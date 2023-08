Kathrin Röggla: „Laufendes Verfahren“ – Wir und unser Halbtagsgrauen

Von: Judith von Sternburg

Kathrin Röggla wählt in „Laufendes Verfahren“ eine glücklose Konstruktion, um vom NSU-Prozess zu erzählen.

Kathrin Röggla hat ein seltsames Buch über den NSU-Prozess geschrieben, der von Mai 2013 bis Juli 2018 am Oberlandesgericht in München über die Bühne ging. 438 Verhandlungstage, wie die Erzählstimme bereits mit Sicherheit sagen kann, bevor die Verhandlung angefangen hat. Das gehört zu den Seltsamkeiten des Buches.

Der Ausgangspunkt ist zunächst ein reizvoller Perspektivwechsel: ein Kameraschwenk auf die Zuschauertribüne, wo die Unbeteiligten sitzen, zumindest die sogenannten Unbeteiligten. Sie werden hier zu einem undurchsichtigen „Wir“, das beim Erzählen und Reden und manchmal auch beim Plappern das Futur II bevorzugt. „Wir werden die sein, die man nicht wirklich wahrnimmt im Gericht“, heißt es früh und recht grundsätzlich, „aber von denen man weiß, dass sie da sein müssen. Die Neugierigen und scheinbar Unbeteiligten, die, die erst mal auf keiner Seite stehen, sondern dem Handwerk des Richters zusehen wollen, dem Funktionieren der Maschine, die historisch und zeitgeschichtlich Erschreckten, die Aufgeschreckten, dass so eine Mord- und Terrorserie in Deutschland möglich sein kann. Wir werden die sein, die sich wundern.“

Aber hier hat man schon eine Frage, fragt sich nämlich, ob „Wir“ sich überhaupt wundern werden. Nicht nur, aber auch grammatikalisch betrachtet: Die vollendete Zukunft hat natürlich den irritierenden Effekt, dass das Erzählte nicht nur in der Vergangenheit liegt und doch permanent noch bevorsteht – das ist offenbar die spannungssteigernde Absicht hinter dieser ungewöhnlichen Konstruktion. Tatsächlich ist das Erzählte dadurch aber auch dem „Wir“ schon bekannt. Die Erzählstimme ist total im Bilde. Und ihr Allwissen klingt, live aus dem Saal zu uns gesendet, geradezu resignativ. Ein stetes: Ach, wir wissen schon, was kommt, und wir sagen es euch. Das ist das Gegenteil von Sich-Wundern.

Dabei kann die Resignation gleichwohl eine starke Wirkung entfalten, wenn sie nämlich auf eine Gesellschaft schaut, die nichts damit zu tun haben will. Zum Beispiel hier, wenn es um die kollektive Ignoranz geht: „Wir werden ja von nichts gewusst haben, erklärt man uns, obwohl wir etwas wissen hätten können und in den 90er Jahren durchaus etwas gewusst haben, aber wir werden die Nullerjahre vermutlich anders verbracht haben, nämlich im Glauben, dass die Nachwendenazis Vergangenheit seien, dass es irgendwie aufgehört hat, von alleine aufgehört, als sei es ein Modethema, das vorübergegangen ist.“

Häufiger aber hat die überirdisch gute Informiertheit den gegenteiligen Effekt – umso mehr, als „Wir“ auf dann auch kuriose Weise mit sich selbst beschäftigt sind. Der Prozess, auf den „Wir“ verblüffend wenig intensiv eingehen, bleibt die Geschichte anderer.

Das Buch Kathrin Röggla: Laufendes Verfahren. Roman. S. Fischer, Frankfurt a. M. 2023. 208 S., 24 Euro.

Auch dies hat eine bittere, scharfe Seite, wenn man es einmal als Zustandsbeschreibung für eine Mehrheitsgesellschaft nimmt, die sich die Morde des NSU und die Umstände seiner jahrelangen Nicht- und Antiaufklärung anschaut, aber letztlich jetzt weder Konsequenzen zieht noch emotional mitkommt. Aber hier zeigt sich doch auch, dass der Text vage bleibt, dass die Erzählstimme vage bleibt. Angefangen damit, dass ein solches „Wir“ vermutlich nicht im Gerichtssaal säße.

Zudem muss es einiges in sich vereinen. „Wir sind die, die Abstand halten können, und das zeigen wir jetzt“, erklärt es, als es Grund zum Weinen gibt, und: „Wir wollen einfach sehen, was in diesem Land geschieht, und wo kann man es deutlicher sehen als in den Gerichtssälen dieses Landes ... .“ Aber bekommen „Wir“ davon etwas mit, wenn wir auf der Galerie sitzen, mit einem Naseweis-Effekt schon alles wissen und überhaupt insgesamt so aufgeräumt, um nicht zu sagen fidel wirken, dass es einen beim Lesen unangenehm berühren muss?

Das Fidele zeigt sich besonders, wenn „Wir“ sich selbst beobachten und den „O-Ton-Juristen“, den „Gerichtsopa“, den „Bloggerklaus“, die „Vornamenyildiz“ oder die „Omagegenrechts“ entdecken. Das ist Glossensprache, der dann keine präzise Analyse folgt, sondern launige Dialoge unter den Zuhörenden. „Erinnern wir uns lieber daran, worum es hier geht“, heißt es einmal, und das will die Leserin dem „Wir“ auch gelegentlich zurufen.

Denn gerne möchte man natürlich etwas über den Prozess erfahren, was man vielleicht nicht in einem der tausend Artikel lesen konnte. Oder wenigstens das, was man wissen oder ahnen kann, neu lesen, von einer scharfsinnigen Schriftstellerin aufgeschrieben. Solche Momente gibt es, wenn es etwa um die Eltern der Täter geht: „Denn sie werden irgendwie Schuld gehabt haben, man weiß nur noch nicht wie, aber möchte ihnen auch nicht zu viel aufbürden.“ Solche Momente gibt es, wenn „Wir“ Nebenklägerinnen sehen, die versuchen „die Hoffnung nicht fahren zu lassen. Aber sie fährt. Sie fährt davon, wissen wir, das ist ihr Tagesgeschäft hier“. Oder wenn „Wir“ erklären, dass wir hier nur ein „Halbtagsgrauen“ verfolgen, während das Ganztagsgrauen den Angehörigen vorbehalten ist.

„Wir“ wissen zu formulieren, Kathrin Röggla weiß zu formulieren, aber sie verliert sich gegen ihre Gewohnheit in einem Rollenspiel, das nicht in Fahrt kommt. Und wenn doch, dann droht peinlicher Humor. So sinnvoll es ist, einen Betroffenheitston zu vermeiden, und das ist sicher ein Ziel des Konstrukts, so glücklos bleibt hier die leichte Hand.