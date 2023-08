Handschrift – Bergab ging’s immer schon

Von: Judith von Sternburg

Die „Schreibübung“ der Schwestern Waser, 1708. Foto: Freies Deutsches Hochstift © (c) Freies Deutsches Hochstift

Im Deutschen Romantik-Museum blickt eine feine Kabinettausstellung auf das Schreiben mit der Hand.

Es ist bedenklich, aber vor allem ein Trost, dass es mit der Jugend schon immer bergab ging. Schon immer, das ist ein langer Zeitraum, der Trost liegt jedoch darin, dass es bloß um die Handschrift geht, auch wenn bloß hier ein relativer Begriff ist. In einer Ausstellung über Handschrift kann es nichts Wichtigeres geben, und jenseits des Museums ist sie weiterhin nützlich genug.

Es geht auch um Schönheit, aber vor der Schönheit war der Nutzen, beides auch miteinander verzahnt (nur eine halbwegs schöne Handschrift ist leserlich, wenn auch nicht jede). Von beidem erzählt die Kabinettausstellung in einem genau für solche Gelegenheit freigehaltenen Extraräumchen im dritten Stock des Romantik-Museums in Frankfurt. Im Handschriftenstudio liegen, herausgefischt von Kurator Andreas Dietzel und dem Leiter der Handschriftensammlung am Freien Deutschen Hochstift, Konrad Heumann, Bücher und Blätter bereit, mit denen man einst das Schreiben lernen konnte. Das war eine hochkomplexe Angelegenheit, die dann allmählich einfacher wurde.

Vor 1800 waren es noch vier Alphabete, die die schreibende Jugend aktiv erlernte: Die pompöse Fraktur-, die davon abgeleitete, schon etwas praktikablere, für amtliche und geschäftliche Vorgänge gedachte Kanzlei-, die flotte Kurrentschrift für den Hausgebrauch sowie – für Fremdwörter aller Art – die lateinische Kursivschrift. Zählt man die großen und kleinen Buchstaben extra, so sind es acht Alphabete, wobei die eilende Kurrentschrift (von der Sütterlin eine spätere Variante war) die alltägliche war, jene Schrift, die Menschen heute Kopfzerbrechen bereitet, wenn sie alte Briefe und Kalender auf dem Dachboden finden. Und die bei Präsentationen aus der Handschriftensammlung des Hochstifts stets zu vollständigen Transkriptionen zwingt: Man kann schon darüber staunen, dass in der Germanistik an der Universität ein durchaus nicht unrealistisches Erlernen der Kurrentschrift meistens eine völlige Privatangelegenheit bleibt.

Die besondere Bewandtnis, dass die unter Hitler 1941 per Erlass abgeschaffte Schrift wie eine Mauer zwischen uns und den nur zwei, drei Generationen zuvor verfassten handschriftlichen Zeugnisse steht, war eine Anregung für die kleine Schau, in der es – ganz ohne Lamento – auch um Verlustanzeigen geht. Bereits zwischen 1800 und 1820 herum – es ging bergab – hörten die Menschen allmählich auf, die Fraktur- und Kanzleischrift aktiv zu nutzen. Dafür lernten immer mehr Lesen und Schreiben. Eine breitere, aber eben zugleich weniger gründliche Bildung wird unter Eltern, Onkeln und Tanten bis heute bedauert, die sich nicht daran erinnern, was ihre Eltern, Onkel und Tanten bedauert haben.

Noch bevor man aber ins Kabinett tritt, wird der Blick auf die Gegenstände gelenkt, ohne die es nicht geht wie heute nicht ohne Tastatur und Strom. Es braucht Tinte und Feder, die im 18. Jahrhundert noch vielfach selbst hergestellt beziehungsweise zurechtgeschnitten wurde. Diffizil die Suche nach der idealen Tintenmixtur aus Regenwasser, pulverisiertem Gallapfel, Eisenvitriol und Gummiarabikum (und weiterem, man haderte, experimentierte).

Individuell auch die Wünsche bei der Feder. Als aus England in den 1820ern zunehmend bessere Stahlfedern kamen, ging es auch schon wieder bergab, weil der Tintenfluss hier zunächst nur bei stärkerem Neigungswinkel befriedigend war. Die schrägere Schrift galt als attraktiver, jedoch schlechter leserlich. Oje. Und interessant für alle, die selbst rein zufällige die üble Handschrift während einer langweiligen Physikstunde zur Seite gelegt und so verschönert, aber zugleich endgültig der Unlesbarkeit anheim geben haben. Solche Dinge müssen Mensch für Mensch durchlebt werden.

Die Lehrbücher: viele von ihnen heute Raritäten, so Dietzel, „gebraucht und verbraucht“. Sie wandeln sich, etwas grob gesagt, von exklusiven „Schreibmeister“- zu herkömmlichen Schulbüchern, bei denen das „Schön- und Geschwindschreiben“ gegenüber dem Zierrat immer wichtiger wurde. Das älteste gezeigte Werk ist von Johann Neudörffer d. Älteren, der in der Renaissance von Nürnberg aus die Entwicklung der Fraktur- und auch die Kurrentschrift wesentlich vorantrieb.

Im fortschreitenden 19. Jahrhundert drängt sich wiederum die „Schönschrift“ nach vorne, mit der sich unsereiner auch noch herumgeschlagen hat. Da ging es aber schon um eine unter den Schülern und Schülerinnen vieldiskutierte und überaus strittige Disziplinierungsmaßnahme. Auch wenn Maßregelung gewiss eine Rolle spielt, sobald ein Mensch einem anderen überhaupt etwas beibringt, zeigt die Ausstellung aber einleuchtend, wie zuvor doch der effiziente Umgang mit einer wesentlichen Kulturtechnik im Vordergrund stand. Immerhin handelt es sich hier um das über Jahrhunderte einzige für komplexere Inhalte geeignete Kommunikationsmittel über Zeit und Raum hinweg.

Vergnüglich liest es sich, wie der Elsässer Jean Braun 1784 die perfekte Schreibhaltung in Verse zwang, „die Schenkel nicht geschrenkt, die Knie nicht angezogen./Den Leib, nach Möglichkeit, nur wenig krumm gebogen, / Den Magen und die Brust nicht an den Tisch gedrückt / Den Stul nicht allzunah, noch allzu weit gerükt“. Aber sinngemäß würde die Betriebsärztin vermutlich ungefähr dasselbe anraten.

Romantik-Museum Frankfurt: bis 30. September sowie 1.-30. Dezember, wenn das Haus seine Ausstellung zum Thema Kindheit zeigt. Katalog 18 Euro. deutsches-romantik-museum.de

„Gründliche Anweisung zur Schreibkunst“ von Jean Braun, 1785. Foto: Freies Deutsches Hochstift © Freies Deutsches Hochstift