„Ethik und Poetik“ von Stanislaw Baranczak – Wozu Dichtung, wenn sie Völker nicht retten kann?

Der berühmte Essayband „Ethik und Poetik“ von Stanislaw Baranczak erscheint endlich in deutscher Übersetzung.

Man muss der Frankfurter Edition Faust, den Übersetzern und Herausgebern gratulieren: Nach 44 Jahren seit seiner Publikation ist der legendäre Essayband „Ethik und Poetik“ des polnischen Dichters, Essayisten und Übersetzers Stanislaw Baranczak (1946–2014) endlich auch in Deutschland erschienen. Es ist ein ungeheures Buch, auch ungeheuer wichtig in unseren Zeiten der politischen, ökonomischen und klimatischen Wirren, in denen die Anhänger des Nationalismus und des Autoritären wieder aus ihren schwarzen Löchern kriechen, die Inflation Sorge macht und der Klimawandel den Menschen weltweit Angst einjagt.

Die erste Ausgabe der „Ethik und Poetik“ erschien 1979 in Paris, bei der Kultura, dem legendären Exilverlag der „Kosmopolen“, dessen Redaktion Jerzy Giedryoc, Józef Czapski, Gustaw Herling-Grudzinski, Zofia und Zygmunt Hertz angehörten. Ihr Engagement für die Exilliteratur, Freiheit des Wortes und ihr Kampf gegen das sowjetische Regime sorgten für Jahrzehnte in den polnischen Intellektuellenkreisen für Hoffnung und vor allem dafür, dass die regimekritische Literatur überhaupt publiziert werden konnte.

Baranczaks Essayband passte also hervorragend in das Programm des Kultura-Verlages, ging er doch über die polnischen Themen jener Epoche hinaus, indem er nach der grundsätzlichen Identität und Kondition des Dichters fragte, der sich mit den Totalitarismen und autoritären Ideologien auseinandersetzen musste.

Es ist kein Wunder, dass Baranczak zu Czeslaw Milosz’ Dichtung greift und seine Verse zum Motto der Ethik und Poetik macht: „Was ist Poesie, wenn sie weder Völker / Noch Menschen rettet?“ Milosz, einer der größten Lyriker des 20. Jahrhunderts, was im englischsprachigen Raum nicht in Frage gestellt wird, hat wie kein anderer die Dialektik und Versuchungen des Stalinismus akribisch analysiert und entblößt.

In seinem Vorwort zu „Ethik und Poetik“ fragt Adam Zagajewski, wohl Milosz’ intelligentester und talentiertester Meisterschüler, nach den Quellen für Baranczaks Leidenschaft für Politik – völlig zu Recht. Um jene Epoche zu verstehen, muss man die Vita Baranczaks wie auch Polens Geschichte unter die Lupe nehmen, was der Polonist Krzysztof Biedrzycki in seinem Nachwort paritätisch leistet.

Die graue und unsichere Zeit des Realsozialismus in den heißen Siebzigern Mitte der Siebziger, woran ich mich bestens erinnere, war Polen ein Pulverfass: politisch, poetisch, kulturell und wirtschaftlich. Es war eine produktive Zeit für Kunst, Dichtung, Film, Musik und eine schwierige Zeit für Arbeiterinnen und Arbeiter. Die Schlangen vor den Einkaufsläden waren gigantisch, das Angebot mau und die Preise für Lebensmittel schossen in die Höhe. Streiks waren programmiert.

Das Multitalent Baranczak, der als junger Mann der kommunistischen Partei PZPR beigetreten war (eine Jugendsünde), erlebte in den heißen Siebzigern eine Wende: Er wurde Mitglied des Komitees zur Verteidigung der Arbeiter KOR und unterzeichnete den legendären „Brief 59“ von 1975/1976, der sich – Nomen est omen, bedenkt man wie heute Rechts- und Nationalkonservative die Verfassungen ihrer Länder in Mittelosteuropa buchstäblich vergewaltigen – gegen die Änderungen in der damaligen polnischen Konstitution wandte. Ich erinnere mich an die Wut derer, die besagten Brief unterzeichneten und denen die Klausel von der führenden Rolle der Partei und der ewigen Treue zur Sowjetunion ein Dorn im Auge war.

Wir haben uns damals über diese Klausel kaputtgelacht, aber eigentlich war es nicht zum Lachen. Es handelte sich um einen Todesstoß gegen die Freiheit. Die Regierenden begingen einen großen Fehler, auch im Kontext der Erhöhung der Lebensmittelpreise. Im Juni 1976 begannen in Radom, Plock und Ursus Streiks. Und vier Jahre später entstand schon Solidarnosc, und das war auch der Beginn des Bröckelns des ganzen Systems, der Beginn der Hoffnung, die in diesem Fall Berge versetzte. Der Mauerfall im geteilten Berlin war die natürliche Konsequenz, doch er hatte seinen Ursprung auch in jenem Brief der polnischen Dissidenten und Intellektuellen, was man damals nicht absehen konnte.

Neue Welle In dieser revolutionären Atmosphäre geschah aber noch etwas anderes: Nach der Ethik ging es bei Baranczak auch um Poetik, denn schließlich war er in Poznan, seiner Heimatstadt, ein bekannter junger Dichter, Übersetzer und Polonist, der schnell Anerkennung fand und in der polnischen Lyrik zu den wichtigsten Vertretern der sogenannten Neuen Welle, allegorisch angelehnt an Nouvelle Vague, gehörte. Das war ein Parnass, auf dem sich die Crème de la Crème der damaligen Dichterszene versammelte, eine talentierte Generation, die man auch die „Generation 68“ nannte, in Anspielung auf die politisch und gesellschaftlich umfangreichen Proteste im März 1968 in Warschau, als es unter anderem um die Freiheit des Wortes ging.

Die Neue Welle formierte sich vor allem in den Großstädten, hatte kein einheitliches Programm, aber sie warf einen erfrischenden Blick auf die Wirklichkeit: Schluss mit dem Eskapismus, der Naivität, der Ignoranz gegenüber der umgebenden Realität (des Realsozialismus). Sie brachte hervorragende Namen hervor wie Adam Zagajewski, Ryszard Krynicki, Jerzy Kronhold, Julian Kornhauser, Mariana Bocian, Leszek Szaruga usw.

Die Poesie wurde wieder zur Rebellion und reagierte auf den Alltag – auf die Slogans in den Zeitungen, die Schlangen vor den „Fleischläden“: So hieß auch 1975 der zweite Gedichtband von Zagajewski.

Baranczak schlug aber eine andere stilistische Richtung ein, er wandte sich der „linguistischen“ Poesie zu und war fasziniert von den ironischen Sprachspielen eines Miron Bialoszewski, was auch in einer Dissertation mündete. Er war in den Siebzigern sehr produktiv, und man fragt sich, wie er all seine Aktivitäten so erfolgreich miteinander verknüpfen konnte: Wann hat er geschlafen, gegessen, geschrieben, übersetzt, gelesen, Freunde getroffen, an der oppositionellen Universität gelehrt, die Posener Polonistik mit seinen exzellenten Beiträgen bereichert?

Bereits in den ersten Jahren seines poetischen Schaffens – zwischen 1964 und 1979 – publizierte Baranczak zehn Bücher. Es seien hier erwähnt: die Gedichtbände „Gesichtskorrektur“ (1968) und „In einem Atemzug“ (1970), dann das Tagebuch „Morgenzeitung“ (1972) sowie die literaturkritischen Essays „Die Misstrauischen und Selbstgefälligen“ (1971) und „Ironie und Harmonie“ (1973), danach folgte seine Dissertation und später „Ethik und Poetik“.

Baranczaks Dichtung damals und heute

Das Buch: Stanislaw Baranczak: Ethik und Poetik: Skizzen 1978 – 1978. A. d. Poln. v. J. Gawlik und M. Gawlik. Edition Faust 2023. 416 S., 28 Euro.

In den Achtzigern entfaltet aber Baranczak in seinen in den USA entstandenen Gedichtbänden „Atlantis und andere Gedichte“ und „Postkarte von dieser Welt und andere Reime“ vollends seine poetologischen Flügel. Er wirkt als Dichter reifer.

Seine frühe Dichtung seziert wie bei Zbigniew Herbert und seinem verwirrten „Herrn Cogito“ die Wirklichkeit – in diesem Fall auch die hoffnungslose, graue Welt des autoritären Kommunismus und seines Regimes.

Aber seine Gedichte aus den Siebzigern und Achtzigern haben eine Gemeinsamkeit, sie sind heute erstaunlich aktuell, da wir nicht nur in Mittelosteuropa die Rückkehr des Autoritären, des Nationalismus und des Pseudononkonformisten (in Wirklichkeit mit der Mentalität des Untertanen) erleben, worauf auch Krzysztof Siwczyk, einer der führenden Lyriker und Essayisten des heutigen Polen (wesentlich interessanter als der in Deutschland so hoch gelobte Tadeusz Dabrowski), in der „Gazeta Wyborcza“ hinweist: „Als ein wahrhaft prophetischer Text entpuppte sich ,N. N. denkt über weitere Perspektiven nach‘: ‚Es ist noch nicht so schlimm; man darf immer noch wählen / jeden Morgen / zwischen einem braunen Hemd und einer roten Krawatte / es ist noch nicht so schlimm,/ du kannst immer noch anziehen, was dir gefällt‘.“

Das Gedicht aus dem Bändchen „Künstliche Beatmung“ von 1974 ist eine klare Warnung: vor den Postneofaschisten, wie ich sie nenne, vor PiS, Orban, AfD, Melloni, Le Pen, Trump, Johnson usw. Das ist Ethik, das ist Poetik: Das ist das, was in der heutigen deutschen Dichtung zu selten ans Licht dringt, nämlich: „Der Kern der Sache (…), dass in der heutigen Welt gerade das dichterische Denken am häufigsten zum Gegenpol jeglicher Form des dogmatischen Denkens wird“, wie Baranczak schreibt.

Das Ende vom Lied ist, dass hierzulande immer zahlreicher werdende Verwirrte (eben nicht nur die, die die AfD unterstützen oder Verschwörungstheorien anhängen, die Querdenker, Reichsbürger, Neonazis, Fans der rechten Esoterik usw., sondern auch Protestwähler und -wählerinnen), die im Sinne von Descartes das Denken, das schönste Geschenk des Universums, nicht benutzen, sondern sich von Emotionen und radikalen Ideologien leiten lassen, vor dem Turm der deutschen Geschichte niederknien und an ihm weiterbauen: im Sinne des Nationalismus, des Rassismus, der Xenophobie, der Entmenschlichung der politischen Gegner durch Sprache usw. Dieser Turm hat doch im 20. Jahrhundert für die größten Katastrophen und Schrecken gesorgt, die man sich in seinen schlimmsten Träumen nicht vorstellen konnte. „Soll dieser Turm weitergebaut werden? Wollt ihr das wirklich?“, würde Baranczak fragen. „Dass der Nationalismus und Faschismus zurückkommen?“

Die Berufung an die Harvard University und der ewige Übersetzer Das Multitalent aus Polen blieb in den USA nicht unbemerkt, Baranczak ging in die Emigration, die Berufung an die Harvard University erleichterte ihm 1981 diesen schwierigen Schritt, denn Emigration bedeutet immer Verlust und Kompromissbereitschaft, die Gefahr des Defätismus. Milosz und Brodsky lebten schon lange in den USA; das intellektuelle Amerika war immer offen für die Rebellen aus Europa, während die deutsche Bürokratie und die Atavismen der preußischen Ordnung an den hiesigen Universitäten Talenten, nicht nur aus dem Ausland, oft Steine vor die Füße warfen.

Ok, Baranczak hatte eine geniale Dissertation geschrieben, aber er war auch Übersetzer, und man muss sich diese titanische Arbeit vorstellen, die er geleistet hat: fast die komplette Neuübersetzung der Werke von Shakespeare, dann die Übersetzungen der metaphysischen englischen Dichtung aus dem 17. Jahrhundert und natürlich die Übersetzungen der modernen englischsprachigen Poesie: Elizabeth Bishop, Emily Dickinson, Wystan Hugh Auden, Seamus Heaney, Robert Frost, Philip Larkin oder Thomas Stearns Eliot? Die Liste ist lang.

Ja, in Polen heißt es auch, dass der Nobelpreis für Wislawa Szymborska auch deshalb möglich gewesen sei, weil Baranczak zusammen mit seiner damaligen Schülerin Clare Cavanagh die Gedichte der bescheidenen und zugleich schlagfertigen Lyrikerin aus Krakau ins Englische übertragen habe.

Settembrini oder Naphta? In seinem Eröffnungsessay „Settembrinis veränderte Stimme der Ethik und Poetik“ schreibt Baranczak: „Kaum vernehmbar die Stimme Settembrinis … Ja, es ist wahr: Trotz des oftmals effektvollen Scheins ist heute die Stimme der Kunst, der Literatur, der Dichtung leise und gedämpft.“

Die Denkfiguren aus Thomas Manns Roman „Der Zauberberg“ Settembrini und Naphta hat Baranczak nicht nur wiederbelebt, sondern ihnen neues Leben eingehaucht. Es geht um den uralten Konflikt des 19. und 20. Jahrhunderts in dem Disput der beiden Protagonisten auf dem Zauberberg: Liberalismus humanistischen Ursprungs versus Autoritarismus, der vor allem im kalten Verstand verwurzelt ist, der im radikalsten Falle gerne eine autoritäre „Ethik“ dem Menschen aufzwingt und dann einen niederträchtigen Nihilismus pflegt, der zu allem fähig ist.

Dieser Kampf flammt neu auf, und wir dürfen uns nicht ausschließlich mit technischen Lösungen für den Klimawandel, die Wasserprobleme und die Wirtschaft beschäftigen. Wir brauchen auch geistige, dem kritischen Denken und der Ratio verpflichtete Lösungen, die für unsere Psyche wohltuend sind und nicht ein Klotz am Bein, so dass die Ängste vor der Zukunft immer größer werden.

Übersetzt gesagt: Seien wir kritisch, aber nicht herzlos; seien wir großzügig, aber nicht unterwürfig. Das lehrt uns Baranczaks „Ethik und Poetik“, der in den letzten Jahren seines Lebens leider schwer erkrankte, aber immer noch gearbeitet hat.

Artur Becker, geb. 1968 in Polen, kam 1985 nach Deutschland und lebt als Schriftsteller in Frankfurt. Im Oktober erscheint sein Gedichtband „Hinter den Säulen des Herakles – lost, lost, lost!“ auf Polnisch und Deutsch.