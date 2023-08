Heinz Strunk: „Der gelbe Elefant“ – Lohnt sich die Mühe?

Von: Stefan Michalzik

Teilen

Hamburger Bar-Deko im kühlen Beobachtungsmodus. © Melle Haas/Imago

Heinz Strunk erzählt in dem Band „Der gelbe Elefant“ ungerührt vom Leben, dosiert den Humor immer feiner – und liefert dazu noch die wunderbare Satire „Die Käsis“, die als Kinderbuch daherkommt.

Sie ist 54 Jahre alt, geschieden, acht Kinder. Nun ist das letzte aus dem Haus, Kontakt mit ihnen hat sie wenig. Viel habe sie falsch gemacht, werfen sie ihr vor, und wenig richtig. Gewünscht hatte sie sich die Kinder einmal, damit im Alter jemand da ist. Nun ist sie einsam.

„Ausgeweidet“ lautet der Titel einer Erzählung von Heinz Strunk aus dem Band „Der gelbe Elefant“. Äußerst nüchtern ist sie in der Schilderung, beinahe lakonisch. Strunks Schreiben war zunächst mehr oder weniger stark vom Komischen geprägt, mit der Tristesse von Leben als zentralem Motiv. Mit den Jahren ist die Dosierung des Komischen im literarischen Teil von Strunks Werk immer feiner geworden; inzwischen schwingt es zumeist eher untergründig mit.

Schmutzig, spackig, marode, so wird eine Kneipe charakterisiert, mit den Menschen darin geht Strunk nicht minder schonungslos um. So wird (aus der Sicht einer anderen Figur) ein Paar mit Attributen wie „fröhlich, putzig, spanferkelig“ sowie „mehlig, schwammig, zahnsteinig“ belegt. Wie man halt so daherdenkt. Und dann sind da „so Käppi-Typen, Streetwear-Typen, Casual-Typen“. Sehen alle seltsam gleich aus. Männer ohne einen eigenen Charakter.

Um Männer geht es häufig, selbst wenn diesmal verstärkt das Licht auch auf Frauen fällt. Ein Bauer, der „die Vierschrötigkeit in Person“ ist. Ein Olli, Elektroingenieur bei Dekra, den seine auf dem Trennungssprung befindliche Freundin als „Geizknüppel“ erlebt, da er mit Ende dreißig schon vor allem das Ziel einer vorzeitigen Rente im Sinn hat. Die träg-tumben oder auf der anderen Seite immens selbstgewissen Männer sind das eine, doch was wiederum ist zu halten von einer Carola, die als groupiehafter Fan den Autor mit einer Verheißung wie „lachi lachi saufi saufi spaßi spaßi“ in einer Kurznachricht zu der „durchgeknallten Truppe“ von Freunden in ihrer Stammkneipe locken will.

Da sind Menschen, die ihr Soll im Beruf erfüllen und sich ansonsten in das ergeben, was sie für ihr Schicksal halten. Ein Ausbruch, kein Gedanke. Doch auch auf der vermeintlichen Überholspur des Erfolgs sieht es nicht besser aus. Der windige Motivationstrainer, ausgerechnet im Neandertal (in der Gegend von Düsseldorf) unterwegs auf Abwegen ohne Navigator, taugt zur Groteske. Der machtroutinierte Firmenlenker erfährt auf der Folterbank einer Thai-Masseurin, was Machtlosigkeit ist. Und der hypertrainierte 75-Jährige bricht sich unter überzogen zahlreichen Liegestützen beide Oberarmscharniere, mit makabrem Ausgang.

Die Bücher Heinz Strunk: Der gelbe Elefant. Erzählungen. Rowohlt Verlag, Hamburg 2023. 208 Seiten, 22 Euro. Heinz Strunk/ vents137/Typaholics (Ill.): Die Käsis. Lappan Verlag, Oldenburg 2023. 80 Seiten, 19 Euro. Ab 9 Jahren.

Hoffnung gibt es in diesen Szenarien keine. Die Vergeblichkeit ist die Vorbotin der Endlichkeit. Am Schluss des Buches steht der Sterbemoment einer Greisin, ihr letzter Gedanke: „Ich hoffe, das war alles der Mühe wert.“ Düster die gesellschaftliche Zukunftsperspektive in dem in den Band aufgenommenen Romanexposé „Frivilligt över klippan“. Die legalen Mittel der Demokratie, so der Befund, haben sich als untauglich erwiesen, die anstehenden Probleme zu lösen. Die Politik – neben der AfD hat sich eine weitere, noch radikalere Rechtspartei etabliert – wäge Interessen ab, „zumeist die des industriellen Komplexes“, gehe Kompromisse ein, und das in einem „extrem langsamen Schneckentempo“.

So gesehen kommt es quasi einem Akt der Notwehr gleich, wenn an anderer Stelle ein Tierschutzaktivist plant, einen Fleischtycoon zu entführen und auf Zeit den Haltungsbedingungen von Nutztieren auszusetzen. Wobei freilich mitschwingt, dass der Aktivist einer Illusion erliegt.

Lose inhaltliche Querverbindungen lassen sich finden mit Blick auf zwei weitere Neuerscheinungen des Hamburger Schriftstellers, Musikers und Schauspielers. Hinter dem herzig-kinderbuchhaften Titel „Die Käsis“ steckt eine wunderbare Gesellschaftssatire für alle Altersklassen mit explosionsartigen Bildern in knallbunten Farben in einem Stil zwischen Graffiti und Psychedelik des britischen Illustrators Vents 137 um das Käsiland, wo ein Beef Jezos ein diktatorisches Regime führt. Herrlich auch der Kalender „Maximize your life 2024“. Zwölf inszenierte Fotografien von Dennis Dirksen mit Strunk als Komiker, dazu knappe Texte und Sinnsprüche, die die Maximen der Selbstoptimierung satirisch konterkarieren.

Der Roman „Der goldene Handschuh“ (2016) um den Hamburger Serien-Frauenmörder Fiete Honka brachte Heinz Strunk mit Recht die literarische Anerkennung. Außerordentlich auch in den neuen Erzählungen wieder die Schärfe des Blicks auf Figuren und Stimmungen. Mitleid lässt dieser große Erzähler keines erkennen in der frappierenden Unverblümtheit.