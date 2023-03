Frank Goosen: „Spiel ab!“ – Förster in der seltsamen Welt der Fußballvereine

Lust und Leid liegen beim Kicken dicht beieinander. © AFP

Es gibt fast kein schlechtes Frank-Goosen-Buch, aber „Spiel ab!“ ist besonders gut. Von Jens Buchholz.

Den Ausruf „Spiel doch ab!“ kennt jeder, der bei einem Fußballspiel mit Jugendlichen einmal zugeschaut hat. Denn egal, was der Trainer in der Kabine vorher gesagt hat, jedes Fußballspiel ist die Erfüllung eines Traumes. Man ist Mega-Messi, Rekord-Ronaldo oder meinetwegen ein neuer Neuer. Mal platzt der Traum, mal klappt es. Lust und Leid liegen beim Kicken nah beieinander. Für Frank Goosens Humor ist das Amateur-Fußballplatz-Milieu jedenfalls eine hervorragende Spielwiese. Sein neuer Roman heißt passenderweise „Spiel ab!“ und ist trotz Überspitzung das Authentischste, was es derzeit am Buchmarkt über jugendliche Amateurkicker gibt.

„Spiel ab!“ ist der dritte Roman über Goosens Alter Ego Roland Förster, ein eher ruhiger Romanautor, der in Bochum lebt. Seinen ersten Auftritt hatte er in dem wunderbaren Roman „Förster, mein Förster“, in dem er und seine beiden Kumpels Fränge und Brocki der dementen Nachbarin zu einem letzten Auftritt mit ihrer alten Band verhelfen. „Kein Wunder“, der zweite Förster-Roman, spielt 1989. Die drei sind noch Studenten. Fränge lebt in Berlin und hat sowohl im Osten wie im Westen eine Freundin. Durch den Mauerfall stürzt sein kompliziertes Beziehungskonstrukt trotz der Rettungsversuche Försters zusammen. Beide Bücher sind tief sympathische Feelgood-Popliteratur. Herrlich in beiden Romanen sind die Kabbeleien zwischen dem linken Café-Besitzer Fränge und dem eher konservativen Lehrer Brocki. Und zwischen ihnen: Förster, der die Streitereien der beiden auf allerlei Abwegen denkend begleitet.

Es ist ein Vergnügen, den dreien in „Spiel ab!“ wieder zu begegnen. Fränge hat seine Beziehung an die Wand gefahren und sich ins alternative Lotterleben zurückgezogen. Seine durch Alkohol und andere Drogen bedingte Unzuverlässigkeit bedroht jetzt auch die Beziehung zu seinem Sohn. Darum übernimmt er kurzerhand den Trainerposten in dessen Fußballmannschaft. Eine Horde sich selbst überschätzender, hormongesteuerter Jungs, die eben ihren alten Trainer in den Wahnsinn getrieben haben. Ab jetzt erleben Leser und Leserin eine komplette Saison C-Jugend-Fußball. Die Höhepunkte der Geschichte sind die geschilderten Spiele mit allem Drum und Dran. Der Kunstgriff Goosens, um das Ganze auch für Fußballlaien genießbar zu machen, ist, dass er den nicht gerade fußballaffinen Förster zum Co-Trainer Fränges macht. Beim Lesen wächst man zusammen mit Förster langsam in die seltsame Welt der Fußballvereine hinein.

Die Geschichten der bekannten Figuren spinnt Goosen nach dem Gesetz der Serie liebevoll und mit großer Wärme weiter. Die demente Musikerin Frau Strobel und der pensionierte Ex-Polizist Drefke sind regelmäßig bei den Spielen zu Gast, ebenso Försters Ex-Freundin und Tatort-Kommissarin Martina. Trotzdem bleiben ein paar Fragen aus „Förster, mein Förster“ offen. Was ist aus dem Hamster Edward Cullen geworden? Was ist mit den angedeuteten Krebserkrankungen von Förster und Drefke?

Das Buch Frank Goosen: Spiel ab! Roman. Kiepenheuer & Witsch, Köln 2023. 336 Seiten, 23 Euro.

Das beeinträchtigt das Lesevergnügen aber nur unwesentlich, wenn die Stars des Buches auftreten: Die C-Jugend der fiktiven Spielvereinigung mit den grün-weißen Vereinsfarben. Und Dialogen aus dem echten Leben, etwa wenn die Mannschaft vor ihrer Umkleidekabine auf ein Tier trifft, das sich nicht mehr rührt. Ein Hase? Ein Kaninchen? Mostafa: „Sind Hasen immer größer als Kaninchen?“ Mirkan: „Auf jeden! Und die haben größere Ohren!“ Mostafa: „Größer als wer?“ Mirkan: „Größer als überhaupt!“ Als zwei Spieler seiner Mannschaft rassistisch beleidigt worden sind, führt sich Fränge als White Savior auf und sagt das Spiel ab. „Ich bin kein Schlappschwanz und kein Opfer“, ereifert sich der Spieler Alim. Mostafa ergänzt: „Wir gehen raus und machen die fertig!“

Bei der Beschreibung der Jugendlichen stimmt einfach alles. Aussehen, Sprache und Gestik.

Grundsätzlich muss man sagen: Es gibt kein schlechtes Frank-Goosen-Buch (außer „Pink Moon“). Aber die Förster-Reihe (inklusive der Kurzgeschichten aus dem Sammelband „Sweet Dreams“) ist besonders gut. Und „Spiel ab!“ ist mit Sicherheit ihr vorläufiger Höhepunkt.