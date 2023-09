Ilija Trojanow: „Tausend und ein Morgen“ – Wir, denen nicht zu helfen ist

Von: Judith von Sternburg

Piratin Mary Read (r.) im Zweikampf. © imago images/KHARBINE-TAPABOR

Ilija Trojanow und sein kunstvoller, vielfältiger Zeitreise-Roman „Tausend und ein Morgen“.

Die Menschen einer fernen Zukunft können problemlos durch Zeit und Raum reisen, problemlos, weil die technischen Möglichkeiten ungeheuerlich sind (das Beamen der Enterprise-Crew ein Anachronismus dagegen). Auch sind die Menschen einer fernen Zukunft gerade impertinent vernünftig und informiert. Weil sie es schöner und besser finden – und es ist schöner und besser fürwahr –, leben sie nach dem „dialogischen Prinzip“. Wer zum Beispiel in Zeit und Raum reist, auf „Verwanderung“ geht, hat zu Hause eine vertraute Person, zu der die Verbindung nicht abreißt.

Alles wird reflektiert bis zum Überdruss, aber Überdruss stellt sich bei den Menschen einer fernen Zukunft nicht ein. Wäre es doch einmal so, würden sie eben aufhören. Womit auch immer. In einer geruhsamen Szene versuchen ältere Menschen jüngeren beizubringen, warum es den Menschen früher (also: heute) so viel schlechter ging (geht). Weil sie dem verrückten Irrtum anhingen, das Adjektiv „satt“ sei zu steigern.

Allerdings ist Ilija Trojanows neuer Roman „Tausend und ein Morgen“ kein Lehrbuch und Ratgeber zum besseren Leben, obwohl man sich, wie die Menschen der fernen Zukunft, nur wundern kann über uns Heutige und Frühere. Außerdem gibt es eine schlaumeierische KI namens Gog, die reinkommentiert und dem Autor die Möglichkeit gibt, Informationen aller Art hineinzupumpen. Begriffe, politische Umstände und die katastrophal lange Verfallszeit einer Papiertüte fliegen einem nur so um die Ohren. Ähnlich wie beim Navi im längst überflüssigen Auto lässt man sich von einer naseweisen Maschine lieber den rechten Weg weisen als von einem Menschen. Bücher gibt es weiterhin in einer gigantischen Bibliothek, die aussieht wie ein Elefant. Bücher braucht es, wenn es komplizierter wird, etwa die Frage aufkommt, wie es möglich ist (war), dass ein Mensch einen Menschen tötet. Ja, wie nur?

„Tausend und ein Morgen“ ist also trotzdem kein Lehrbuch. Stattdessen ist es, wie der wunderbare Titel schon sagt, ein Buch der Geschichten. Dass Scheherazade damals unter einem Wahnsinnsdruck ihre Märchenflut produzierte, macht den Kontrast zu den Geschichten von morgen nur noch klarer: erlebt und erdacht werden sie in einer Freiheit, von der noch die Freiesten unter uns bloß träumen können. Ein Schriftsteller, wie man sieht, kann es und denkt sich eine solche Konstruktion aus.

Und kann nicht anders, als direkt weiterzudenken. Kein Paradies, keine noch so erfüllte Utopie ohne wurmstichige Stellen.

Auf der ersten Buchseite ist es wohl noch eine Simulation, dann ist es schon eine erste Reise, in die Chronautin Cya katapultiert wird. Also bekommen auch wir – Trojanow, der ausgebuffte Profi – nichts weiter erklärt vorab. Werden uns schon zurechtfinden, und so ist es auch. Katapultiert ist ein Hilfsbegriff. Die Zeit in einer anderen Zeit an einem anderen Ort ist jeweils begrenzt, läuft sie ab, muss die Person auf Verwanderung zuschauen, wie sie sich unauffällig davon macht.

Das Buch Ilija Trojanow: Tausend und ein Morgen. Roman. S. Fischer, Frankfurt a. M. 2023. 523 Seiten, 30 Euro.

Das klingt aber noch viel zu übersichtlich. Trojanow schachtelt und spiegelt vielfach. Die Gedanken der Chronautin – das ist auch der Plural, die Genderdebatte scheint zu einem endgültigen Ergebnis gekommen zu sein – und ihrer Verbindungspersonen können hin und her springen. Erzählte Passagen wechseln sich mit Dialogen ab, die im Buch linksflatternd gedruckt sind. Der Effekt ist erstaunlich, alles wirkt wie ein Spiegelbild (dazu passt die an den Falz gerückte Seitenzählung). Hinzu kommen fettgedruckte Satzstücke, die ihrerseits Spiegel, Wendepunkte sind, an dem sich die Geschichte wieder zurück oder noch vorne wandelt.

Auch wirken die Spiegel im Sprachfluss beweglich. Eigentlich entsteht der Eindruck einer in Bild und Wort gesetzten Gleichzeitigkeit. Wenn Cya die Verse einer buddhistischen Nonne zitiert, die tausende Jahre alt sind, klingen sie dem Zuhörer im 20. Jahrhundert wie aus der Zukunft. „Dein Gedicht klingt nach der neuen Zeit“, sagt er. Cya: „Es ist Ausdruck einer neuen Zeit. Allerdings gab es die neue Zeit schon immer.“ Cya ist wirklich klug, aber das ist okay. Auch Astronauten und Astronautinnnen sind ja meistens besonders reflektiert.

All das ist nicht im engeren Sinne umständlich. Es liest sich gut voran, es ist bloß eine Menge los. Action, Gefühl, Reflektion. Dass die Menschen sich entschieden haben, der Vernunft zu gehorchen, hat sie in der Tat nicht weniger empfindsam gemacht. Nicht nur Liebe, auch Mitgefühl ist ein starker Impuls der Zukunft. Sehen die Cronautin, was sie sehen – uns –, nehmen die meisten von ihnen „Zuflucht zum tröstlichsten aller falschen Gedanken: Das kann nicht sein“. Woran übrigens zu sehen ist, dass es über allem einen auktorialen Erzähler gibt, der aber unaufdringlich agiert. Ähnlich wie eine Art Weltweiser in der Zukunft, ein Typ, der die Übersicht hat, aber nur auf Nachfrage Ratschläge gibt.

Das führt zu einer tiefer gelagerten Schachtelung. Das Zwangsläufige, Logische, Typische und von höherer Stelle so Bestimmte neben dem Zufälligen, Beliebigen, der Ausnahme und dem ebenso anders Denkbaren: Aus solchen Komponenten in unterschiedlicher Mischung stellt sich nach Ansicht des Menschen der Lauf der Dinge dar. Auch dem stellt sich „Tausend und ein Morgen“ mit originellen Antworten. Die Chronautin sind nicht bloß neugierig. Sie wünschen sich – in der fernen Zukunft wird das, wie man sich denken kann, umstritten sein –, die Vergangenheit/Gegenwart/Parallelexistenz für die Menschen, die in ihnen leben, zu verbessern. Cya landet bei den Piraten, lernt auch eine Piratin kennen – an Mary Read und Ann Bonny ließe sich denken –, die sich aus pragmatischen Gründen verkleidet, aber auch, weil sie es will. Die kluge, freundliche Cya, konfrontiert mit Hinrichtungen, Folter, Sklavenhandel, möchte mithilfe einer Meuterei einen Massenaufstand erzeugen. Der Plan mündet in ein Blutbad.

Im Indien der Religionsstreitigkeiten – „wieso können die Engstirnigen einen nie überraschen“ –, im Russland der Revolution ergeht es den Chronautin nicht besser. Den Leserin, wenn wir uns diese Grammatik kurz zunutze machen dürfen, aber schon. Trojanow hat immer noch etwas nachzulegen, wie es der Vielfalt schon allein unserer Welt entspricht. Um die es in „Tausend und ein Morgen“ von der ersten bis zu letzten Seite geht. Und der die klugen, abgeklärten Menschen aus ferner Zeit nicht helfen können, weil ihr nicht zu helfen ist.

„Tausend und ein Morgen“ erzählt vom Scheitern, davon, wie man sich die Zähne ausbeißen kann, obwohl man so recht hat. Form und Inhalt dabei aber stets in kunstvoller, staunenswerter Übereinstimmung.