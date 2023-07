„Für Seka“ von Mina Harva: Die Bilder von Omarska

Von: Cornelia Geißler

Mina Hava schreibt in ihrem Debütroman „Für Seka“ souverän und eindrücklich über eine junge Frau mit bosnischen Wurzeln, die sich aus privater und politischer Gewalt zu lösen versucht.

Das schmutzige Rot des Pappeinbands ist weiß aufgerissen durch die Buchstaben „Für Seka“, Fremdheit springt einen an. Das Sich-fremd-Fühlen gehört für Seka zum Alltag. Der Roman verfolgt das Gegenprogramm dazu. Was zunächst disparat und schwer verständlich scheint, fügt sich durch den Vorgang des Lesens (Reflektierens, Mitfühlens) zu einem Ganzen und wird zunehmend vertraut.

Die Autorin schreibt über Seka in der dritten Person, nimmt dabei deren Perspektive ein. Es ist die Sicht einer jungen Frau, die sich ihrer Familie und ihrer Herkunft gewahr wird. Aufgewachsen in der Schweiz, fühlt sie sich auch an Bosnien-Herzegowina gebunden, wo noch Verwandte leben. Omarska, der Wohnort der Großmutter, hat eine Vergangenheit als Bergbausiedlung. Und eine als Schauplatz eines politischen Verbrechens: Hier errichteten serbische Soldaten im Sommer 1992 ein Lager, in dem sie tausende bosnische und kroatische Männer (und 37 Frauen) zusammenpferchten, aushungerten, quälten, ermordeten.

Mit dem ersten Satz eröffnet Mina Hava die Spannweite, zwischen der sie sich in ihrem Roman bewegt: „Als die Gräber rund um Omarska ausgehoben wurden und die ersten Prozessberichte in den Zeitungen zu lesen waren, lernte Seka südlich der Jurakette in einer Schwimmhalle mit großer Rutsche, die in weitem Bogen nach draußen in die Kälte und wieder zurück ins warme Innere führte, zu schwimmen, wobei sie mit lautem Geschrei ins Wasser sprang und so lange nicht mehr auftauchte, bis hinter ihr jemand in ihren Rücken zu springen drohte.“

Seka ist eine Nachgeborene, die sich die Geschichte erst aneignet, aneignen will. Die Recherche-Methode dafür benennt sie wenige Seiten später: „Das Befragen der Dinge auf mögliche oder erfundene Verbindungen.“ Sie schaut sich in Wohnungen um, sie liest in Archiven, sie reist, sie spricht mit Angehörigen. Wie war das, in ein anderes Land zu gehen? „Die Männer, so sagte ihre Tante, hätten den Glauben erst für sich entdeckt, als sie in die Schweiz gekommen wären, eine befristete Aufenthaltsgenehmigung erhalten und sich auf dem Arbeitsamt wiedergefunden hätten.“

Der Titel des Romans entstammt einem Briefumschlag. „Für Seka“ hatte ihn der Vater beschriftet, ein paar Fotos aus der Kindheit stecken drin, keine Erklärungen, ein brüsker Abschied und zugleich ein Faden zwischen Vergangenheit und Gegenwart. Schrecken und Freude liegen wie im ersten Satz nah beieinander, widerstreitende Gefühle. Der gewalttätige Vater, dessen Namen sie nicht mehr tragen wollte. Der Vater, wegen dem sie nie ans Telefon ging, wenn sie die Nummer nicht kannte.

Fotos als Erinnerungsspeicher leiten nicht nur Sekas Suche durchs eigene Leben, sie stellt fest, wie die Wahrnehmung von etwas Neuem auch durch vorhandene Bilder gesteuert wird: „Für die westliche Öffentlichkeit brauchte es eine Fotografie von Gerippen, die denjenigen glichen, die man bereits kannte.“ Erst als ein britisches Journalistenteam Bilder aus Omarska publizierte, „wurde die internationale Gemeinschaft auf den Plan gerufen“, schreibt Mina Hava. „Es brauchte Bilder, deren Bedeutung man bereits verstanden hatte.“ Es sind die Bilder der von Nazideutschland errichteten Konzentrationslager im kollektiven Gedächtnis, die den Vergleich bilden. Und Mina Hava zieht eine Verbindung von der kroatischen Exil-Schriftstellerin Dubravka Ugrešic zum Auschwitz-Überlebenden Primo Levi.

Für ihre Schreib-Methode hat sie sich den 2001 verstorbenen Autor W. G. Sebald als Paten ausgesucht. Sie schildert ihren Eindruck von seinem Buch „Die Ringe des Saturn“ und konstatiert nach einer Reihe von Stichworten: „Scheinbar zusammenhangslose Ereignisse, zumal über Kontinente und Jahrzehnte getrennt, lediglich von der Idee des Autors geleitet, Dinge, die er gelesen zu haben sich erinnerte, auch zu beschreiben und unter einer Vielzahl anderer Hinweise in seiner Erzählung über einsame Wanderungen im englischen Suffolk festzuhalten.“

Mina Havas Roman besteht aus Prosahappen, manchmal nur einzelne, oft ein paar Sätze lang. Die Textabschnitte schließen selten direkt aneinander an, oft springt die Autorin zwischen den Themen und Bereichen, also vom Lager Omarska zu Erinnerungen ans Schwimmbad, dann zu dem Vater und einer Befragung zum Thema häusliche Gewalt. Sie notiert etwas über frühe jugoslawische Gastarbeiter in der Schweiz, schreibt über Sekas Wechsel fürs Studium nach Deutschland, führt direkt zu Sekas Körper, den Knoten in ihrer Brust.

So aufgezählt, kann das nur verwirrend scheinen. Doch hat Mina Hava nicht wahllos einen Haufen von Text über die knapp 300 Seiten gestreut. Das ist eine sorgsam durchdachte Montage, ein variantenreich gewebter Assoziationsteppich, auch wenn manche Entscheidung der Autorin rätselhaft bleibt.

Einige Bezüge stellen sich erst beim Zurückblättern ein. Manchmal muss man sich selbst auf die Suche begeben, parallel googeln. „Für Seka“ ist ein Buch über eine junge Frau, die ihr Leben und ihre Zeit in der Gesellschaft lesend und schreibend ordnet. Der Vater „war zur Schreibschrift geworden“ heißt es einmal. Zum Ende hin reiht sie Zitate von Schriftstellerinnen aneinander, die weibliche Verletzbarkeit andeuten, das Empfinden, zurechtgestutzt zu sein. Hava zitiert zum Beispiel Brigitte Reimann, Ingeborg Bachmann, Audre Lorde, Christa Wolf und andere. Sie beendet die Reihe abrupt mit einem Interviewausschnitt von Peter Handke, der sich abfällig gegen die Opfervereinigung „Mütter von Srebrenica“ äußert. Womit die Autorin einerseits angemaßte männliche Deutungshoheit vorführt, anderseits neben Omarska einen weiteren Schauplatz des Bosnienkrieges in Erinnerung ruft.

Die 1998 geborene Mina Hava bewältigt ihren großen Stoff, indem sie ihn zerlegt und so anordnet, dass er sich im Prozess der Lektüre zusammenfügt. Sie zeigt sich mit diesem leserverändernden Buch als eine Autorin mit einer klaren Vorstellung von den Möglichkeiten der Literatur. Der Roman löst auf vielen Ebenen das unklare Unbekannte, das Unheimliche und Erschreckende auf und hinterlässt einen starken Eindruck.