Das viertägige Festivals hat sich zum Abschluss in einem anregenden Podium diesen Fragen gewidmet. Geschickt moderiert von Kulturjournalist Jan Drees, diskutierten die Lyrikerin Monika Rinck, der Sprachwissenschaftler Christian Metz sowie der Autor Hannes Bajohr und der Informatiker und freie Künstler Jörg Piringer über Chancen und Risiken eines postartifiziellen Zeitalters.

Wahrscheinliche Reihenfolge

Zunächst ging es um Grundsätzliches. Computer gibt es schon eine Weile, warum scheint gerade jetzt die Überlegenheit der menschliche Autorität gefährdet zu sein? Neu seien, so Piringer, neuronal arbeitende Rechnernetzwerke, die ähnlich wie das Hirn des Menschen, „nur simpler“, lernen können. Sie erweitern ihre Leistungsfähigkeit durch Wiederholen und Selbstkorrektur. ChatGPT habe bereits eine Unmenge an Texten eingelesen und nutze diesen „Korpus“, um immer überzeugendere Texte zu generieren. Das gelingt, indem die wahrscheinlichste Reihenfolge von Buchstaben und Wörtern ermittelt und reproduziert wird. So entsteht von den eingelesenen Texten keine exakte Kopie, sondern eine der Wahrscheinlichkeit folgende „statistische Kopie“. Dies sei, so Bajohr, ein wichtiger Unterschied. Das Denken in Wahrscheinlichkeit macht die Ergebnisse unzuverlässig und ist für den schlichten Datenabruf ungeeignet.

Fragt man ChatGPT danach, ein Gedicht zu schreiben, wird die Antwort immer wieder anders lauten. Ein Random-Effekt, der Varianten entstehen lässt, sei in das System bewusst eingebaut.

Ist also der von KI-Forscher Alan Turing 1951 formulierte Grenzpunkt bereits erreicht und der Turing-Test bestanden? Kann ein Mensch nicht mehr unterscheiden, ob er mit einem Menschen oder einer Maschine kommuniziert?

Monika Rinck, die 2020 am Projekt „Poetisch denken“ mitgewirkt hat, zweifelt die Übertragbarkeit der Begriffe an, mit denen die im Menschen und im Computer stattfindenden Arbeitsprozesse beschrieben werden. Sie fragt, ob es angemessen sei, ein Lernen, das via Erfahrung entsteht, ebenso zu bezeichnen, wie ein Lernen, das rein auf Wahrscheinlichkeit basiert. „Kann ich ein Programm, das nicht lesen kann, Dichter nennen? Ist ein Dichter, der nicht lesen kann, ein Dichter?“

Die Lyrikerin hat sich bereits ganz persönlich mit maschinengenerierten Texten auseinandergesetzt. Werke von ihr wurden als Korpus genutzt, um über ein neuronales Netzwerk neue Texte zu generieren. Entstanden ist das Buch „Monika Rinck. Poetisch denken 1“, herausgegeben vom Textkollektiv für konzeptuelle digitale Literatur oxoa, das aus Gregor Weichbrod und Hannes Bajohr besteht, im Verlag Frohmann / oxoa .

Dieses Buch habe sie nicht geschrieben, betont Rinck. „Mir wurde das Buch zugeschickt, ich habe die so entstandenen Gedichte gelesen und versucht, sie zu deuten.“ Die Texte, die vom Computer aufgrund von Wahrscheinlichkeiten geschaffen wurden, hat die Lyrikerin, weil sie es, wie sie sagt, nicht anders kann, auf einen Sinn hin gelesen und darin nach den Spuren eigener Sprachmechanismen gesucht. Es sei, als trete ihr eine „kryptische Doppelgängerin“ entgegen, so Rinck.

Eine literarische Tradition

Als „kuratorischer Mittäter“ versteht sich Christian Metz bei diesem Projekt. Er hat eine Auswahl an Rinck-Gedichten getroffen und so den Korpus definiert, den der Computer bearbeitet hat. „Man kann nur aus dem Gerät herausholen, was vorher schon drin war“, betont Metz. Es wirke, als ob natürliche Sprache entstehe und als ob das Gerät lesen könne, dieser Modus des Als-ob habe in der literarischen Welt bereits lange Tradition.

Nach der Diskussion endeten die Lyriktage im voll besetzten Saal der Evangelischen Akademie mit einer Langen Nacht der Lyrik, in der überzeugende Gegenwartslyrik abseits des Digitalen live zu erleben war.