Guntram Vesper: „Lichtspiele“ - „Wer hierher gehört, dem vergeht das Lachen zeitig“

Von: Claus-Jürgen Göpfert

Guntram Vesper 2016 auf der Leipziger Buchmesse. © Christian Grube/Imago

Seine Essays und Berichte zeigen Guntram Vesper als strengen Chronisten und unbequemen Autor, für den Schreiben existenziell ist.

Wer ihn besuchte in seinem kleinen Haus in Göttingen, das sich zwischen knorzigen alten Bäumen duckte, musste gewahr sein, zu einer langen Reise durch Raum und Zeit eingeladen zu werden. Es dauerte eine Weile, bis Guntram Vesper Vertrauen fasste. Doch dann sprach er, erzählte er, als habe sich ein Knoten gelöst.

Zu lange hatte der Schriftsteller abseits des Literaturbetriebes gelebt, ohne große öffentliche Aufmerksamkeit, was ihn verletzte ohne Zweifel. Über Jahre und Jahre schrieb er im Halbdunkel seiner mit Büchern ausgepolsterten Wohnung, von Erinnerungsstücken aller Art umgeben, an seinem 1000-seitigen Opus Magnum: „Frohburg“, ein Kaleidoskop geteilter deutscher Nachkriegsgeschichte, benannt nach seiner kleinen Geburtsstadt nahe Leipzig. Es war der Frankfurter Verleger Klaus Schöffling, der den Schreibenden dazu brachte, den Text loszulassen und zu veröffentlichen. Als „Frohburg“ 2016 den Preis der Leipziger Buchmesse gewann, war es, als würde ein Vorhang aufgerissen: (Wieder-)Entdeckung eines großen deutschen Autors.

Nicht lange durfte er freilich, ungläubig staunend, wie er einmal verriet, diese Renaissance genießen, im Oktober 2020 starb Vesper im Alter von 79 Jahren. Jetzt besteht noch einmal Gelegenheit, einzutauchen in das erzählerische Universum des Autors. Seine Essays und Berichte sind erschienen bei Schöffling, unter dem Titel „Lichtspiele“. Nachdem der Verlag zuvor schon Erzählungen und Gedichte veröffentlicht hat. Noch einmal ist der genaue Beobachter zu erleben, der Recherchierende, der lange vernarbte Wunden deutscher Geschichte wieder öffnet. Er liebt es, durch deutsche Landschaften zu fahren, durch die Provinz, dort Tote wieder zum Leben zu erwecken, Assoziationsketten zu knüpfen, getreu seinem Motto: „Erinnerung hängt an Erinnerung.“

Geboren und aufgewachsen in der DDR, in Sachsen, kehrte er seiner Heimat mit 16 Jahren den Rücken. Und doch ließ sie ihn nie los, blieb Gegenstand seiner „Erkundungen“ bis zuletzt. So ist nachzulesen, wie er bohrt und forscht und sucht, um eine Ungeheuerlichkeit nachzuweisen: Dass im Zuge des Aufstands vom 17. Juni 1953 die Staatsmacht in seiner Region protestierende Arbeiter standrechtlich erschießen ließ.

Die Texte dieses Buches zeichnen nach, warum Vesper lange ein Außenseiter blieb: Weil er unbequem war, sich Strömungen und Moden nicht anpasste. 1967 wird er zur Lesung bei der Gruppe 47 eingeladen, trägt fünf seiner Gedichte vor, wird vom Kritiker-Papst Marcel Reich-Ranicki gnadenlos niedergemacht und mit dem DDR-Nationalpreisträger Erich Weinert verglichen: „entsetzlich“, so Reich-Ranicki, „ganz schrecklich“. Zwanzig Jahre später entdeckt Vesper in der Zeitschrift „Sinn und Form“ eine Eloge auf Weinert, der einer der herausragendsten deutschen Dichter seiner Zeit gewesen sei. Verfasser der Lob-Preisung: Reich-Ranicki.

Aber auch Vesper kann in seinen Porträts von Städten, Landschaften und Menschen hart austeilen. Als er die Hochebene zwischen Leine, Werra und Weser durchquert, notiert er: „Hier oben, das weiß ich, leben keine fröhlichen Menschen. Wer hierher gehört, dem vergeht das Lachen zeitig.“

Das Buch Guntram Vesper: Lichtspiele. Essays und Berichte. Schöffling & Co., Frankfurt a. M. 2023. 371 Seiten, 30 Euro.

Der Schriftsteller entwickelt sich zum kritischen Chronisten Göttingens. Er registriert bitter die sozialen, wirtschaftlichen und baulichen Veränderungen: „Knapp gesäte übervolle Papierkörbe, Hundehaufen alle paar Meter, besprühte und beschmierte Häuserwände, in dreißig, fünfunddreißig Jahren verbrauchte verschmuddelte Möblierung der Fußgängerzone (jede Stadt im Osten sieht wohnlicher aus). Im Zentrum, in den fünf, sechs nachmittags autofreien Einkaufsstraßen sind die Ladenmieten so hoch, die Umsätze wegen fehlender Parkplätze für die Automenschen so rückläufig, dass im Wechsel der Generationen die Erben ihre Familienläden schließen und die Räume an Filialketten mit Angebotshits und Umsatzrennern vermieten.“

Die innerdeutsche Grenze, etwa an der Elbe, lässt ihn stets aufs Neue fassungslos zurück, die zerstörten Brücken, die seit vier Jahrzehnten im Nichts enden, nachts das Kläffen der Wachhunde an den Sperrmauern. In den Landstrichen lässt er Geschichte wieder auferstehen, stellt Lebensläufe gegeneinander: Wie sich an der Oder-Front im April 1945 fiktiv der Maler Conrad Felixmüller im letzten deutschen Aufgebot und auf sowjetischer Seite der Emigrant und spätere DDR-Regisseur Konrad Wolf gegenüberstehen.

Als die Stadt Göttingen eine Gedenkstätte für Moritz Jahn einrichtet, Schriftsteller und Ehrendoktor der Universität, erinnert Vesper daran, dass Jahn 1941, bei einer von Goebbels einberufenen „Europäischen Schriftstellertagung“ in Weimar das Hauptreferat hielt. Über die vertriebenen Autorinnen und Autoren sagte er damals: „Den Verlust, den die deutsche Literatur mit dem Auszug (!)der Emigranten erlitten haben soll, vermag sie zu tragen. Wir spüren nichts von ihm. Sie haben nirgendwo bei uns einen leeren Raum hinterlassen.“

Den Fall der Mauer 1989, die zeitgeschichtliche Wende erlebt der Schriftsteller Vesper durchaus skeptisch. Als in Leipzig die Freie Akademie der Künste gegründet wird, spricht er zur Eröffnung in der stillgelegten Werkhalle der Connewitzer Maschinenfabrik. Er spricht von der bedrückenden „Härte“ der Stadt, von den „Anflügen von Trostlosigkeit angesichts verödeter Industriestraßen in Plagwitz“ und macht aus seiner Rede ein trotziges Bekenntnis: „Die Kunst ist auch noch da. Auf sie sollte nicht verzichtet werden. Denn sie ist, neben den kürzer gezielten pragmatischen Entwürfen des Alltags und möglicherweise über ihnen, unser konzentrierter Ausdruck.“

Immer wieder denkt Vesper über das Schreiben nach. Das für ihn existenziell ist. Er illustriert das mit der Geschichte des Philosophen Ernst Bloch über die Rolle des Briefes. Nach jahrelanger Trennung holt die junge Frau ihren Freund vom Bahnhof ab. Die beiden erzählen ohne Unterlass, was sie erlebten. Doch als sie nach Hause kommen, übergibt die Nachbarin der Frau einen gerade angekommenen Brief des Freundes. Und die lässt den Mann stehen, reißt den Brief auf und liest ihn atemlos ... .“

Für Vesper ist der geschriebene Text „eine Ergänzung, Komplettierung des wirklichen Lebens, eine Vermehrung sogar, eine Entschlüsselung“. Wie sehr das gilt, davon zeugen seine Essays und Porträts.