Kinderbuch-Illustratorin Lilo Fromm mit 94 Jahren gestorben

Kinderbuch-Illustratorin Lilo Fromm starb im Alter von 94 Jahre in Hamburg. © Angelika von Valtier/dpa

Vor weit mehr als einem halben Jahrhundert erschien das erste von ihr illustrierte Kinderbuch. Mehr als 250 Bücher folgten. In hohem Alter ist Lilo Fromm nun gestorben.

Hamburg - Die Kinderbuch-Illustratorin Lilo Fromm („Der goldene Vogel“) ist tot. Sie starb im Alter von 94 Jahren am Montag in Hamburg, wie eine Freundin Fromms der Deutschen Presse-Agentur am Mittwoch mitteilte.

Fromm wurde 1928 in Berlin geboren. Ihre Jugend verbrachte sie in Berlin, Ostpreußen und an der Nordsee. Ihr Studium begann sie an einer Fachschule in Berlin, ging danach an die Akademien in München, Freiburg/Breisgau und Hamburg. Seit 1965 lebte sie lange Zeit in der Provence in Frankreich.

1957 erschien im Lenz Verlag das erste von ihr illustrierte Kinderbuch, inzwischen sind mehr als 250 Bücher erschienen, einige davon wurden in insgesamt 22 Sprachen übersetzt. 1967 wurde ihr für „Der goldene Vogel“ (Ellermann Verlag) der Deutsche Jugendbuchpreis zuerkannt. Fromm gestaltete auch viele Poster, Schulbücher und eine Serie von Grußkarten für Unicef und die Schweizer Kinderhilfe. dpa