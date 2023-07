Leon Joskowitz: „Vom Kochen und Töten“ – Auf der Suche nach der ersten Küche der Menschheit

Von: Artur Becker

Teilen

Überfüllte Küche, in der Mitte ein armer Alter (barfuß), hinten: Jesus. Ein Gemälde von Joachim Bueckelaer, 1566. © Imago

„Vom Kochen und Töten“, das köstliche Debüt des Philosophen Leon Joskowitz.

Am Anfang war die Küche“, schreibt der Philosoph Leon Joskowitz, Jahrgang 1982, in seinem Sachbuchdebüt „Vom Kochen und Töten“, erschienen in dem umtriebigen Frankfurter Verlag Westend. Dieses kühne Debüt hat mich überrascht: Wenn Joskowitz ein Buch über Henri Bergsons holistische, der Evolution des menschlichen Geistes im Kosmos verpflichtete und heute aufgrund unserer globalen Probleme mehr denn je aktuelle Philosophie geschrieben hätte, wie es übrigens einst Leszek Kolakowski getan hatte, hätte ich es nachvollziehen können, und vermutlich wäre es auch kein schlechtes Buch geworden.

Aber in „Vom Kochen und Töten“ erzählt Joskowitz eine ganz andere Geschichte der Menschwerdung, die eben nicht nur mit den Gaumenfreuden zu tun hat, sondern auch mit dem gnaden-losen Siegeszug unserer Spezies und unserer Ernährungstechnik. Wir mussten außerdem unsere „Mitbewerber“ Schritt für Schritt ausschalten, um – im darwinistischen Sinne – überleben zu können. Der Kampf hat lange gedauert. Joskowitz schreibt: „Die Annahme, dass der Homo sapiens eine fertige Art sei, ist falsch.“

Sein anthropologischer Ansatz hat mich überzeugt. Man muss bedenken, dass unsere Vorfahren, die Hominini, bereits vor ca. 800 000 Jahren angefangen haben zu „kochen“ – und was damit einhergeht – das Erlegen der Tiere und das Zerlegen des Flei-sches zu perfektionieren. Verschiedene Jagdtechniken zu entwickeln und das Schneid- und Tötungswerkzeug herzustellen, war eine intellektuelle, virtuelle Leistung, die auch einer Kommunikation bzw. Sprache bedurfte.

Wann sich aber all diese Prozesse genau abgespielt haben, könne man heute nur vermuten, schreibt Joskowitz. Denn nie-mand könne heute sagen, wann genau und vor allem wie die ers-ten Laute artikuliert worden sind.

Am Anfang war das Feuer. Die kulinarisch-anthropologische Reise, auf die uns Joskowitz schickt, erinnerte mich sofort an den wunderbaren Film „Am Anfang war das Feuer“ des französischen Regisseurs Jean-Jacques Annaud. 1983 sah ich ihn in einem Kino in Sopot, tief eingedrückt in den Sessel und völlig fasziniert von den Abenteuern einer Neandertaler-Community, die auf den Homo Erectus und den Cro-Magnon-Menschen trifft. Nur wer das Feuer beherrscht, das Entfachen und die Aufrechterhaltung dessen, überlebt in dieser rauen Welt, in der wilde Tiere, Kannibalen und ... der Homo sapiens den Ton angeben.

Aber ein Philosoph wäre kein Philosoph, wenn er nicht neue Begriffe und Theorien entwickeln würde. Joskowitz führt gleich zu Anfang seines Buches den charmanten Begriff Distinktionsvermögen ein: Es geht um die Fähigkeit, „Nahrung zu erkennen und zwischen essbar und giftig unterscheiden zu können“, und diese Fähigkeit sei „von höchster Bedeutung“ und „allen Lebewesen gegeben“.

Natürlich fragt sich Joskowitz, ob wir Heutigen, die wir unser Essen überwiegend im Supermarkt kaufen, noch überhaupt imstande seien, nachvollziehen zu können, was das Leben in der Natur einst überhaupt bedeutet hat: Der ständige Kampf mit der Angst oder die Hoffnung, dass man die „heilenden“ Blüten, Früchte und Blätter, die in einen Glückszustand versetzen, wiederfindet. Veganer und Vegetarier haben rein anthropologisch betrachtet recht: „Wir“ haben uns in unserer Evolution die längste Zeit von Pflanzen ernährt – über Millionen von Jahren. Und seit Millionen von Jahren versetzten wir uns in Rauschzustände.

Das Buch Leon Joskowitz: Vom Kochen und Töten. Westend Verlag, Frankfurt a. M. 2023. 192 Seiten, 22 Euro.

Kant oder Hegel? Doch was in Joskwitz’ Buch erfrischend ist, ist sein Blick eines ganzheitlichen, dem Positivismus und Rationalismus kritisch entgegentretenden Beobachters – mehr hegelianisch als kantisch –, der eine fürwahr Bergsonsche Perspektive auf die Entwicklung des Menschen und seiner Vorfahren hat. Er schreibt: „Einfach anzunehmen, dass das menschliche Bewusstsein im Anschluss an eine zufällige Veränderung plötzlich da war, wie dies etwas Yuval Noah Harari oder der Anthropologe Michael Tomasello machen, ist keine gute Erklärung für das menschliche Bewusstsein. Bewusstsein tritt nicht einfach aus der DNA hervor. Es ist eher wie bei Aladin. Man muss etwas dafür tun, damit der Geist zutage tritt.“

Das ist der Kern dieses Buches: Unserem Dasein wohnt auch ein Zauber inne, und das Sammeln, Jagen, Schneiden, Töten, Kochen, Denken, Sprechen und Lachen sind auch ein Produkt dieses Zaubers – und nicht nur des Hungers und des Rationalen. Es geht also auch um Rituale, Mythen (Vertreibung aus dem Paradies und Prometheus) und um das Genießen. Tiere wurden von unseren Vorfahren nicht nur einfach gefressen, sie wurden verehrt und als ein Geschenk des Kosmos betrachtet, zumal man auf ihre Rückkehr gewartet hatte: auf die Wiederherstellung des Lebens, was durchaus im religiösen und esoterischen Sinne betrachtet werden muss.

Dass das Kochen überhaupt eine magische Tätigkeit ist, wussten unsere Vorfahren schon sehr früh: Das Verwandeln der Dinge wurde als eine Kunst und eben als ein Zauber betrachtet und in diesem Kontext auch dementsprechend bewusst eingesetzt. Joskowitz schreibt über die ersten Köche und Köchinnen – Zauberer und Schamaninnen: „Sie verwandeln die Angst in Hoffnung“, mögen sie auch „zwielichtige Figuren“ sein.

Das sind auch die besten Momente dieses fabelhaften Debüts, wo es um die dialektischen Aspekte unserer Menschwerdung geht, aber stets in der Relation zwischen der Natur und der Kultur, zwischen dem kritischen Denken und dem Mythos, dem Esoterischen. Sigmund Freuds Essay Unbehagen in der Kultur – auch wenn Joskowitz auf ihn nicht explizit eingeht – behält man während der Lektüre stets im Hinterkopf, wie ein Echo.

Doch auch strikt anthropologisch und wissenschaftlich interessierte Leser und Leserinnen kommen bei Joskowitz auf ihre Kosten: Die technologische Entwicklung der Schneidwerkzeuge oder der Jagdtechniken werden ausführlich und kenntnisreich beschrieben. Aber eben stets im Kontext der Entwicklung des menschlichen Geistes, des sozialen Verhaltens – des Vermögens, auf andere Menschen und Lebewesen anerkennend einzugehen, um mit dem Abstrakten und Virtuellen fertigzuwerden, jedoch mit Hilfe einer kritischen Kommunikation, die irgendwann am Lagefeuer angefangen haben muss. Wir werden es vermutlich auch nie erfahren ...

Artur Becker, geb. 1968 in Polen, kam 1985 nach Deutschland und lebt als Schriftsteller in Frankfurt. Im Oktober kommt sein Gedichtband „Hinter den Säulen des Herakles – lost, lost, lost!“ auf Polnisch und Deutsch heraus.