„Gespräche“ von Konfuzius, neu übersetzt von Hans van Ess: Als der Meister eine neue Anstellung suchte

Teilen

Konfuzius (551 - 479 v. Chr.) als Lehrer. © IMAGO/Gemini Collection

Hans van Ess’ Übersetzung der „Gespräche“ des Konfuzius folgt einer konsequent biografischen Lesart. Das ist eine vehemente Stellungnahme, allerdings droht das Konkrete ins Triviale umzuschlagen.

Die „Gespräche“ des Konfuzius (Lunyu, wohl besser: „Gesammelte Worte“) dürften das einflussreichste Werk der Geschichte Ostasiens sein. Wenngleich erst einige Jahrhunderte nach Konfuzius kompiliert, gelten sie als die wichtigste Quelle, um das Denken des alten „Meisters“ zu ergründen. Der Streit um ihre richtige Deutung ist hochaktuell und politisch brisant, seit die Volksrepublik China begonnen hat, sich zu ihrer Legitimation auch auf den Konfuzianismus zu berufen.

Den zahlreichen Übersetzungen des Lunyu hat der Münchener Sinologe Hans van Ess nun eine weitere hinzugefügt. An Umfang überschreitet die neue Arbeit, ausführlich kommentiert und aufwendig gestaltet, alles bislang Vorliegende.

Ein solches Unternehmen bedarf, um nicht der Überflüssigkeit verdächtigt zu werden, einer Rechtfertigung. Ein gewichtiges Manko der Vorgänger sieht van Ess darin, dass sie sich nicht von der „europäischen Terminologie“ lösten und namentlich „christliche“ und „humanistische“ Überzeugungen in das Lunyu hineinlasen. Wo sie aber etwa von „Menschlichkeit“ oder „Güte“ sprachen, handelt es sich, so van Ess, in Wirklichkeit nur um ein „Fingerspitzengefühl“ für den richtigen Umgang mit anderen Menschen. Zudem sollen die früheren Übersetzungen den Charakter des Textes verkannt haben. Er besteht aus ca. 500 kurzen, auf 20 Kapitel verteilten Abschnitten, von denen angenommen wurde, dass sie mehr oder weniger unstrukturiert aneinandergereiht sind. Van Ess hingegen möchte zeigen, dass das Lunyu „bis ins kleinste Detail durchkomponiert“ ist und am Leitfaden der Biografie des Konfuzius in den einzelnen Kapiteln in „logischer Sequenz“ frühkonfuzianische Anliegen präsentiert. Alle Stellen sind chronologisch verbunden zu lesen und dabei jeweils auf spezifische Situationen zu beziehen.

Van Ess ist nicht der erste, der in diese Richtung geht, doch niemand hat das Lunyu bislang mit solcher Konsequenz kontextualisiert. Die Ergebnisse sind manchmal überzeugend, gelegentlich auch erhellend. Doch allzu oft erscheinen die Argumente bemüht und die behaupteten Zusammenhänge vage und konstruiert. Die Methodik nötigt mitunter auch zu sonderbaren Übersetzungen.

Gleichwohl – was van Ess auf diese Weise liefert, ist eine fein gewobene mögliche Geschichte, die Leser und Leserin ereignisnah durch die Zeit von Konfuzius führt und deren Figuren lebendig werden lässt. Dies ist sicherlich etwas, was die Arbeit gegenüber allen bislang vorliegenden zum Lunyu auszeichnet. Die historische Dichte und Plastizität, die es herzustellen versucht, ist aber nicht nur empirisch ungesichert, sie hat auch ihren Preis: Die Interpretation gerät unter die Dominanz der Narration. Einen Ehrgeiz, zur philosophischen Debatte um das Lunyu beizutragen, verrät das Buch nicht. Was die Vielschichtigkeit und den situationsunabhängigen und damit tieferen Gehalt des Textes ausmachen könnte, gerät in der Fokussierung auf das historische Detail aus dem Blick. Van Ess setzt sich mit dem strikt biografischen Ansatz, aber auch mit der Berührungsangst vor „christlichen“ Anklängen, Zwängen aus, die den Deutungsrahmen stark einengen und die Aufmerksamkeit über Gebühr kanalisieren.

Die Folge ist, dass ein Text, dem bleibende, überzeitliche Antworten auf große Fragen der menschlichen Existenz entnommen wurden, wie immer man sie auch gedeutet und bewertet haben mag, nun kaum noch über einen Alltag hinausdenkt, in dem selbst die „größeren Zusammenhänge“ nur aus „Situationen“ bestehen, vor allem solchen des Beamtenlebens. Was abstrakt und allgemein zu klingen scheint, soll durchweg konkret und situativ zu verstehen sein, und die Kontexte so genau wie möglich rekonstruiert zu haben, ist van Ess’ Anspruch.

Was die frühen Konfuzianer in seiner Perspektive vor allem beschäftigt hat, sind die Sorgen der Schule in den Machtkämpfen und politischen Wirren um die Mitte des letzten vorchristlichen Jahrtausends. Um ein Beispiel zu nennen: Lunyu 4.10, etwa von Wolfgang Kubin übersetzt mit „In seiner Haltung zur Welt haftet der Edle an nichts, er lehnt aber auch nichts grundsätzlich ab. Was recht ist, dem geht er nach“, ist zusammen mit ähnlichen Stellen Gegenstand einer Auseinandersetzung über die konfuzianische Haltung zu einem Grundproblem der Ethik, der praktischen Flexibilität bei gleichzeitigem Festhalten an moralischen Grundsätzen. Van Ess aber, in der Annahme, das Thema des betreffenden Kapitel sei die Wahl des richtigen Wohnorts, winkt ab: Konfuzius ist sich schlicht unschlüssig, wohin nach dem Verlassen seiner Heimat Lu die Reise gehen soll, um eine neue Anstellung zu finden.

Lunyu 3.12 wiederum, übersetzbar mit „Opfere den Göttern, als wären sie anwesend. Wenn ich beim Opfer nicht dabei bin, dann ist es, als würde ich nicht opfern“, lässt sich als Schlüsselstelle für eine säkulare Umdeutung des Opfers lesen, die die Götter zum Gegenstand einer „als ob“-Vorstellung macht und den Sinn des Opfers nicht an ihre eigene Anwesenheit, sondern an die innere des Opfernden bindet. Van Ess nimmt zu dieser Möglichkeit nicht Stellung. Stattdessen erwähnt er einen Kommentar, wonach Konfuzius wohl aus Krankheitsgründen gehindert war, beim Opfer zugegen zu sein.

Das Buch Konfuzius: Gespräche. Neu übersetzt und erläutert von Hans van Ess. C. H. Beck, München 2023, 816 S., 48 Euro.

Wohin man auch sieht, van Ess verfolgt konsequent die Linie einer Hermeneutik des Konkreten, die in eine des Trivialen abzurutschen droht. An kaum einer Stelle bekommt man vermittelt, warum das Lunyu zu den bedeutendsten Texten Chinas und den bis heute meistdiskutierten seiner Philosophie gehört. Auf die philosophische Diskussion um das Werk geht van Ess erst gar nicht ein – warum auch, wenn es sich um einen biederen Beamtenknigge handelt, der nicht der „philosophischen Erbauung“ dient. Nicht einmal eine Morallehre soll man streng genommen in ihm finden, denn, so van Ess, Moral mag zwar „in der altchinesischen Tradition einen gewissen Raum einnehmen“, aber „eigentlich geht es dort um etwas anderes“ – offenbar um eine Art praktischer Klugheit und darüber hinaus den Effekt moralfreier persönlicher Ausstrahlung. Wer das Lunyu moralisch las, wie die früheren Übersetzer, war ein Opfer christlicher Projektionen.

Allerdings verstrickt sich van Ess in Widersprüche: In der Kommentierung der Lunyu-Passagen nämlich erscheinen Worte wie „moralisch“ und „Tugend“ auffallend häufig – ein unfreiwillig geliefertes Indiz, dass sich die These gar nicht durchhalten lässt? Man muss Konfuzius nicht zu einem ausgewachsenen Philosophen machen, aber einen zu philosophieren beginnenden Pädagogen, der eine neue Ethik entwickelte und in einer problematisch gewordenen Welt über das Konkrete hinausdachte, wird man wohl doch in ihm sehen dürfen. Für van Ess aber schlägt in den frühen Konfuzianern das Herz von Beamten und Amtsanwärtern. Hätte Karl Jaspers sein Buch gelesen, er hätte sich wohl bestätigt gefunden, wenn er in einem Brief an Hannah Arendt meinte, Konfuzius „gegen die Banalisierung seitens der meisten Sinologen schützen“ zu müssen.

Hans van Ess hat das bislang mikro-historisch reichste, zugleich aber auch das philosophisch ärmste Buch über Konfuzius geschrieben. Wer sich mit dem Lunyu beschäftigen will, bekommt hier einen historisierenden Versuch geliefert, mit einem Ansatz, der es durchaus verdient, einmal durchgespielt zu werden, der sich aber unter dem Strich als problematische Engführung erweist. Man liest das Buch am besten nicht als eine Arbeit über Konfuzius, sondern, wie van Ess indirekt zugibt, über das Bild, das sich bestimmte Editoren seiner Worte möglicherweise von ihm machten. Dies wäre interessant genug für ein sinologisches Spezialpublikum; die Erwartungen, die das Buch weckt, sind aber zweifellos andere. Wer an mehr und insbesondere an einer philosophischen Auseinandersetzung interessiert ist, sollte zu anderen, mit dieser keineswegs obsolet gewordenen Ausgaben des Lunyu greifen und gegebenenfalls die neue als Antidote neben sie legen. Man lernt wieder zu würdigen, welch großer Wurf bei allen Mängeln doch Richard Wilhelms nun schon über ein Jahrhundert alte Übersetzung des Lunyu gewesen ist.

Indes – geht ein solche Kritik nicht vielleicht an van Ess vorbei, und ist es er, der am Ende recht hat? Kann man dem Übersetzer einen Vorwurf machen, wenn er Erwartungen enttäuscht, die ein Text eben nicht erfüllt? Könnte es also sein, dass im Lunyu gar nicht zu finden ist, was die, die es philosophisch ernst nahmen, aus ihm heraus- oder eben in es hineinlasen? Dann könnt es tatsächlich nur Gegenstand einer historischen Untersuchung mit einer Präferenz für das Kleinteilige sein, die es von den Höhen der Spekulation auf den Boden eher harmloser Ratschläge für den Beamtenalltag zurückholt und statt viel zu interpretieren eben viel erzählt. Und so hätte dann der chinesische Meister hier durchaus seine adäquate Darstellung gefunden.

Welche Art von Dienst dem Lunyu damit allerdings erwiesen wäre, auch im politischen Streit um den Text, ist eine andere Frage. Unabhängig davon, wie man sich in diesem Streit positioniert, gibt es indes einen guten Grund, der Kontextualisierung des Lunyu, die es um seinen möglichen tieferen Sinn bringt, nicht das letzte Wort zu überlassen. Wie plausibel ist sie überhaupt? Warum ist es eigentlich so schwer, die Kontexte der Worte des Konfuzius zu rekonstruieren, dass es dazu des Aufwands eines voluminösen Werks von mehr als 800 Seiten bedarf? Doch wohl vor allem deshalb, weil sie im Lunyu selbst fehlen. Könnte es nun sein, dass es sie in der angenommenen Konkretion gar nicht immer gab, oder dass die frühen Überlieferer der Sprüche sie bewusst beiseiteließen, weil sie die Bedeutung der Worte des „Meisters“, auch noch in Kenntnis dessen, was er selbst wollte, eben im Abstrakten und Allgemeinen und damit tendenziell auch im Philosophischen sahen? Wenn aber die Dekontextualisierung gewollt war, bedeutet es dann nicht einen Verlust statt einen Gewinn, sie wieder rückgängig zu machen? Das Buch stellt sich diese Fragen nicht. Möge es den Meister, der nun schon seit 2500 Jahren ruht, nicht stören.

Heiner Roetz ist emeritierter Professor für Geschichte und Philosophie Chinas an der Universität Bochum.