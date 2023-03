Layla AlAmmar „Das Schweigen in mir“: Die Frau, die verstummt ist

Von: Cornelia Geissler

Layla AlAmmars „Das Schweigen in mir“ erzählt vom konfliktreichen Zusammenleben in einer britischen Großstadt.

Die Menschen leben in Wohnblocks, deren Fenster einiges preisgeben: Geschichten spielen sich parallel ab. Im Roman „Das Schweigen in mir“ steht eine Frau in ihrer Wohnung und schaut zu den anderen hinüber. Sie sieht Mädchen beim Schminken und Männer beim Sport, sieht Familienessen und Sex, bemerkt die wechselnden Gäste der Ferienwohnung und den immergleichen Ablauf der Tage eines alten Ehepaars. Doch gibt es Zusammenhänge. Und es wird etwas passieren.

Mit alltäglichen Beobachtungen beginnt das Buch von Layla AlAmmar: „East Tower, dritter Stock, Wohnung zwei schaltet so gut wie nie das Licht an.“ Der Nachbar heißt nun „Mann-ohne-Licht“. Oder ein Stück weiter, „South Tower A, zweiter Stock, Wohnung drei. Der Dad vergisst ständig seine Karte, als würde er sich nach einer Zeit zurücksehnen, als Türen noch mit echten Schlüsseln geöffnet wurden.“ Der Blick geht nach unten vor die Tür, nach oben zum Balkon, von wo der Sohn die Karte hinunterwerfen wird. Die Beobachterin kennt die Familie auch vom Einkaufen in dem kleinen arabischen Laden an der Ecke. Auf der Haut der Mutter sind manchmal „Handabdrücke zu sehen, lila Stellen von Fingern um ihren Arm oder ein Daumenabdruck an ihrem Schlüsselbein“. Und doch wird das, was man heute „häusliche Gewalt“ nennt, nur einen Strang des Romans ausfüllen. Es macht allerdings das Dilemma des schweigenden Beobachtens schlagartig bewusst.

Die Erzählerin von „Das Schweigen in mir“ ist eine aus Syrien geflüchtete Frau, die infolge traumatischer Erfahrungen verstummt ist. Ob sie das Sprechen verweigert oder verlernt hat, weiß sie selbst nicht mehr zu bestimmen. Der Roman zeigt sie in Auseinandersetzung mit ihrer Umwelt und sich selbst. Bei einem Nachbarschaftsfest auf dem Gelände der nahe gelegenen Moschee fühlt sie sich vom vertrauten Geruch des Essens angelockt, vom wohlmeinenden Auftreten des Imams bedrängt. Sie schreibt Kolumnen für ein Nachrichtenmagazin, im Roman datiert auf das Jahr 2017; die Redakteurin wünscht sich per E-Mail weniger Beobachtung, mehr Flüchtlingsschicksal. „Ich weiß nicht, wie ich ihr erklären soll, dass ich von Erinnerungen umzingelt bin, eingesperrt von Wiedererlebtem.“

Stellt die Erzählerin fest, „wenn jeden Tag Bomben fallen, wird man sich nicht an jede von ihnen erinnern und wen sie getötet hat“, führt sie das zu der Schlussfolgerung: „Mir scheint, zur Idee der Erinnerung an sich gehört untrennbar auch der Akt des Vergessens.“ Der Roman geht damit über den individuellen Umgang mit Traumata hinaus. Auch wenn die Situation der Familie in Syrien und die Flucht der Erzählerin geschildert werden, reicht es nicht, dies ein Buch über das Schicksal Geflüchteter zu nennen. Es steckt mehr darin, eine Erfahrung unserer Zeit.

Argumente bewirken wenig

Layla AlAmmar, als Kind einer amerikanischen Mutter und eines kuwaitischen Vaters in Kuwait aufgewachsen, studierte Kreatives Schreiben in Edinburgh und promoviert an der Lancaster University über arabische Frauenliteratur. „Das Schweigen in mir“ ist ihr zweiter Roman. Sie lässt ihre Erzählerin das Zusammenleben in einer britischen Großstadt so schildern, wie es in vielen europäischen Städten aussehen dürfte. Angestaute Konflikte entladen sich. Argumente bewirken wenig. Das kennen wir in Deutschland vom Umgang mit den Corona-Vorkehrungen, von der Demonstration gegen Waffenlieferungen an die Ukraine, von der Frage, wie viel Zuwanderung das Land verträgt.

Als im Roman ein Mann auf dem Nachbarschaftsfest der Moschee zu provozieren beginnt, beobachtet die Erzählerin die Schlichtungsversuche des Imams: „Es gibt diese Vorstellung, wenn man Fanatiker nur mit genügend Fakten, Daten und Statistiken bombardierte, dann könnte man sie heilen. Diese Idee, ihr Hass entstamme der Unwissenheit, können Menschen nur schwer abschütteln.“ Es mangele aber nicht an Bildung, „es ist Angst, Angst vor dem Unbekannten, dem Anderen, Angst, dass die Dinge sich auf eine Weise verändern, die er weder vorhersehen noch kontrollieren kann. Angst wankt nicht angesichts von Fakten.“

Schubladen für Geflüchtete

Die Erzählerin mag an diesem Punkt abgeklärt wirken, doch wechselt sie auch die Perspektive: „Ich bin eine junge Frau ohne Namen, eine junge Frau ohne Gesicht. Ich kann sein, was immer man in mir sieht. Araberin. Studentin. Autorin. Fettsack. Muslimin. Hure.“ Sie erkennt sich in dem, was der Buchhändler ihr zu lesen gibt. Sie wird ihre Wohnung durch das Fenster einer anderen sehen. Und als ihr Kolumnen-Stil als zu kultiviert angegriffen wird, konstatiert sie, dass die Geflüchteten in ein Schema einsortiert sind: hilflos, ungebildet und arm. Die Leute „machen sich nicht bewusst, dass einige von uns aus einem Leben kommen, das genauso privilegiert war wie ihr eigenes“. Der Roman zeigt auf vielschichtige Weise die Entwicklung dieser Frau und lässt ihr doch Geheimnisse, die sich nur unzulänglich aus Therapeuten- und Krankenhausberichten zusammensetzen lassen. Die Reflexionen über die Gesellschaft lesen sich teilweise wie journalistische Kommentare. Im Erzählen ist das Ich unsicherer über den eigenen Platz im Ankunftsland, unentschiedener, bis in die Semantik hinein.

Das Wort Revolution „reizt mich noch immer, die ihm innewohnende Falschheit pikst meinen Geist wie eine Nadel“. Die Übersetzerin Yasemin Dinçer folgt diesen unterschiedlichen Stilen. Problematisch ist allerdings, dass die Erzählerin, die ja aufschreibt, was sie bewegt, in der deutschen Fassung „die Sprachlose“ heißt. So unterzeichnet sie die Kolumnen. Im Original nennt sie sich „the Voiceless“ – ein kniffliger Fall, denn „die Stimmlose“ würde ihre Position auch nicht fassen.

Das Schweigen wird der Schweigenden selbst fragwürdig. Vorgänge immer nur zu beobachten, nicht selbst einzugreifen, kann ein Zeichen von Scheu sein, bedeutet aber letztlich auch Teilnahmslosigkeit. Das zu erkennen ist ein langer Weg für die Erzählerin, den sie auf verschiedenen Ebenen durchschreitet, auf dem sie wichtige Begegnungen mit den Nachbarn hat. Schließlich erscheint ihr ein Mann, der in Syrien bei der Zivilschutzorganisation der Weißhelme arbeitete, im Traum: „Er singt zu mir von den Stillen, den Stummen, den tausend Häusern und all den toten Begriffen, die in ihren wortlosen Wänden wohnen. Von der Ruhe, der Eloquenz unseres Schweigens, und wie wir es dennoch eines Tages mit Schreien durchbrechen müssen.“