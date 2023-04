Josef Oberhollenzer „Prantner“: Zwischen Schnauders und Tschiffnon

Von: Norbert Mappes-Niediek

Der Südtiroler Josef Oberhollenzer setzt in dem wagemutigen Roman „Prantner“ sein produktives Spiel mit Fiktion und Realität fort.

Aibeln gibt es nicht“, sagt Prantner, der Titelheld dieses ungewöhnlichen Romans, und belegt seine Erkenntnis mit einem Blick ins Lexikon. „Schau her, hier zwischen Alias und Aibling müsste es stehen; aber da steht nichts.“ Prantner hat ganz recht: Aibeln ist fiktiv. Er selbst allerdings ist es nicht minder.

Es ist eine produktive Wirrnis, die Josef Oberhollenzer kunstvoll ausbreitet. Was ist real, was nicht? Was ist zum Beispiel mit Schnauders, Tschiffnon und dem ganzen Thinne-Tal, Orten im Roman, die rings um Aibeln liegen und, anders als Aibeln selbst, tatsächlich auf Landkarten verzeichnet sind? Wir könnten sie „in echt“ betreten. Aber zur Kenntnis nehmen wir auch ihre Existenz aus dritter oder vierter Hand, dem Lexikon oder Google Maps. Zum Leben erwecken auch sie nur Erzählungen.

„Prantner“ ist der dritte Teil einer Trilogie um das Südtiroler Dorf Aibeln und seinen prominentesten Sohn, den vor zwanzig Jahren verstorbenen Dichter Vitus Sültzrather. Prantner tritt im Roman nie selber auf, was vor allem daran liegt, dass er schon vor vielen Jahren irgendwo in den Bergen ober Brixen spurlos verschwunden ist. Nur über drei Ecken erfahren wir etwas über ihn, am meisten noch von Vitus Sültzrathers älterer Schwester – die aber ebenfalls nur im Bericht eines nicht näher bestimmten Geschichtensammlers namens F. zugegen ist. Wie in einer russischen Matrjoschka stecken die Erzählungen ineinander.

Wir sollen alles ganz genau wissen. F. hat darum alles mit dokumentarischer Präzision aufgeschrieben, wie der – noch eine Erzählebene hinter ihm stehende – neutrale Erzähler berichtet. F. erfragt und notiert zum Beispiel stets exakt das Datum eines erzählten Geschehens. Das Verfahren kennt man schon aus den beiden Vorgängerromanen, dem über „Sültzrather“ und dem über „Zuber“, dessen totgeborenen Bruder. Auch die Kernbelegschaft der drei Werke ist die gleiche. Alle drei ranken sich um wenige markante, lange zurückliegende und immer wieder erinnerte Ereignisse: allen voran den Sturz des 28-jährigen Sültzrather vom Baugerüst im Jahre 1959.

Figuren tauchen auf und geraten in den Kreis der Erzählungen, tauchen wieder ab und kehren irgendwann vielleicht zurück. „Quellen“ des Berichts sind die Erinnerungen der uralten Vitus-Schwester Cäcilia, festgehalten von F., dazu die fiktiven „literarhistorischen Forschungen“ von Vitus’ Großneffen Isidor.

Das Buch: Josef Oberhollenzer: Prantner oder Die Erfindung der Vergangenheit. Roman. Folio, Bozen/Wien 2023. 299 S., 22,62 Euro.

Man erfährt, dass Prantner eine originelle Erscheinung war. So erfand er eine Blütenstaubsammelmaschine und probierte ein Fluggerät aus Regenschirmen aus. Sonst lernen wir über ihn vor allem, dass er „ein Lieber“ war und dass er sich als junger Mann selbst verletzte, um nicht in den Krieg zu müssen. „Ach, was wissen wir schon von unseren Liebsten?“, zitiert Isidor den schreibenden Großonkel. „Wenig.“

Oberhollenzer, 1955 in Südtirol geboren, wird häufig bescheinigt, dass sein Werk schwer zu lesen sei. Das stimmt allerdings nur, wenn man ähnlich herangeht wie der Erzähler, mit gespitztem Bleistift über dem Buch sitzt und versucht, die Ebenen auseinanderzuklamüsern. Was man nicht muss: Die Verwirrung selbst ist die Botschaft. Echte Hürden sind nur die gemäßigte Kleinschreibung, an die man sich allerdings rasch gewöhnen kann, und die vielen, oft langen Fußnoten, mit denen der Erzähler, wie es in der Barockliteratur üblich war, seinem Buch den Anschein eines sorgsam dokumentierten Tatsachenberichts gibt – und die im Romankontext dazu dienen, noch eine weitere Ebene einzuführen.

Wer darauf verzichtet, es dem Erzähler nachzutun und alles Geschehen säuberlich zu ordnen, kann sich ganz dem Genuss der wunderbaren Sprache der Romane hingeben. Ton und Fluss erinnern an Thomas Bernhard; Oberhollenzer schreibt genauso kraftvoll und elegant und noch präziser. Auch bei ihm hat Zeitkritik Platz. Zu den großen erinnerten Daten ist jeweils die Weltgeschichte in die fiktive Aibelner Welt eingebrochen: die italienischen Faschisten, die „Option“, die alle Menschen in Südtirol vor die Wahl stellt, sich ins „Reich“ umsiedeln oder sich zu echten Italienern und Italienerinnen machen zu lassen.

Kulturkritisches kommt vorwiegend in Zitaten aus dem fiktiven Werk Sültzrathers vor. Der seit seinem Unfall querschnittsgelähmte Dichter ist es, der sich über den „seit jahrzehnten marodierenden bergfetischismus“ mokiert, oder über die „martialischen schmerzveredler und besserleider“, die als Märtyrerstatuen in den heimischen Barockkirchen stehen.

Frei ist Oberhollenzer dabei von der kalten Wut und dem schneidenden Spott des bösen Bernhard. Er denunziert seine Figuren nicht; er erzählt sie, weil er sie liebt. „Sorg du dafür, Vitus“, sagt Prantner zu seinem Freund, dem Schriftsteller, „daß es uns einmal gibt“.