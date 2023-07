Ingeborg-Bachmann-Preis an Valeria Gordeev: Fischleins Würde

Von: Judith von Sternburg

Bachmannpreisträgerin Valeria Gordeev (2. v. l.) mit neuer Bachmann-Figur, flankiert von Martin Piekar (l.), Laura Leupi und Anna Felnhofer (r.).Foto: Gert Eggenberger/dpa © Gert Eggenberger/dpa

Hier ist immer Gewalt: Valeria Gordeev, Anna Felnhofer, Martin Piekar und Laura Leupi gewinnen beim Klagenfurter Wettlesen um den Ingeborg-Bachmann-Preis.

Weitgehend logisch endeten die 47. Tage der deutschsprachigen Literatur in Klagenfurt, allerdings hatte Valeria Gordeev recht, als sie rasch ins Mikrofon sagte, es müsste mehr Preise geben. Das Verhältnis zwischen ernstzunehmenden und ernstlich uninteressanten Beiträgen lag nach privater Auszählung bei 10 : 2, und nicht einmal das ließ sich die Jury anmerken. Sie fiel – wenn überhaupt – lieber übereinander her als über die Lesenden.

Höchste Logik waltete bei den beiden höchstdotierten Preisen, die in knapper, erneut leicht modifizierter und verwirrender, aber bestimmt topseriöser Wahl an zwei starke und früh favorisierte Texte gingen. Zwei Autorinnen zudem, die mitbringen, was man an Klagenfurter Preisträgerinnen mag: fit und komplett, aber noch nicht zu arriviert zu sein, Namen, die hiermit in die deutschsprachige Literatur treten.

Die Berlinerin Gordeev, 1986 in Tübingen geboren, gewann den mit 25 000 Euro dotierten Ingeborg-Bachmann-Preis für „Er putzt“, die eng geführte Schilderung einer neurotisch grundierten Säuberungsaktion in einer Wohnung. Im Laufe des Textes kommt der mit Verve und Expertise putzende Mann kaum über die Küche hinaus, wo er Stellen reinigt, die sonst kein Auge sah, seit Schrank und Spüle eingebaut wurden. Man bekommt hier nützliche Tipps, was sich etwa mit umgeknickten Wattestäbchen alles erreichen lässt, die zusammen dann wie Hakenkreuze ausschauen, und man kann alles zusammen auf den Müll werfen. Die Schwester sieht nebenan eine Folge „Emergency Room“ nach der anderen – mit dieser „unglaublich ungemütlichen Anfangsmelodie, die ihn schon vom Zuhören in Stress versetzt“. Im Kleinen wie im Großen herrscht Alarmstimmung bis ins Kriegerische, die den Text aus der Wohnung und dem verdreckten Abflusssieb heraus in eine gefährliche Welt hebt.

Insa Wilke, die Gordeev eingeladen hatte, würdigte gleichwohl die zärtliche Hingabe an diese Putzerei – es wird auch nicht aggressiv geputzt, sondern eben: gründlich – und die Aufforderung des putzenden Menschen, näher und noch näher an die Dinge heranzugehen.

Anna Felnhofers „Fische fangen“, haarscharf dahinter mit dem mit 12 500 Euro dotierten Deutschlandfunk-Preis ausgezeichnet, ist ebenfalls ein hochdosierter Text über eine verzweifelte Lage. Felnhofer, 1984 in Wien geboren, ist neben dem Schreiben vor allem als Psychologin tätig, auch forschend. Prosopagnosie (Gesichtsblindheit) heißt die nicht genannte Wahrnehmungsschwäche, die hier fatale Folgen für den Betroffenen hat. Er wird im Winkel eines Schulhofs gefoltert, offenbar zum wiederholten Male und ohne je die Möglichkeit zu haben, seine Peiniger anzuklagen. Gegenwehr steht gar nicht zur Diskussion. Stattdessen werden die Gewaltszenen unter anderem geschnitten mit Erinnerungen an das Töten von an Angeln hängenden Fischen im Wolfgangsee, das man ihm einmal zugemutet hat. Da sind die Fische, die zappeln, und da ist der Fisch, der sich nicht wehrt. Das Tier „ertrug die Gewalt, ertrug den Schmerz, den Schrecken und das Ende, ertrug alles in Würde und ohne Widerstand. Hatte es Schmerzen, so versteckte es sie gut. (...) und er begriff, dass dieser Fisch es mit all den lächerlichen Möglichkeiten, die dem begrenzten Repertoire eines Fisches zur Verfügung standen, darauf angelegt haben musste, gefangen zu werden.“

Der gepeinigte Mensch hört neben seinen drei Peinigern einen vierten lachen, das ist er selbst, „für diesen winzigen Augenblick, den Bruchteil einer hellen, heiteren Sekunde“ lacht er mit ihnen. Ein aber finsterer Mechanismus, der Juror Klaus Kastberger an Jean Amérys Essay über Folter („Die Tortur“) erinnerte, und an die unerträgliche Übereinkunft, die demnach zwischen Opfer und Täter entsteht. Brigitte Schwens-Harrant, die Felnhofer eingeladen hatte, würdigte einen „Text zur Stunde“, der den uralten Mechanismus der Gewalt allein mit Sprache offenlege.

Der mit 10 000 Euro dotierte Kelagpreis war zuvor an den 1990 in Bad Soden geborenen, in Frankfurt lebenden Martin Piekar gegangen, der sogleich noch den Publikumspreis (7000 Euro) gewann. Piekars Text „Mit Wänden sprechen / Pole sind schwierige Volk“ ist eine kluge und schwungvolle Mutter-Sohn-Erzählung vom Schweigen und Reden, die dann wuchtig und triftig in die polnische Geschichte hineinreicht. Kastberger hatte ihn eingeladen und lobte einen „rauen und schroffen“ Text, ein „aufheulendes Stück Literatur“, und tatsächlich hatte Piekar den lautesten Schrei des Wettbewerbs ausgestoßen, in einem der leisesten, freundlichsten Texte.

Den mit 7500 Euro dotierten 3Sat-Preis, dies eine Überraschung, gewann Laura Leupi, 1996 in Zürich geboren. Das neue Jurymitglied Thomas Strässle hatte ihr „Alphabet der sexualisierten Gewalt“ eingeladen, das mithilfe einer bei näherer Hinsicht immer listigeren Liste vom Unsagbaren einer Vergewaltigung handelt. Statistik, Statement und Erzählung greifen dabei ineinander, ein hart in den Wettbewerb und Saal hineingrätschender Text. Man möchte aber an eine Welt glauben, in der ein Mann mittleren Alters sich dafür stark macht. Jetzt werden Sie sagen, warum sollte er denn nicht. Es ist halt nicht die Regel und es ist schön.

Der Wettbewerb wird mit 47 Jahren performativ immer professioneller. Der ebenfalls irrsinnig gut lesenden Gordeev fehlte eine Textseite, so dass der Moderator ihr flugs sein eigenes Exemplar reichte, aber selbst das fügte sich fabelhaft in die geschilderte Putzorgie. Nach drei Jahren Corona-Variationen saßen wieder alle zusammen mit Jury und Publikum im Saal, wie es sich gehört. Zwei hatten kurzfristig absagen müssen, darunter Helene Adler, keineswegs das einzige beschriebene Blatt dieser Runde. Das ist selten so ausgeprägt, auch Andreas Stichmann, Deniz Utlu oder Yevgeniy Breyger (zuletzt „Frieden ohne Krieg“, s. FR v. 1. Juli) gehörten zu den schon bekannten Namen. Wer hier noch keinen Vertrag mit einem Verlag oder einer Agentur hatte, hört man, hat ihn inzwischen längst.

Die Texte: überbordend viele Ich-Erzählungen, ein Ringen und Suchen auf engem Raum. Mehr als ein Flur, mehr als ein langer Blick in ein Gesicht. Darin lag weniger Bescheidung als Realitätssinn. Auch die Selbstbespiegelung war nicht schmal. Dass das alles angesichts von Tanja Maljartschuks Eingangsrede „Hier ist immer Gewalt. Hier ist immer Kampf“ ein großes Trotzdem sein musste, stellte für die meisten und meist sehr formbewussten Texte beeindruckenderweise keine Schwierigkeit dar. Und Gordeev hatte, wie gesagt, recht, zu viele gute Beiträge mussten leer ausgehen, Stichmanns fulminant lapidare, Genazino-hafte und doch eigene Erzählung „Verwechslungen“, aber auch Jayrôme C. Robinets sprachlich bewegliche Geschichte einer Transperson, aber auch Mario Wurmitzers lustige Geschichte „Das Tiny House ist abgebrannt“.

Die Jury rang durchaus. Die neuen Mitglieder, die deutsche Schriftstellerin Mithu Sanyal („Identitti“) und der Schweizer Literaturwissenschaftler Strässle, belebten das Geschehen von zwei Seiten, der sogenannten emotionalen wie der sogenannten analytischen. Im Gebalge ging dann oft unter, dass es zwar einfach ist, mit den Augen zu rollen, wenn Tränen bei der Lektüre als Kriterium für die Güte eines Textes angeführt werden. Andererseits ist es albern anzunehmen, Kritiker und Kritikerinnen würden beim Lesen nicht weinen und Texte seien mit universellem Handwerkszeug in den Griff zu bekommen. Weil überall die Sommertheater angefangen haben und den „Club der toten Dichter“ lieben: Da wird so ein Diagramm vorgestellt, mit dem man jedes Gedicht interpretieren und bewerten kann. Alle lachen darüber.

Sieben Eingeladene leben in Berlin, so dass Witzbolde erneut vorschlugen, eine Verlegung des Wettbewerbs zu erwägen, aber das ist natürlich Unsinn. Er funktioniert nur hier, in diesem kleinen Saal mit diesem kleinen Garten (der seit allerneuestem Ingeborg-Bachmann-Park heißt) und in dieser Stadt – in der abends die Blasmusik spielt und die gebräunte Jugend, die den Tag im Wörthersee verbracht hat, mit dem Cabrio der Eltern vorbeirast und in der man sich noch ein letztes Mal im Leben auffallend fühlt, weil man eine Brille trägt.