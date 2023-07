Gerd Koenen „Im Widerschein des Krieges“ – Aufbewahren für kommende Zeiten

Von: Christian Thomas

Teilen

Störche fliegen im Juli 2023 über vom Krieg entzündete Felder. © AFP

Eine kleine Ukraine-Bibliothek (36): Gerd Koenens „Im Widerschein des Krieges“.

Eigens in einem Text über Lew Kopelew war Gerd Koenen bei sich, in seinem Nachruf am 21. Juni 1997 auf den gebürtigen Ukrainer. Der 1912 aus einer jüdischen Familie Kiews stammende Kopelew machte Karriere als Rotarmist, um in den Tagen und Nächten des stalinistischen Terrors dennoch „Durchlässigkeit für die Leiden der Anderen“ an den Tag zu legen. Als Ausgebürgerter im Kölner Exil verkörperte Kopelew für den „linken Nachgeborenen“ den „menschlichen Faktor“, für den Ex-Kommunisten Koenen die Solidarität mit der Empörung und dem Widerstand in Polen, Anfang der 1980er Jahre.

Er stamme aus dem „kopelewschen Kontext“, hat Koenen bei verschiedenen Gelegenheiten betont, gleichzeitig entsprach das Vorbild dem „durchaus problematischen Charakter, den nicht nur die Phobien und Feindschaften“, sondern auch „die Faszinationen und Attraktionen zwischen beiden Ländern“, Russland und Deutschland, ausmachten. Eine deutsch-russische Beziehungsgeschichte, eine hochkomplexe. Die ambivalente „Wahlverwandtschaft“ hat den Historiker Koenen intellektuell nicht mehr losgelassen, als „Russland-Komplex“ durchzieht es die Textsammlung wie ein Leitmotiv.

Vorab jedoch, unter dem Andrang der Nachrichten, im „Tumult des Geschehens“ hat sich Koenen die Tugend der historischen Langzeitbeobachtung auferlegt. Obwohl der Autor einer aktuellen „politischen Analyse“ ausdrücklich und bis in die distanzierenden Anführungszeichen eine Absage erteilt, lesen sich die „historisch informierten“ Essays als Orientierungsangebote im „Wirrwarr der Gegenwart“. Bewusst bescheiden ist der Untertitel formuliert, wenn Koenen vom „Nachdenken über Russland“ spricht. Es ist ein Nachdenken in langen Sätzen, mit blitzartigen Erhellungen: „Der Schatten einer nordkoreanischen Finsternis legt sich über die Szene“ – und die Szene ist sowohl Moskau als auch Peking, denn „einen bedeutsamen Konnex liefert die weitgehende Selbstisolation der beiden Autokraten Putin und Xi“, basierend auf ihrer „konstitutionellen Weltfremdheit, die aus jahrzehntelanger Einkapselung in den Sphären der Macht resultiert.“ Die Selbstisolation, die Koenen anfangs anspricht, und die er im letzten Kapitel als „geopolitische Einsamkeit“ analysiert, ist die Folge „ihrer paranoiden Furcht vor fremden Einflüssen, insbesondere vor der Infiltration und Infektion ihrer Gesellschaften mit ,schädlichen westlichen Ideen‘“.

Russland habe mehrfach Gelegenheit gehabt, ein „anderes Kanada“ zu werden – die Möglichkeit dazu sei auch nach 1991 gewesen, doch die historische Chance zur Selbstbesinnung sowie zur Entwicklung seiner gigantischen Potentiale wurde verspielt. Koenen, der gelegentlich psychologisch argumentiert, liefert eine Pathologie der Autokratie – wobei er der russischen Variante „Hundert Jahre Einsamkeit“ in Aussicht stellt. Und zwar durch den historisch geschulten Rückblick auf mehrere „Verwüstungskampagnen“, 1917 bis 1921, zwischen 1930 bis 1953. Angesichts seiner Autokratie sieht Russland der Verwüstung mehrerer Generationen entgegen.

In der deutschen Erinnerung ist der Überfall auf Russland präsent, gegenwärtig als „Russlandfeldzug“. Doch bevor er vor der Hauptstadt der UdSSR zum Erliegen kam, bevor er den Ring um Leningrad schloss und in Stalingrad scheiterte, wurden die Ukraine, das Baltikum und Weißrussland als „Bloodlands“ ausgeschlachtet – worauf Koenens Laudatio auf Timothy Snyder, den Autor des bahnbrechenden Buches verweist. Zweifellos sind die „deutschen Schuldhypotheken“ nicht getilgt – aber unter dem Eindruck des deutschen „Russland-Komplexes“ kam die Ukraine schwer zu Schaden, verblieb sie auf der mentalen Karte der Deutschen ein weißer Fleck, unter der Hegemonie der deutsch-russischen Wahlverwandtschaft eine Terra incognita.

Der von Koenen in seinem gleichnamigen Buch analysierte „Russland-Komplex“, ein Hybrid aus Furcht und Faszination, in den 1920er Jahren „quer durch alle politischen und weltanschaulichen Lager“, gründete auf einer wechselseitigen Wertschätzung vor allem von Literatur und Musik. Die Russlandfaszination der kulturellen Eliten in der Weimarer Republik war enorm, und so sehr sich das Verhältnis ideologisch auch als Freund-Feind-Beziehung zeigte, es war intim genug für den Austausch totalitärer Weltentwürfe, denn es galt die „Versailler“, die westlich-amerikanische Weltordnung zu stürzen. Wegen ihrer Umsturzabsichten schmiedeten nicht von ungefähr Reichswehr und Rote Armee seit 1922 eine geheime Allianz.

Zur Reihe: Eine kleine Ukraine-Bibliothek, nicht chronologisch angelegt, nicht systematisch zusammengestellt, gedacht als Angebot zur Orientierung. Davon ausgehend, dass sich Schauplätze, ob fern oder fremd, durch Bücher von jedem Ort der Welt aus aufsuchen lassen. Gerd Koenen: Im Widerschein des Krieges. Nachdenken über Russland. München 2023, C.H. Beck. 318 S., 20 Euro. Zuletzt ins Regal gestellt: Bernhard Sterns „Fürst Wladimirs Tafelrunde“, Serhii Plokhys „Der Angriff“, Yevgeniy Breygers Gedichtband „Frieden ohne Krieg“ sowie „Die Ukraine. Kampf um Unabhängigkeit“, hrsg. von Wolfgang Benz. Als Nr. 37 wird Dovid (David) Bergelsons „Die Welt möge Zeuge sein“ vorgestellt.

Anstelle von kultureller, ideologischer und militärischer Konfrontation bestand eine geostrategische Kollaboration – bis hin zum Hitler-Stalin-Pakt 1939. In diesem „Komplex“, diesem wechselseitig sich anziehenden und abstoßenden Verhältnis kam die Ukraine nicht vor. Und wie vor hundert Jahren so auch heute: Dem „Russland-Komplex“ erlegen sind weiterhin Konservative ebenso wie Putinisten in der AfD oder auf der Linken. Ein komplementärer „Komplex“, eine Querfront psychologisch und politisch, die die Ukraine weiterhin zur Verfügungsmasse Russlands erklärt.

Koenens Beiträge lassen einen ungeheuren historischen Humbug und spirituellen Spuk Revue passieren, erklärbar durch eine „apokalyptisch eingefärbte Selbstüberhebung“, das Phantasma von Russlands Singularität und heilsgeschichtlicher Mission. Auch diese auf „Selbstmystifikation“ basierende „Selbstfaszination“ ist für Putin unverhandelbar – und diese Verhandlungsmasse betrifft wiederum die Ukraine insofern, weil Putins Vernichtungskrieg von solchen Obsessionen getrieben ist.

Anstelle konventioneller Konfliktdiagnosen macht Koenen deutlich, dass Putins Revision der Geschichte nicht etwa von einer kohärenten Ideologie angestiftet wird, sondern von einer historischen Mythologie getrieben ist. Der Mythos schlechthin: „Kriege waren für Putin von Anfang an das Mittel der Wahl, um die schwelende Unzufriedenheit über die grellen sozialen Unterschiede und über die manifeste Willkür, Korruption und Dysfunktionalität der staatlichen Organe immer von Neuem in die Kanäle eines aufgeputschten Machtstaats- und Großmachtstolzes umzulenken.“

Putins „brachial ahistorische“ sowie „heroisierende Umwertung der Geschichte Russlands“ rehabilitierte sogar einen Stalin. Die Parallelen, die sich manche verbitten wollen, hat Putin allerdings „selbst souffliert“. Wie auch den zu Hitler, wenn der Kremlchef von seinem eigenen „Blitzkrieg“ gegen die Ukraine sprach. Aufschlussreich auch sein Hantieren mit den „Roten Linien“, entsprechen sie doch „ziemlich genau der Teilungslinie“, die 1939 durch den Hitler-Stalin-Pakt dem östlichen Europa eingraviert wurde.

Putin munitioniert seinen Vernichtungsfeldzug gegen die Ukraine mit Lügen. Von Putin-Propagandisten sind moralische Standards nicht zu erwarten. Von einem verantwortungsbewussten Pazifismus möchte man sich jedoch einen „gehärteten Realitätssinn“ erhoffen. Denn „Neutralität ist keine Option“, und zwar schon deswegen nicht, weil Putin sich bei seinem Krieg gegen die Ukraine in nichts weniger gestürzt hat als in einen „Endkampf gegen die Realität“.

Ein Nachtrag: Ginge es noch auf eine weitere Weise in der Welt gerecht zu, erhielte der freie Autor und unabhängige Kopf Gerd Koenen, als Historiker wie als Stilist eine Kapazität, endlich eine ihm angemessene Auszeichnung, wie sie in Darmstadt, in Köln und Bremen oder auch Frankfurt vergeben wird.