„Lob der Autorität“ von Sebastian Kleinschmidt – Jene „wundersame Macht“

Irgendwas wird schon dran sein: Sebastian Kleinschmidts „Lob der Autorität“ darbt an Begriffsklarheit, ist aber symptomatisch

Schon seit langem grassiert im Westen von den Universitäten her eine Kultur der Zurückweisung, eine Relegation von Worten und Begriffen, die ihrem mehr und mehr geschichtslosen egalitären Moralismus ein Dorn im Auge sind.“ Man weiß nicht genau, was Sebastian Kleinschmidt mit diesem ersten Satz seines „Lobs der Autorität“ sagen will – denn hier ist nicht nur stilistisch einiges im Argen, sondern auch grammatikalisch –, aber irgendetwas Krankes, Seuchenartiges scheint da aus den Universitäten zu kommen. Es schenkt der Geschichte keine Beachtung, will alles gleichmachen, ist moralisch und goutiert viele Dinge nicht: Etwa „die tradierte Idee der Familie, der Nation, der territorialen Zugehörigkeit und auch die der Autorität. Seit zweihundertfünfzig Jahren gilt sie“ – damit meint Kleinschmidt die Autorität oder die Idee der Autorität, sprachlich ist das wieder nicht klar – „der Aufklärung als Zumutung und der Romantik als hehres Prinzip.“

Wer lobt, sollte wissen, was er lobt. Also: Was ist Autorität? „Autorität ist eine wundersame Macht des Menschen über den Menschen“, heißt es gleich zu Beginn. Autorität ist also Macht in wundersamer Form. Aber was ist Macht? Eine Seite später heißt es: „Macht, Weisungsbefugnis, hat die Gewalt, zum Gehorsam zu zwingen, Autorität die Gabe, zur Folgsamkeit zu begeistern.“

Die Definition von Macht ist nicht sehr hilfreich – so hat der Mafioso sicherlich Macht, aber ist er wirklich weisungsbefugt? – und die Definition von Autorität wenig erhellend, aber zumindest glaubt man jetzt, dass es sich für Kleinschmidt um zwei verschiedene Dinge handelt. Um das vollends klarzumachen, schreibt er an anderer Stelle: „Macht und Autorität sind zwar benachbarte Phänomene, doch darf man sie nicht verwechseln.“ Das ist ein wichtiger Hinweis, denn wer möchte schon mit seinem Nachbarn verwechselt werden?

Begrifflich ist dieses Lob also ein wenig unsicher. Dabei hat Kleinschmidt durchaus Interessantes über Autorität zu sagen: Dass ihr zum Beispiel stets die Zustimmung vorausgehe, dass sie ohne die Entscheidung des der Autorität Unterworfenen nicht existieren könne. Wer einer Autorität folgt, unterwirft sich selbst, er wird nicht unterworfen. Die Grundlage der Autorität ist also die Freiheit und nicht etwa der Zwang.

Das Buch: Sebastian Kleinschmidt: Lob der Autorität. Fröhliche Wissenschaft Bd. 221. Matthes & Seitz Berlin 2023. 45 Seiten, 10 Euro.

Neben der Autorität will Kleinschmidt auch die Tradition loben. Denn seine Diagnose ist, dass es „in den gegenwärtigen liberalen Gesellschaften des Westens um beide schlecht bestellt ist“. Auch hier ist man wieder unsicher, was gemeint ist: der Westen als Himmelsrichtung? Wohl eher nicht, aber soll man wirklich glauben, dass in Japan, das politisch zum Westen gezählt wird, Tradition und Autorität keine Bedeutung mehr hätten? Und hat zudem die liberale Gesellschaft nicht bereits eine eigene Tradition? Reichen 250 Jahre Aufklärung nicht aus, um eine Tradition zu begründen?

Die Wichtigkeit von Autorität und Tradition bezeugen bei Kleinschmidt verschiedene Gewährsmänner und Hannah Arendt. Ein schönes Zitat des Altphilologen Richard Heinze zur Frage, was der römischen auctoritas zugrundeliege, kommentiert Kleinschmidt so: „Der Passus zeigt, dass Autorität in ihrem wahren Wesen keineswegs, wie das Vorurteil bis heute suggeriert, Freiheit beeinträchtigt.“ So kann man nur schreiben, wenn man der Auslegung eindeutig die Autorität vorzieht.

Kleinschmidt hat für diese Art des Schreibens seine Gründe. Er macht sich Sorgen: „Was orientiert unser Denken und Handeln, unser Fühlen und Wollen, wenn Autorität nichts mehr gilt und ihre Idee nicht mehr verstanden wird, wenn das Prinzip des Lernens über Vorbilder auf Ablehnung und Tradition nirgends mehr als Kompass dient? Die Antwort lautet: Gruppenzwang, Konformismus, Richtungslosigkeit.“ Das scheint etwas hilflos, da Gruppenzwang und Konformismus gut mit Autorität vereinbar sind – auch sie basieren auf Freiwilligkeit. Aber Hilflosigkeit ist das eigentliche Charakteristikum dieses Buches. Die Welt verändert sich, man weiß nicht genau wie und eigentlich auch nicht warum, da flüchtet man sich in einen Kulturpessimismus, der als Antwort immer parat hat: Früher war alles besser. Man kann sich sicher sein, dass viele dieses diffuse Gefühl teilen, und so braucht man auch keinen einzigen Beleg für die Diagnose zu liefern, irgendwas wird schon dran sein. Ein Popanz reicht hin, garniert mit einigen großen Begriffen, die jeder glaubt zu verstehen und die gerade deswegen unklar sind.

„Wer klare Begriffe hat, kann befehlen“, heißt es bei Goethe. Beim Schreiben schaden sie auch nicht.