„Fürst Wladimirs Tafelrunde“ – Die große Drift der Legenden

Von: Christian Thomas

In teuflischen Märchenwelten. © imago images/KHARBINE-TAPABOR

Eine kleine Ukraine-Bibliothek (32): Bernhard Stern und „Fürst Wladimirs Tafelrunde“.

Die Welt dieser Legenden war eine weite Welt, sie nahm mit von Kiew bis nach Jerusalem, über das Heilige Land hinaus, immer weiter. Die Ferne war der Ort, an dem der Mut an drei langen Tagen auf die Probe gestellt wurde, ebenso wie die Liebe während dreier kurzer Nächte in Kiew. Es waren Abenteuer, mit denen der Kulturhistoriker Bernhard Stern in seinem Buch „Fürst Wladimirs Tafelrunde“ vertraut machte. In seiner 1892 veröffentlichten Studie widmete er sich den „Altrussischen Heldensagen“, den Bylinen, aus deren Fundus er 35 versammelte. Wie sehr diese „Form der Volkspoesie“ bereits im Kiewer Reich beindruckte, lässt sich daraus erschließen, dass im hochambitionierten „Igorlied“, das um 1185 entstand, auf die Bylinen hingewiesen wurde.

Man kann deren Einfluss auf die Lebens- und Weltanschauung in der Kiewer Rus nicht hoch genug veranschlagen. Ihre Sujets und Motive kamen allerdings auch anderswo prächtig an. Sie waren ein internationaler Erfolg, denn die Bylinen waren geprägt von Wanderlegenden. Bereits die Bezeichnung verweist auf das grenzüberschreitende Wirken von Mythen, Sagen und Geschichten. Gaukler, Spielleute und fahrende Sänger waren im Europa des Mittelalters unterwegs, sie selbst zogen weite Kreise und damit ihre Geschichten von den britischen Inseln bis zum Dnepr. Nachweislich mitgeführt wurde etwa die Legende vom Drachentöter.

Wanderlegenden, die von Mund zu Mund gingen, zogen ein in den Kanon der nationalen Volkskultur. Um weitergereicht zu werden, mussten sie nicht aufgeschrieben werden. Die orale Überlieferung stellte nicht ihre Glaubwürdigkeit in Frage, im Gegenteil. Weil viele mitreden konnten, wurden die abenteuerlichsten Geschichten umso spannender. Varianten waren willkommen. Der Lindwurm musste in Worms nicht exakt so aussehen wie der Drache in Kiew oder das Untier unter der Lanze des Heiligen Georg in Britannien. Ähneln durften sich die grauslichen Kreaturen schon.

Wenn eine Geschichte von weither kam, war ihr das bald schon nicht mehr anzumerken. Die Handlungen wurden in den eigenen Lebensraum verlegt, das handelnde Personal bekam anheimelnde Namen. Was an Geschichten herumgereicht wurde, wirkte irgendwann wie ansässig immer schon. Liebesgeschichten, Heldensagen, Heiligenlegenden: ein sagenhafter Schatz, bereitwillig geglaubt, als Tradition verehrt – aufgehend ebenfalls in der literarischen Hochkultur des Mittelalters.

Etwa zur selben Zeit, als das anspruchsvolle „Igorlied“ aufgeschrieben wurde, entstanden das altfranzösische „Rolandslied“, das von russischen Bärenführern zu berichten weiß, oder das mittelhochdeutsche „Nibelungenlied“ (das mit dem Drachen). Die erste Entstehungszeit der Bylinen ebenso wie die Verläufe, von denen berichtet wurde, reicht zurück in vorchristliche Zeiten. Ein zweiter Bylinen-Kreis schloss sich während der Ära Wladimirs des Heiligen an, um das Jahr 1000, ein dritter zur Regierungszeit von Wladimir Monomach, rund 100 Jahre später. Nachfolgende Heldenepen besangen den Kampf gegen die Tataren während des endgültigen Untergangs der Kiewer Rus im ersten Drittel des 13. Jahrhunderts.

Durch die Bylinen wurde ein größeres Publikum angesprochen, gerne eine Öffentlichkeit unter freiem Himmel. Die Erfolgsgeschichte dieser Epen vom Kampf des Wahren gegen das Falsche, des Guten gegen das Böse wurde immer länger. Im 18. Jahrhundert erstmals aufgezeichnet und in einer Sammlung zusammengebracht, blieben weiterhin wandernde Sänger mit einem festen Repertoire die Träger dieser oralen Literaturtradition.

Die Bezeichnung „Byline“ ist jünger, und wenn damit eine „Erzählung vom wirklichen Geschehen“ gemeint ist, handelt sich es dabei bereits um eine typisch sagenhafte Übertreibung. Denn was das wirkliche Geschehen angeht, so ist es vielmehr schier unglaublich – und es kann vielfach nicht unwirklich genug sein, zumal dann, wenn es in mythischen Zeiten spielt. Die Helden an der Seite realer Herrscher bekommen es mit außergewöhnlichen Wesen und sagenhaften Widersachern und Widersacherinnen zu tun, mit Hexen und Zauberern. Der Kampf gegen die Ungläubigen wird ausgefochten gegen eine „heidnische Schlangenbrut“. Nur gut, dass die Recken es verstehen, ganze Wälder in Bewegung zu setzen, nein, nicht in „Mittelerde“, sondern gegen die Feinde des „weißsteinernen Kiew“, gegen „die rote Sonne“ der Kiewstadt, seinen Fürsten Wladimir.

So mächtig er ist, der Herrscher bleibt ein Schatten seines realen Selbst, seiner historischen Bedeutung. Die Figur Wladimir ähnelt der des Königs Artus. Mag sich noch so viel auf ihn beziehen, Wladimir wird kaum aktiv. Man könnte die so sagenhafte wie historische Gestalt Wladimir das merkwürdig passive Zentralgestirn nennen, um den sich ein phantastischer Legendenkreis dreht. Auch bei dieser Legende wie bei anderen, ähnlichen, haben wir es mit einem Fall von literarischer Transplantation zu tun. Einverleibt wurde den Bylinen die Mär von einer Zauberkiste oder die Schwanensage oder das tödliche Duell zwischen Vater und verblendetem Sohn, wie es ebenfalls im althochdeutschen „Hildebrandslied“ im 9. Jahrhundert erzählt wird. Nicht zu vergessen die Rückkehr des für tot erklärten Gatten nach zwölf Jahren. Das war dann buchstäblich eine Odyssee. Denn „fort ging es, schier ins Unendliche.“

Erkennbare Sujets, wiederkehrende Topoi – zudem der Ursprung von Redensarten. Die stärksten Haudegen werden von noch gewaltigeren Recken buchstäblich „in die Tasche gesteckt“. Andere Heroen sind dermaßen kräftig, dass sie „Bäume ausreißen können“. Wildeste Wasser werden gestaut, massivste Berge versetzt. Die Epen sind allerdings nicht nur durchwirkt von einer Magie, die Lächeln macht oder Staunen. Offensichtlich sind Ressentiments. Zum festen Repertoire der Bylinen gehört grimmige Frauenverachtung. Der Reiz der Schönsten ist verhext, stille Lieblichkeit eher suspekt, Lüsternheit eine naheliegende Erbsünde.

Die Dramaturgie der Bylinen verweist geradewegs auf die von Fernsehstaffeln. Ihre Sujets, ihre Motive, ihre Topoi, die einen gewaltigen europäischen Horizont belegen, wurden eng geführt auf beunruhigende Unterhaltung, kribbelig machende Kurzweil. Denn wie ging die Geschichte für die „Helden der heiligen Rus“ weiter? Mit Cliffhangern bereits. Wie ging sie aus? Bis zum Schluss blieb es wild, geherzt von treuen Freunden, gehetzt von Verrätern. Verfolgt von finsteren Räubern, umschwirrt von schwarzen Raben. Auf einem prachtvollen Rappen war es vom Gestern in die unmittelbare Gegenwart nur ein Riesensatz. Vom Unendlichen ging es zurück in das „weißsteinerne“ Kiew mit dem Umweg über eine „weißsteinerne“ Schlangengrube. Der Weg, den die Bylinen nahmen, war ein Weg durch Raum und Zeit.

Was Sterns Studie angeht, so kommt noch etwas hinzu. Wies er doch weitere Wanderbewegungen nach – in der Kiewer Rus selbst. Deutlich nämlich die Abkehr vom Südwesten Richtung Nordosten, eine unübersehbar politische und soziale Neuorientierung. Stern, der in der Hauptsache an einer literaturhistorischen Beweisführung interessiert war, wies nach, wie die Lieder und Legenden einen Weg nach Nordosten gingen, weg von Kiew.

An die von Stern untersuchte Migration der Erinnerungen knüpfte nicht von ungefähr die russisch beherrschte Gedächtnispolitik an. Kam ihr doch die große Drift von Südwesten nach Nordosten entgegen, diejenige nach Moskau, bitter für Kiew.