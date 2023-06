Jess Kidd: „Die Insel der Unschuldigen“ – Einsame Kinder

Von: Petra Pluwatsch

Jess Kidd. Bild: Cordula Treml © Cordula Treml

Jess Kidd erzählt in „Die Insel der Unschuldigen“ vom schrecklichen Untergang der Batavia – und einer ganz anderen Geschichte, 361 Jahre später.

Zwei Kinder stranden unabhängig voneinander auf einer abgelegenen Insel im Indischen Ozean. Zwischen ihnen liegen mehr als drei Jahrhunderte, und begegnen werden sich Gil Hurley und Mayken van der Heuvel nicht. Was in diesem Fall einem kleinen Wunder gleichkommt – Jess Kidd, die den Roman „Die Insel der Unschuldigen“ geschrieben hat – hat ein Faible für Geister und für „Anderswelten“, in denen die Regeln von Zeit und Raum außer Kraft gesetzt sind. Sechs Bücher – fantastisch-schräge Geschichten über Gespenster, Wasserwesen und deren Rolle in der Welt der Lebenden – hat die englische Autorin seit 2016 veröffentlicht. Vier davon sind im DuMont Verlag in deutscher Übersetzung erschienen.

1628 – Mayken geht an Bord

„Die Insel der Unschuldigen“, unter dem Titel „The Nightship“ 2022 in England auf den Markt gekommen, erzählt eine berührende Geschichte von Einsamkeit, Angst und kindlichem Mut. Die neunjährige Mayken, ein zartes Mädchen mit „bleicher Haut, winzigen weißen Zähnen und feinem, hellen Haar“, kommt 1619 in Holland zur Welt. Nach dem Tod der Mutter wird sie im Jahr 1628 mit ihrer betagten Kinderfrau Imke zum Vater geschickt, einem reichen Plantagenbesitzer in Niederländisch-Indien, dem heutigen Indonesien. Die Reise mit der „Batavia“, einem Handelsschiff der Niederländischen Ostindien-Kompanie, dauert mehr als ein halbes Jahr und wird mit dem Tod hunderter Menschen enden.

Imke wird bereits kurz nach Beginn der Reise krank – ein entzündeter Zeh, der wohl eine Blutvergiftung nach sich zieht, fesselt sie an ihre Kabine. Dazu kommt eine heftige Seekrankheit, die die alte Kinderfrau zu einem Schatten ihrer selbst macht. Mayken nutzt die Zeit, um das Schiff bis tief hinunter in seinen Bauch zu erkunden. Ihren Augen entgeht nichts, und schon bald kriecht die Angst in Mayken hoch. Sie spürt die Spannungen zwischen Kapitän Ariaen Jakobsz und dem reichen Kaufmann Francisco Pelsaert, die zu einer Katastrophe führen werden, und beobachtet die wachsende Paranoia unter den Menschen an Bord, die viele Monate auf engstem Raum miteinander verbringen müssen.

Schon bald hat sie den Verursacher der Krankheiten an Bord, der Missstimmung und der Aggressivität unter den Seeleuten ausgemacht: Schuld ist der Bullebak, ein fischähnliches Monster, das in den Tiefen der „Batavia“ haust. Mayken beschließt, das Ungeheuer zu fangen.

Das Buch Jess Kidd: Die Insel der Unschuldigen. Roman. A. d. Engl. v. Werner Löcher-Lawrence. DuMont, Köln 2023. 410 S., 25 Euro.

361 Jahre später ist von der „Batavia“ kaum mehr etwas übrig. In einer mondlosen Nacht ist sie 1628 vor der westaustralischen Küste auf ein Riff gelaufen und gesunken. Mehr als 200 Überlebende, darunter auch Mayken, können sich damals auf Beacon Island retten, doch wenige Wochen später kommt es auf der abgelegenen Koralleninsel zur finalen Katastrophe: Die Mannschaft tötet rund 120 Menschen, um die wenigen Wasser- und Essensvorräte nicht mit ihnen teilen zu müssen. Einige Gräber im Sand und zahlreiche Fundstücke, die auf der Insel ausgegraben wurden, zeugen von dem Massaker, das seinesgleichen sucht in der Geschichte der Seefahrt.

1989 – Gill wird gehänselt

1989 leben nur einige Fischer und Archäologen auf Beacon Island oder „Batavia’s Graveland“. Nachts, so erzählen sich die wenigen Bewohner, soll der Geist eines kleinen Mädchens auf der Insel spuken, und nicht nur der neunjährige Gill Hurley fürchtet eine Begegnung mit „Miss Mary“. Gill ist nach dem Tod seiner drogensüchtigen Mutter zum Großvater nach Beacon Island geschickt worden, ein traumatisiertes Kind mit einer Vorliebe für samtweiche Stoffe und dem Ruf, eine „Schwuchtel“ zu sein.

Der Junge mit den langen roten Haaren wird gehänselt und brutal zusammengeschlagen. Selbst der Großvater, auch er wenig gelitten auf der Insel, begegnet seinem Enkel zunächst mit Zurückhaltung. Gill ist mindestens so einsam, wie Mayken es damals war, und wie das kleine Mädchen sucht er nach Erklärungen für seine diffusen Ängste, die jenseits des Rationalen liegen. Mit der Mutter führte er ein unstetes Leben. Ihren Tod in einer schäbigen Bude irgendwo am Ende einer abgelegenen Straße verschwieg er tagelang, bis die Fliegenschwärme an den Fenstern des Apartments ihn verrieten.

Jess Kidd ist mit „Die Insel der Unschuldigen“ ein ebenso kluges wie spannendes Buch über Vorurteile, kindliche Ängste und deren Bewältigung gelungen. Besonders anrührend: die allmähliche Annäherung zwischen Gill und seinem Großvater, der fürchtet, nach dem Tod der Tochter nun auch den Enkel zu verlieren. Jess Kidds sechstes Buch ist zweifellos ihr bestes, obwohl – oder vielleicht weil – es ganz ohne Gespenster auskommt. Dass es auch Witz hat, braucht man bei dieser Autorin kaum eigens zu erwähnen.