Hans-Ulrich Jörges: So könnte es kommen. Oder ganz anders

Von: Pitt von Bebenburg

November 2020, als viele nach der US-Wahl dachten, der Trump-Spuk sei vorbei. © imago images/UPI Photo

Die versierten Politikbeobachter Hans-Ulrich Jörges und Axel Vormbäumen schildern in ihrem Thriller „Abaddon“ die überaus folgenreiche Rückkehr des Donald Trump

Was soll nur aus dieser Welt werden? In Russland sitzt Kriegsherr Wladimir Putin fest im Sattel, in China gestaltet der Autokrat Xi Jingping die Weltpolitik in seinem Sinne um, und demnächst könnte Donald Trump ins Weiße Haus zurückkehren.

Früher hätte man ein solches Szenario für eine bloße Dystopie gehalten, für ein erfundenes Weltuntergangsszenario, bei dem es sich wohlig erschaudern lässt, um dann wieder glücklich in die reale Welt zurückzukehren. Inzwischen ist derart viel von dieser Schreckensvorstellung zur bitteren Wirklichkeit geworden, dass kaum ein weltpolitisches Szenario noch undenkbar erscheint.

Hans-Ulrich Jörges und Axel Vormbäumen sind keine Apokalyptiker, sondern Journalisten, die den Politikbetrieb seit Jahrzehnten intensiv verfolgen. Jörges war jahrelang ein gefragter Gast in politischen Talkshows und arbeitete als Kolumnist beim „Stern“. Vormbäumen schrieb (unter dem Namen Vornbäumen) für die Frankfurter Rundschau und den „Stern“.

In ihrem Thriller „Abaddon“ schöpfen sie aus ihrer Erfahrung als Politikbeobachter und spielen das Szenario einer Rückkehr von Donald Trump durch, der diesmal tut, was er schon früher angekündigt hat – die Nato verlassen und damit Europa im Kampf gegen Putins Russland alleine lassen. Man ahnt schon: Das kann nicht gut gehen.

Um zu beschreiben, wie die Welt sich entwickeln könnte, haben sich die Autoren zwei interessante Protagonisten ausgedacht. Matt Sandler und Anatoli Rykow gehören zu den Beraterteams von Trump und Putin, und sie sind die Verbindungsleute der beiden Präsidenten.

Das Buch: Hans-Ulrich Jörges /Axel Vormbäumen: Abaddon. Der Schritt zum Abgrund. Thriller. Lübbe, Köln 2023. 462 S., 22 Euro.

Es ist spannend zu verfolgen, wie sie die Interessen ihrer machtversessenen und oft verblendeten Chefs durchzusetzen versuchen – und wie zuweilen ihr eigenes Gewissen erwacht, den Irrsinn nicht zu weit zu treiben. Dabei zeigt sich eine schlichte, aber zentrale Erkenntnis: Nichts verhilft so gut zum gegenseitigen Verständnis wie persönlicher Kontakt – selbst wenn die Beteiligten gegeneinander angesetzt werden. „Zwischen uns darf kein Blatt Papier passen“, sagt Rykow an einer Stelle des Buchs. Und Sandler antwortet: „Sonst geht die Welt unter.“ Das klingt pathetisch, doch den Leserinnen und Lesern dämmert, dass es nicht ganz falsch ist.

Auch ein gutes Verhältnis zwischen den Herrschenden dieser Welt könnte hilfreich sein. Doch das ist schwierig, wenn Egomanen wie Trump und Putin das Sagen haben. Mehrfach lassen uns die Autoren teilhaben an durchaus realitätsnahen Videoschalten zwischen den Machthabern, und das Ergebnis ist ernüchternd. „Weltweit sitzen Analysten in ihren ,Think Tanks‘ und machen sich monatelang Gedanken um die noch so kleinsten Verästelungen auf dem Feld der internationalen Politik – und dann schnurrt Weltgeschichte in einem ungünstigen Moment doch zusammen auf eine Frage der Eitelkeit zweiter alter Männer“, beobachtet Matt Sandler. „Wie absurd.“

Das mitzuverfolgen, ist ein spannendes Lesevergnügen. Das Gruseln über ein nicht vollkommen unrealistisches Szenario stellt sich allerdings nicht wirklich ein, dazu dominiert der Ton eines Thrillers nach amerikanischer Machart zu sehr. Erzählt wird fast ausschließlich männlich-derb, Gewalt wird gerne blutig und detailliert geschildert, Frauen kommen nur am Rande vor, und wenn, dann als begehrenswerte Sexpartnerinnen. Daneben enthalten die Autoren den Leserinnen und Lesern nicht vor, dass sie über profunde Sachkenntnis verfügen in Waffentechnik, Sicherheitsdiensten oder Historie. Das ist mal aufschlussreich, mal hemmt es den Lesefluss. Doch „Abaddon“ – die Aufklärung über die Bedeutung des Titels erfolgt nach rund 300 Seiten – entwickelt einen Sog. Seine Protagonisten verheddern sich im Privatleben genauso wie in der großen Weltgeschichte. Vor allem jedoch will man einfach wissen: Wie soll das nur weitergehen auf dieser Welt, wenn Trump wiedergewählt und Putin nicht gestürzt wird?

Es könnte so kommen wie in „Abaddon“. Oder ganz anders. Die beiden Autoren und ihr Verlag sind ein Risiko eingegangen, denn hätte Donald Trump seine Kandidatenpläne bereits ad acta gelegt, wäre auch ihr Buch weniger aufregend zu lesen. Für den Fall also, dass glücklicherweise nichts von alledem eintrifft, haben die Autoren ihrem Roman sicherheitshalber einen „Warnhinweis“ vorangestellt, in dem sie spielerisch die Grenzen zwischen Fiktion und Wirklichkeit verwischen. „Bei etwaigen Abweichungen, die Leserinnen und Leser feststellten sollten, die dieses Buch erst nach 2025 in Händen halten, handelt es sich um Fake News.“