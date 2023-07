Israel – Mit Neozionismus gegen die liberale Demokratie

Teilen

Aufruf zur Rebellion: Proteste in Tel Aviv gegen die sogenannte Justizreform. © IMAGO/ZUMA Wire

Israels Ministerpräsident Netanjahu hat die Gräben zwischen den Lagern noch vertieft, meint die Historikerin Tamar Amar-Dahl.

Israels Parteienlandschaft rückt schon seit mehr als zwei Jahrzehnten immer weiter nach rechts. Dass in Benjamin Netanjahus neuer, mittlerweile sechster Regierung auch mehrere rechtsextreme Politiker Ministerposten bekleiden, erscheint als logische Konsequenz dieser Entwicklung. Mit der Frage nach den tieferen Gründen für diese kontinuierliche Verschiebung beschäftigt sich die aus Israel stammende und an der FU Berlin lehrende deutsche Historikerin Tamar Amar-Dahl schon länger. In ihrem neuen Buch „Der Siegeszug des Neozionismus: Israel im neuen Millennium“ liegt bei ihrer Analyse der israelischen Sicht auf den Konflikt das Konzept des „Zivilmilitarismus“ zugrunde, den der israelische Soziologe Baruch Kimmerling 1993 zu einem zentralen Wesenszug der politischen Kultur des Landes erklärt hatte. Die Regierung und die Eliten setzen Kimmerling zufolge stets auf militärische Optionen, was letztlich dem Streben nach einer friedlichen Lösung des Konflikts mit den Arabern zuwiderläuft.

Auch deshalb hätte, so die These der Autorin, das Aufblühen der „Friedensideologie“ während und nach den Oslo-Friedensverträgen (1993-1995) zwischen Israel und der PLO ohnehin von nur kurzer Dauer sein können. Sicherheitsbedenken hatten sowohl bei den Ministerpräsidenten Itzhak Rabin und Shimon Peres als auch bei den Amtsnachfolgern Netanjahu und Ehud Barak stets Vorrang. Barak habe bei den Friedensverhandlungen von Camp David den Palästinensern absichtlich ein Angebot unterbreitet, das zwar großzügig war, das sie aber niemals akzeptiert hätten. So konnte nach dem Scheitern der Friedensgespräche in Israel an der Version gestrickt werden, dass Palästinenserpräsident Jassir Arafat die Al-Aqsa-Intifada im Jahr 2000 absichtlich angezettelt habe – was mittlerweile von Historikern widerlegt worden ist.

Im neuen Millennium gewann in Israel rasch das militärische Denken wieder die Oberhand. Die Armee reagierte auf den palästinensischen Aufstand mit aller Härte, mit einem, so die Autorin, „Krieg“. Als dessen Fortsetzung bis heute betrachtet Amar-Dahl die gewaltsame Besetzung der Palästinensergebiete, die durch das israelische Vorgehen in der Al-Aqsa-Intifada nur weiter zementiert worden sei.

Besonders aufschlussreich sind Amar-Dahls Beobachtungen zur innerisraelischen ideologischen Verschiebung nach rechts während der langen Regierungszeit Netanjahus (2009-2021). Neben den weiterhin bestimmenden Faktoren Zivilmilitarismus und Besatzung – verbunden mit einer fortwährenden „Kolonialisierung“ der Palästinensergebiete – habe hier der „Neozionismus“ die israelische Politik zusehends dominiert.

Der Begriff wurde 2005 von dem israelischen Soziologen Uri Ram geprägt und seitdem kontrovers diskutiert. Bestimmend dabei scheint für Amar-Dahl nicht nur ein immer kompromissloserer, mittlerweile auch religiös grundierter Anspruch der Rechten auf das – territorial eher vage gehaltene – „Eretz Israel“ zu sein. Neozionistisch sei auch ihr verstärkter Hang zu jüdischer Exklusivität, der sich zunehmend gegen Israels liberale Demokratie richte.

Das Buch: Tamar Amar-Dahl: Der Siegeszug des Neozionismus. Promedia Verlag, Wien 2023. 222 S., 22 Euro.

Besonders ablesbar sei dies an einer Reihe von Gesetzen, die seit 2011 verabschiedet wurden und in dem Nationalstaatsgesetz von 2018 kulminierten. Es stellt den jüdischen Charakter des Staates über die Demokratie und bekräftigt erneut den Anspruch auf „Eretz Israel“ als Heimat des jüdischen Volkes. Die heftige israelische Diskussion um dieses Gesetz und auch die Klagen dagegen vor dem Obersten Gericht legt Amar-Dahl anschaulich dar. Erwähnung findet auch die Attacke des damaligen Knessetvorsitzenden Yariv Levin gegen die Gerichtspräsidentin Esther Hayut. An sie richtete er 2020 entgegen allen Gepflogenheiten einen Brief, in dem er dem Gericht die Autorität absprach, über das vom Parlament verabschiedete Nationalstaatsgesetz nachträglich zu urteilen – ein Vorspiel auf Levins jetzige, heftig umstrittene Kampagne, mit der er als Justizminister der neuen Regierung Netanjahu die Vollmachten der Oberrichter beschneiden will.

Netanjahus entscheidende Rolle bei dem sukzessiven Rechtsruck ist Thema des letzten Buchkapitels. Für Amar-Dahl ist er außer „Neozionist“ auch ein „Machtbesessener“ – so charakterisieren ihn auch seine israelischen Biographen. Der Langzeit-Premier habe nicht nur die krisenhafte, zunehmend von Spaltung geprägte israelische Politik für seine Selbststilisierung als einziger fähiger Einiger und Führer geschickt genutzt, sondern die Gräben zwischen den Lagern noch gezielt vertieft. Auch verstehe er es gut, die Ressentiments der sephardisch-orientalischen Juden gegenüber dem aschkenasischen Establishment zu instrumentalisieren.

Dass es Netanjahu gelungen sei, die „linkszionistischen Eliten“ zu entmachten, wird von der Autorin allerdings nicht empirisch belegt. Ihre Diagnose, Benjamin Netanjahu habe es vermocht, den israelisch-palästinensischen Konflikt von der Tagesordnung der israelischen Politik zu drängen, leuchtet hingegen ein. Nur scheint sich dieser „historische Beitrag“ Netanjahus zum Aufstieg des Neozionismus in weit größerem Maße der Duldung der Besatzung durch die Israelis zu verdanken, als es selbst kritische Beobachter des Konflikts wahrhaben wollen.

„Mit der Verabschiedung der Novelle zum Grundgesetz über die Gerichtsbarkeit am 24. Juli ist nun der erste Schritt erfolgt. Sie untersagt allen Gerichten und auch dem Obersten Gericht, Regierungsentscheidungen wegen Unangemessenheit zu annullieren.“