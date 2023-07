Garry Disher: „Funkloch“ – Dann auch noch ein Traktordieb

Von: Sylvia Staude

Auch ein Buschfeuer greift in die „Funkloch“-Handlung ein. © afp

Garry Disher führt in ein „Funkloch“, dort passiert aber eine Menge.

Lovelock und Pym. Hörte sich an wie irgendein Showbusiness-Duo – Magier vielleicht, oder Folksänger.“ Da aber Garry Disher seinen Kriminalroman „Funkloch“ (Orig. „Signal Loss“) mit Lovelock und Pym eröffnet, ist auch gleich klar, dass die beiden wohl einem anderen Beruf nachgehen, als Kaninchen aus dem Hut zu ziehen: sie sind Auftragsmörder. Oha. Ihr Boss Hector Kaye schickt sie nach Victoria im Südosten Australiens, um dort einen gewissen Owen Valentine zu beseitigen. Nachdem sie ein bisschen rumgemault haben – das ist doch irgendwo in der Pampa, gibt es niemanden vor Ort, der das erledigen könnte? – fahren sie doch, stilvoll im Mercedes. Es wird für ihre Zielperson nicht gut ausgehen; aber da sie nicht die hellsten Kerzen auf dem Kuchen sind, für sie selbst auch nicht.

Der Australier Garry Disher schreibt auch Krimis um den eiskalten Meisterdieb Wyatt, auch dort würde das kuriose, mit herzhafter Ironie beschriebene Duo hineinpassen. Aber der bereits 2016 im Original veröffentlichte „Funkloch“-Roman gehört in seine Inspector-Challis-Reihe, so dass es alsbald um viel ernstere Dinge geht als Abrechnungen im Drogendealer-Milieu und Killer, die vergnügt in die falsche Richtung und ausgerechnet in ein Buschfeuer fahren, das sie selbst verschuldet haben.

Warum auch immer der Unionsverlag mit dieser Übersetzung (exzellent wie immer: Peter Torberg) so lange gewartet hat, die Themen dieses Buches sind keinen Tag gealtert.

Wie stets flicht Garry Disher diverse Handlungsstränge ineinander, wechselt elegant die Schauplätze und die Perspektiven, ohne die Leserin abzuhängen. Und am Ende, wenn sich die Dinge fügen – mehr oder weniger fügen, denn im Disher-Universum geht keineswegs immer alles auf –, muss trotzdem kein Mega-Zufall ran, wirkt der Showdown nicht an den Haaren herbeigezogen, kommt Challis nicht auf einem weißen Ross herangeritten. Der australische Schriftsteller, der übrigens auch Kinder- und Jugendbücher und Sachbücher schreibt, verzichtet nie auf Komplexität, damit es hinkommt.

Das Buch Garry Disher: Funkloch. Kriminalroman. A. d. Englischen von Peter Torberg. Unionsverlag, Zürich 2023. 350 S., 24 Euro.

Da ist zum Beispiel in „Funkloch“ der Fall eines (schlecht riechenden) Vergewaltigers, erst nach einer Weile kommen die Ermittelnden drauf, dass er schon mehrere Taten begangen haben muss. Dies durch behutsame Befragungen der Opfer, durch Einschalten einer Psychologin, durch unheimlich viel Detailarbeit, vom Abgleich von Automarken bis zu Bildern aus Blitzgeräten. Und nicht immer werfen sich die Ermittelnden fleißig und furchtlos in die Arbeit, sie sind Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen, die auch mal wenig Lust haben. Oder vom Kollegen nicht viel halten. Oder die Kollegin zu ehrgeizig finden. Und diese Besprechungen, ätzend.

Im Flechtwerk von „Funkloch“ sticht mal die Drogenschmuggel-Geschichte ein paar Seiten lang raus, soll sich die Polizei dann auch endlich um gestohlene Landwirtschaftsgeräte kümmern – warum ist man da nicht längst weiter? –, muss nach Möglichkeit der Vergewaltiger gefunden werden, ehe er wieder zuschlägt. Aber Hal Challis ist nicht der beste aller Teamworker, im Gegenteil. Aber er kennt auch seine Grenzen und versteht sich immer mal am Riemen zu reißen.

Vielleicht traut sich die Rezensentin, eine kühne Behauptung aufzustellen: Kein Krimiautor beschreibt so normale, so fehlbare Menschen, wie es Garry Disher tut. Auch wenn sie „die Guten“ sind. Umso lieber beobachtet man sie beim Arbeiten.