Literatur der Letzten Generation: Gesinnungsprosa für die, die nicht sehen wollen

Wenn die Letzte Generation ihre Stimme erhebt: Raphael Thelens Romandebüt „Wut“

Der Titel seines Buches legt wohl auch Zeugnis von der Stimmungslage seines Autors ab: „Wut“. Der 1985 in Bonn geborene Raphael Thelen hat ungefähr zehn Jahre lang für renommierte Blätter vielbeachtete Reportagen geschrieben, aber nun dem Journalismus den Rücken gekehrt. Er könne angesichts dessen, dass die planetaren Grenzen überschritten seien und wir auf einen Zivilisationskollaps zurasten, nicht in der gebotenen Klarheit und Dringlichkeit über die alles überschattende Klimakrise kommunizieren, wie er bei seinem Abschiedsinterview auf Übermedien erzählt.

Es ist nicht so, dass er nicht gekämpft hätte, aber überall im Medienbetrieb sei ihm Ignoranz und sogar Widerstand entgegengebracht worden. Er sei, so der Vorwurf der Kollegen, ein Aktivist, der nicht objektiv berichten würde, sondern eine Agenda habe. Eine solche Agenda streitet er gar nicht ab, aber seltsamerweise hätte man ihn, als er über Rechtsradikale geschrieben habe, keinen Vorwurf daraus gemacht, für die Demokratie zu streiten. Jetzt streite er eben für die Rettung des Planeten, für die Bedingungen menschlichen Lebens. Ist ja auch nicht unwichtig.

Mit „schwerem Herzen“

Nun hat er „schweren Herzens“ den neutralen Boden des Journalismus verlassen und sich auf die Seite der Letzten Generation gestellt und unter anderem einen Klima-Newsletter gelauncht, für den er sich Spenden erhofft. Denn der Kampf um Aufmerksamkeit für sein alles beherrschendes Thema geht weiter. Auch jenseits der Methode, sich auf die Straße zu kleben. Jetzt hat er die Literatur zu kapern versucht und einen Debütroman geschrieben. Er probiert die Mittel des fiktionalen Schreibens aus, um seinen Leserinnen und Lesern das Desaster unseres Planeten näherzubringen. Das funktioniert nur bedingt, herausgekommen ist mit „Wut“ ein Thesenroman, dem man die Zielsetzung, die Gesinnung und die Absicht in jeder Zeile anmerkt.

Das korrespondiert mit der Diagnose Thelens, nach der es auf dieser Welt eigentlich kein Thema gibt, das nicht auch ein Klimakrisenthema wäre. Insofern kann es auch keine Figuren mehr geben, die nicht an der Klimakrise leiden – nicht nur an den Auswirkungen wie Hitze und Trockenheit, sondern eben auch an der Angst vor den sozialen Folgen, dem Gefühl des Überhörtwerdens und des Unverstandenseins.

Die geistige und emotionale Fixiertheit führt so weit, dass sogar die Faulgasbläschen, die beim Baden im Sommersee zwischen den Zehen aufsteigen, als Fanal des Untergangs die Laune verderben und Schuldgefühle auslösen. Die Handlung spielt in Berlin und ist ein unmaßgebliches Stückchen in die Zukunft versetzt und zwar nur deshalb, weil die Geschehnisse, für die die Zeit längst reif ist, zufällig noch nicht eingetreten sind.

Wir lernen ein paar Protagonisten der Klimaszene kennen, allen voran die Ich-Erzählerin, die von ihren Freunden mitgerissen wird, als eine Protestaktion den genehmigten Rahmen sprengt. Sie, die eines der politischen Gesichter der Bewegung ist, hat nun auch innere Kämpfe auszufechten, zumal ihre Geliebte Sara radikalere Ansichten vertritt. Das produziert drehbuchtauglichen privaten Konfliktstoff, der von den Beteiligten im Handumdrehen politisiert wird. Die Ohnmachtsgefühle der Klimaaktivisten sind angemessen angesichts der kaum verhohlenen Machenschaften, mit denen sich Politik und Wirtschaft aus der Verantwortung stehlen und einfach immer weiter den Planeten ausquetschen. Klar, dass die Reichen dann auch Champagner saufen und mit ihren Privatjets unterwegs sind.

Es ist nicht so, dass Thelen sich diese Klischees ausdenken müsste. Sie begegnen uns immer wieder und bestätigen bis zum Überdruss den unhaltbaren Zustand der Wirklichkeit und der ignoranten Menschheit, die nicht sieht, weil sie nicht sehen will, was sich vor ihren Augen abspielt. Dass Thelen nun freier an den dramaturgischen Knöpfen drehen kann, als er dies für eine Reportage dürfte – Parallelmontage mit Cliffhangern, schnelle Plotpoints, kurze Kapitel und Soap-Elemente – ändert nichts daran, dass eine gut recherchierte Reportage über die Klimakatastrophe mehr bewirken kann als jede noch so straff konstruierte Gesinnungsprosa.