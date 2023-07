Eva von Redecker: „Bleibefreiheit“ – Die Freiheit, auch künftig auf Erden zu sein

Von: Olivia Mitscherlich-Schönherr

Teilen

Eva von Redecker. Foto: Sophie Brandt © Sophie Brandt

„Bleibefreiheit“: Das neue Buch der Philosophin Eva von Redecker erweitert anregend und umfassend die Diskussion über einen umkämpften Begriff unserer Tage.

In den letzten Jahren werden wichtige politische Konflikte als Freiheitskonflikte geführt. Immer aufs Neue überrascht dabei, dass die politische Rechte als Verteidigerin der individualistischen Road-Movie-Freiheit auftritt, mit der sich die Linke über Jahrzehnte identifiziert hatte. Ihr Motto: Ich bin frei, wenn mir keine Grenzen gesetzt sind, mich nichts und niemand am Verfolgen meines Glücks hindert.

In Corona- und Klima-Krise rückt die Freizügigkeit ins Zentrum dieses individualistischen Freiheitsverständnisses. So hat die AfD im letzten Bundestagswahlkampf mit Wahlplakaten geworben, auf denen zu lesen war: „Deutschland muss offenbleiben. Nie wieder Lockdown“ oder „Leben in Freiheit“. Gegenwärtig kann sie im politischen Ringen um soziale Transformationen mit dem Rekurs auf Freiheit von Bevormundung erneut punkten. Demgegenüber hat sich die politische Linke in die moralinsaure Ecke der Spielverderber und Freiheitsverächterinnen manövriert: indem sie auf die Gewalt und Gefahren hinweist, in die die fossil befeuerte Bewegungsfreiheit verstrickt ist und Einschränkungen um willen von Sicherheit und Überleben verlangt.

Eva von Redecker schreibt ihr neues Buch „Bleibefreiheit“ in die aktuellen Freiheitskämpfe hinein. Der Linken will sie ein zeitgenössisches Verständnis emanzipatorischer Freiheit bahnen, das die Verquickung in Machtstrukturen hinter sich lässt. Dafür denkt sie in ihrem schönen Buch über Freiheit nach, findet Freiheitsbilder und erzählt Freiheitsgeschichten.

Als Herausgeberin von Theodor W. Adornos und Max Horkheimers „Dialektik der Aufklärung“ weiß von Redecker um die Gefahren emanzipatorischer Befreiungspraktiken: dass sich Emanzipation in ein neues Regime der Fremdbestimmung verkehren kann, wenn Freiheit mit Herrschaft und Unterdrückung befördert werden soll. Herrschaftslose Freiheit will von Redecker durch einen grundlegend erneuerten Freiheitsbegriff bahnen. Im Sinne von Adornos und Horkheimers Großtheorie der europäischen Aufklärung führt sie die Verstrickung von Emanzipation in Herrschaft auf Grundstrukturen des europäischen Freiheitsdenkens zurück. Seit der Antike sei Freiheit immer räumlich als Bewegungsfreiheit gedacht worden – und deswegen in Machtverhältnisse verstrickt. Bewegungsfreiheit können Menschen nämlich immer nur in abgesteckten Herrschaftsräumen erlangen. Wenn Freiheit dagegen konsequent zeitlich gedacht und gelebt werde, dann ließen sich ihre Verquickung in Unterdrückung vermeiden – so von Redecker. Ihr Leitbild zeitlicher Freiheit ist „Bleibefreiheit“: die Freiheit von Menschen und nicht-menschlichen Arten auf Erden beziehungsweise in ihren angestammten Erdteilen am Leben bleiben zu können.

So befreiend von Redeckers Freiheitsbuch ist, wird es doch von seiner schematischen Dichotomie zwischen herrschaftsförmiger räumlicher und herrschaftsloser zeitlicher Freiheit eingeholt. Dies beginnt mit der kritischen Zeitdiagnose. Zwar gewinnen Menschen in den globalen Zentren Bewegungsfreiheit in historisch nie dagewesenem Ausmaß durch die Ausbeutung der Erde und Menschen anderer Erdteile. Gleichwohl sind für das individualistisch-neoliberale Freiheitsverständnis auch Zeitaspekte zentral. Angestrebt und gefeiert wird auch das Zurückdrängen von zeitlichen Grenzen: von den Grenzen der eigenen Lebensspanne, Alter, Verfall und Tod. Zugleich wird die Befreiung von räumlichen und zeitlichen Grenzen nicht nur von Raum-, sondern auch von Zeitregimen ermöglicht: durch die Beschleunigung technischer Prozesse, sozialer Veränderungen und des individuellen Lebenstempos.

Von Redeckers These der europäischen Raumfixierung kann aber auch historisch nicht überzeugen: hat die moderne Beschleunigung doch bereits seit Beginn der Neuzeit an Fahrt aufgenommen. Zeitliche Freiheitsbegriffe zeigen sich in den prozesshaften Leitbildern der Neuzeit von Fortschritt, Emanzipation und Befreiung. Realisiert wird die prozessualisierte Freiheit in wissenschaftlichen und politischen Revolutionen. Und gerade in ihrem zeitlichen Verlauf können Befreiungsprozesse in Herrschaft, Zerstörung und Terror umschlagen – wie seit der Französischen Revolution allzu oft hat erlebt werden müssen.

Vor allem schlägt aber von Redeckers Annahme, die Verquickung von Freiheit in Herrschaft durch bloße Verzeitlichung loszuwerden, auf ihren eigenen Entwurf emanzipatorischer Freiheit durch. Ihrem Leitbegriff der Bleibefreiheit fügt die Philosophin weitere Vorstellungen zeitlicher Freiheit ein: Prozesse der Befreiung aus Herrschaft, zyklische Regenerationsprozesse sowie die Freiheit des erfüllten Augenblicks. All diese Vorstellungen sind jedoch nicht nur von sehr unterschiedlichen Zeitformen bestimmt, sondern stehen auch in verschiedenen Verhältnissen zu Herrschaft. Nicht nur neuzeitliche Befreiungsbewegungen, sondern auch von Redeckers eigenes konservativ-bewahrendes Ideal der Bleibefreiheit kann von Herrschaft durchdrungen sein. Die Freiheit, künftig auf Erden zu bleiben, lässt sich auch für zerstörerische Lebensformen erheben.

Das Buch Eva von Redecker: Bleibefreiheit. S. Fischer, Frankfurt a. M. 2023. 160 Seiten, 22 Euro.

Die Freiheit erfüllter Gegenwart eignet sich dagegen weit besser als Konzept herrschaftsloser Freiheit. Hier ist in Anschluss an von Redecker weiterzudenken. Im Unterschied zur Bleibefreiheit hat erfüllte Gegenwart nicht die Vergangenheit, sondern die Zukunft zum eigentlichen Bezugspunkt: Eine Zukunft, die bestehende Lebens- und Herrschaftsformen nicht einfach verlängert, sondern zugunsten von Freiheit ohne Entrechtung, Unterdrückung und Ausbeutung überwindet.

In erfüllten Augenblicken wird hier und jetzt ein Vorgeschmack der Zukunft herrschaftsloser Freiheit gewonnen. Zu denken ist an Augenblicke, in denen Natur nicht als feindliche Macht bekämpft, sondern als bergende Macht genossen wird; an Momente der Sympathie, in denen andere nicht als Konkurrentin oder Konkurrent, sondern als Quellen eigenen Glücks erlebt werden; oder an Zeiten des geteilten politischen Handelns, in denen Aktivisten und Aktivistinnen miteinander bisher nie dagewesene Lebensformen bahnen.

Solche Erfahrungen vermitteln Kraft und rufen nach mehr. Von der Sehnsucht nach künftiger herrschaftsloser Freiheit können alle wichtigen emanzipatorischen Bewegungen der Gegenwart zehren: die Klima-, Demokratie- und Anti-Rassismus-Bewegungen. Zugleich fungiert die Zukunft herrschaftsloser Freiheit als kritische Instanz gegenüber emanzipatorischen Bewegungen: Nähern wir uns ihr doch nur, wenn wir hier und jetzt auf Gewalt verzichten.

In von Redeckers Aufbegehren gegen die ideologische Verengung von Freiheit auf fossil befeuerte Bewegungsfreiheit scheint die unabgegoltene Zukunft herrschaftsloser Freiheit auf. Die politische Linke täte gut daran, sich von Eva von Redeckers Freiheitsbegeisterung anstecken zu lassen. Damit gewinnt nicht nur das eigene Handeln Sinn; auch die breite Bevölkerung lässt sich zu den anstehenden Transformationen weit eher durch Freiheitsbegeisterung als durch Verzichtpredigt motivieren.

Olivia Mitscherlich-Schönherr lehrt Philosophische Anthropologie mit Schwerpunkt auf Grenzfragen des Lebens an der Hochschule für Philosophie in München.