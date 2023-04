A.L. Kennedy „Als lebten wir in einem barmherzigen Land“: Die neuen Rumpelstilzchen

Von: Marcus Hladek

A.L. Kennedy. © Robin Niedojadlo

Weil Hass nicht das letzte Wort sein darf: AL Kennedys wütender, genialer Post-Brexit-Roman „Als lebten wir in einem barmherzigen Land“.

London im Lockdown. Zwei Katastrophen beuteln das Land: erst der Brexit, nun die Pandemie. Eine Ich-Erzählerin und ein Ich-Erzähler berichten abwechselnd. Im Hintergrund ein Ereignis vor der Jahrtausendwende: der Verrat, der sie zu Feinden machte. Meist spricht und schreibt, auf Recyclingpapier, Anna: die idealistische Lehrerin, die über Zoom die fünfte Klasse an der Oakwood School unterrichtet. Zu Studienzeiten, im politischen Straßentheater ihrer Musikclowns vom Unrule OrKestrA, nannte sie sich Annanka Ladystrong. Ingo Herzke übersetzt das, was sie da aufschreibt.

Das restliche Drittel sind Erinnerungen Busters, der als V-Mann der Polizei und auf freier Agentenbasis viele Namen hat (Übersetzung: Susanne Höbel). Damals schlich er sich ins OrKestrA ein und spielte den Baron Sunday, eine Voodoofigur in Frack und Zylinder, bis er die Gruppe verriet. In seiner Reue mutierte er später zum dunklen Agenten in guter Sache, der nur noch echte Bösewichte zur Strecke bringen will, keine übereifrigen Theatermacher.

Annas und Busters Wiedersehen Ende 2019, an der Schwelle zur Pandemie, erfolgt auf der Gerichtstribüne von Old Bailey, wo OrKestrA-Mitgliedern für eine alte Lappalie der Prozess gemacht wird. Anna erkennt Buster und jagt ihn durch London. Buster wird ihr seine Geschichte später im Postumschlag vor ihr Londoner Haus legen.

Zwei Stimmen, zwei Geschlechter (die Übersetzung gendert klüglich überkreuz), zwei Weltsichten, zwei Männer rund um Anna (Sohn Paul und ihr Geliebter Francis), zwei tiefe Krisen: irgendwie hat der neunte Roman der Schottin A.L. Kennedy es mit der großen Zwei. Das gilt auch für die zwei Märchen darin.

„Rumpelstilzchen“ jubelt Anna ihren Fünftklässlern jährlich als Mutmachgeschichte gegen alles Böse unter, so diesmal im (was sonst) zweiten Kapitel. Wir denken an die Brüder Grimm, doch ist die Figur mit vielen Namen in vielen Versionen (Tom Tit Tot, Myrmidon, Khlamushka, Martinko Klingác, Pancimanci, Koutsokaliyéris, Ootz-li Gootz-li) 4000 Jahre alt und folgt dem Geschichtentyp ATU 500: „Der Name des übernatürlichen Helfers“. Für Anna ist das Märchen vom goldspinnenden Kobold, der das Mädchen rettet und zum Lohn ihr Kind verlangt, sobald es geboren wird, schiere Problemlösung: „Seit 4000 Jahren erzählen wir uns gegenseitig, dass man alle Ungeheuer besiegen kann, wenn man weiß, wer sie wirklich sind.“

Zugleich lösen „Stilzchen“ wie Buster in Anna den Hass auf alles aus, was ihr und anderen den Optimismus raubt im unbarmherzigen Land nach Thatcher. Da Hass nicht ihr letztes Wort sein soll, erzählte sie schon Buster vor zwanzig Jahren ein zweites Märchen: das vom barmherzigen Land, das sogar hundertfachen Mördern vergibt. Auch jetzt handelt Anna danach. Als ihre Verfolgung aus dem rasanten ersten Kapitel immer wieder aufflackert und sie in Kapitel 22 ihr Ziel erreicht und Buster im umgebauten Lastkahn stellt, vergeht ihr jede Tötungsabsicht. Buster würde es nicht überleben, okay: „aber ich auch nicht – nicht als ich“. Anna: „Ohne Barmherzigkeit werden die normalen Menschen zu den neuen Stilzchen.“

So die Grunddynamik des Buches: zwei Versionen von Realität ringen miteinander, Hass befeuert die Jagd, ist aber nicht das letzte Wort, zumal Anna zu neuen Gefilden aufbricht. Und dazwischen?

Gern würde hier behauptet, dass die geniale Autorin ihr „apokalyptisches Märchen über das dumme Ende eines sehr dummen Landes“ klar von Annas Idealismus beherrschen ließe. Anna mag die Ethik gepachtet haben, und man wünscht ihrer Positivität, dass ihre „Eicheln“ wirklich zu starken Eichen fürs Leben heranwachsen, gewappnet gegen die „Vollkatastrophe von brandstiftenden Idioten am Ruder“ und deren pandemisches Durcheinander. Annas Kutschenhaus-Idyll mit Paul und Francis und der baldige Umzug auf die Hebriden ist da noch nicht mal eingepreist, so wenig wie ihre Selbstbeschreibung als „nasse Papiertüte voller Selbstmitleid und unklarer Botschaften“. Erst ihr später Bericht über ihre Vergewaltigung auf dem Campus macht sie uns dann als „Tüte voller zerbrochener Kaleidoskope“ glaubhaft.

Wichtiger scheint, dass Anna Buster zu Unrecht dem Typus „Stilzchen“ zuordnet, da seine Kapitel ihn uns als gebrochene, komplexe, ja tragische Persönlichkeit im Bewusstsein des Scheiterns zeigen. Das Problem an der Anna-Lesart ist also die größere Attraktivität des Teufels: Buster. Sie kennen das: Miltons „Paradise Lost“ hat ganz nette Lichtgestalten wie Gottvater und Jesus, aber so richtig geht die Post ab, wenn der Teufel aufs Tapet kommt. Das gilt auch für Buster (alias Fletcher Currie, Phillip Stirratt, Albert Lockwood). Kann sein, er hat OrKestrA verraten (obwohl seine Beichte auf dem Wohnkahn den Verrat kleiner macht). Aber er lässt den Prozess scheitern, will also das Gute. Und das Gute liegt allein im Willen.

Chronologisch wird er bei Kennedy vom V-Mann zur effizienten Waffe und zum „Packesel“ moralischer Mordtaten in den Händen seines mysteriösen Ausbilders Prav (Pravednyy, der Gerechte). Prav depersonalisiert Buster – und setzt ihn dazu instand. Buster observiert und tötet dann von 1990 bis Covid Kinderhändler in Neuengland und auf der Kanalinsel Sark. 2019 wird er zum Adlatus eines Abgeordneten namens Nigel, den er für die Vorliebe für minderjährige Sexsklavinnen aus der Dritten Welt im Meer ertränkt und der Schande aussetzt. Kennedy knirscht nur so vor Bemühen, uns beim Namen Nigel und gewissen Charakterzügen nicht zu zwingend an den Brexiteer Nigel Farage denken zu lassen. Ihr Nigel ist ein Inbegriff der Verkorkstheit, die Unfähigkeit in Person und ein Ausbund eitler Selbstverblendung.

Falls A.L. Kennedy je ein James-Bond-Drehbuch schreiben sollte, und es gäbe schlechtere Ideen, ließe sich an ihren Buster als Anti-Bond anknüpfen. Durch QBits reich geworden, erhebt er bei ihr Annas „Gerechtigkeitszorn“ zum Maßstab seiner Aktionen: „Ich bin der Dienst an der Gerechtigkeit und die Arbeit in einem überwucherten und verunkrauteten Garten, damit das Gute ans Licht finden und gedeihen kann.“ Das steht zwischen Pragmatismus und Größenwahn und klingt teils nach Hamlet, teils nach Annas Vierzeiler für die Kids. Der Schluss gehört wiederum Anna: „Ich versuche, so zu leben, wie ich es in einem barmherzigen Land tun würde.“ Packendes Buch, tolle Geschichte, geniale Autorin.