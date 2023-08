Essays von Lion Feuchtwanger – „Dieser erstaunliche Mangel an Sachlichkeit“

Von: Wilhelm v. Sternburg

Teilen

Lion Feuchtwanger (1884-1958). © imago images/Classic Vision

„Bin ich ein deutscher oder jüdischer Schriftsteller“: Eine höchst aktuelle Sammlung von Aufsätzen des selbstbewussten Kosmopoliten und optimistischen Intellektuellen Lion Feuchtwanger.

Für den Schriftsteller Lion Feuchtwanger, dessen Romane in den Jahren zwischen 1920 und seinem Todesjahr 1958 in Millionenauflagen und mehr als 40 Sprachen erschienen, war das Judentum keine Frage der Nation, des Volkes oder der „Rasse“, sondern einer in Jahrtausenden gewachsenen Geisteshaltung, „einer gemeinsamen Mentalität“. Über seine drei Josephus-Romane schrieb er einmal: „Den Zentralpunkt dieser Trilogie bildet das Problem: Jude oder Weltbürger“.

In dem äußerst lesenswerten Essay-Band mit Feuchtwanger-Texten zum Judentum wird erneut deutlich, wie selbstbewusst dieser deutsche Aufklärer mit seiner jüdischen Herkunft umging. Die Frage, ob er ein deutscher oder ein jüdischer Schriftsteller sei, beantwortete er mit dem lapidaren Hinweis, er sei weder das eine noch das andere, „ich fühle mich als internationaler Schriftsteller“.

Die Eltern waren gläubig, der Vater ein wohlhabender Münchner Geschäftsmann, und der weit verzweigten bayerischen Familie Feuchtwanger gelang es nach der (halbherzigen) gesetzlichen Gleichstellung, zahlreiche erfolgreiche Banken und Unternehmen im Wittelsbacher Königreich zu gründen. Lion Feuchtwanger und seine Geschwister gehörten dann schon der Generation jüdischer Söhne und Töchter an, die in den letzten Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts ihre berufliche und intellektuelle Zukunft vielfach in angesehenen akademischen Berufen suchten und fanden, zahlreiche Ärzte, Juristen, Wissenschaftler, Journalisten unter ihnen.

Der älteste Feuchtwanger-Sohn Lion löst sich schon früh von der jüdischen Orthodoxie, wehrt sich gegen die kleinbürgerliche Welt, die er in seinem Familienalltag als einengend empfindet. Hochbegabter Student, sich schon bald im Schwabinger Boheme-Leben und auch an den Spieltischen verlierend, beginnt er als Theaterkritiker und Dramatiker seine schwindelerregende Schriftstellerkarriere.

Nie aber vergisst er seine jüdische Herkunft, weiß immer wieder in seinen Essays, Artikeln, Dramen und Romanen die geistigen Fundamente des Judentums zu deuten, kritisch zu hinterfragen – und auch zu verklären. „Die Juden sind durch Jahrtausende zusammengehalten nicht durch gemeinsamen Boden, nicht durch gemeinsame Rasse, nicht durch gemeinsame Sprache, sondern einzig und allein durch ein Buch, durch die Bibel, die Gemeinsamkeit im Geiste.“ 1938 wird er im von Madrid aus arbeitenden Freiheitssender 29,8 nicht weniger idealistisch konstatieren: „Die Gruppe der Juden hat ihre Zusammengehörigkeit durch zwei Jahrtausende gehalten, sich nicht stützend auf Gewalt, zusammengehalten lediglich durch den gemeinsamen Glauben an Vernunft, Geist und Moral.“

Seine Doktorarbeit ist Heinrich Heines Erzählfragment über den „Rabbi von Bacherach“ gewidmet. In acht seiner 17 Romane sind die Hauptfiguren jüdisch. In fast allen anderen Prosadichtungen spielen jüdische Menschen mit oder sind Schilderungen des jüdischen Milieus eingewoben. Dem Zionismus steht er wohlwollend gegenüber ohne je an eine eigene Existenz im Land der Urväter zu denken. Er glaubt nicht an die Zukunft einer modernen hebräischen Sprache, nennt aber ein Jahr vor seinem Tod die Gründung des Staates Israel das „stolzestes Ereignis der neueren Geschichte der Juden“.

Das Buch Lion Feuchtwanger: Bin ich ein deutscher oder jüdischer Schriftsteller? Betrachtungen eines Kosmopoliten. Aufbau, Berlin 2023. 232 S., 26,80 Euro.

1942 wird er in einer amerikanischen Zeitschrift an die Hoffnungen erinnern, die die deutschen Juden bis 1933 blendeten: „Die Bedingungen für die auch materiell glückliche Entwicklung der Juden lagen in Deutschland sehr günstig. Das Bürgertum hatte endlich eine Bresche geschlagen in die Herrschaft des Feudalismus, die Stellung des Einzelnen in der Gesellschaft wurde nicht mehr bestimmt vom ererbten Privileg, sondern von der Leistung. Da hatten die Juden eine gute Chance.“ Aber schon unmittelbar nach dem deutschen Sturz in die Diktatur zeigt ein Londoner Vortrag, dass der vertriebene, seines Vermögens beraubte Schriftsteller alle Illusionen verloren hat: „Plötzlich gehen ihnen die Augen auf, plötzlich sehen sie, was sie bisher nicht sehen wollten: dass nämlich die Juden in Deutschland verloren sind, dass man dort fest entschlossen ist, sie auszutilgen, auch wenn man manchen von ihnen noch eine Gnadenfrist gibt.“

Im Holocaust werden auch seine Geschwister verfolgt, die mehr als 300 bayerischen Feuchtwangers werden ausgeraubt, vertrieben und vernichtet. Die Nazis verbrennen Lion Feuchtwangers Bücher, treiben ihn aus dem Land. Das Jahr 1933, schreibt er am 22. März im „Evening Standard“, sei „seit fünfhundert Jahren das dunkelste in der Geschichte der deutschen Kultur und in der Geschichte der deutschen Juden“. Im südfranzösischen, dann im kalifornischen Exil bleibt ihm der Erfolg treu, und 1942 macht er im „Jewish Mirror“ die auch heute wieder höchst aktuelle Bemerkung: „Es ist erstaunlich, welchen Mangel an Sachlichkeit, ja auch an Willen zu Sachlichkeit die sonst so gründlichen Deutschen zeigen, sowie es um die Juden geht.“

Die „Betrachtungen eines Kosmopoliten“ enthalten bereits in früheren Sammelbänden veröffentlichte Texte („Centum Opuscula“ 1956, wieder gedruckt in „Ein Buch für meine Freunde“ 1984). Die Herausgeberinnen Nele Holdack, Marje Schuetze-Coburn und Michaela Ullmann haben aber auch mehrere Aufsätze und Vorträge aus Zeitschriften, Zeitungen und Radiosendungen aufgenommen, die in der Feuchtwanger Memorial Library an der University of Southern California in Los Angeles archiviert sind.

In Zeiten neuentflammter antisemitischer Verblendungen werden hier beeindruckende Zeugnisse eines jüdischen Schriftstellers geboten, dessen geistige Herkunft in der westlichen Aufklärung zu finden ist (die auch im Zentrum seines Romanwerkes steht) und dessen jüdische Prägung ihn besonders hellsichtig gemacht hat für die Gefahren, die uns alle bedrohen.

Texte eines optimistischen Intellektuellen sind es, die dem Leser hier begegnen. Die Utopien der Aufklärung werden diesem Schriftsteller bis zu seinem Tod ein Wegweiser bleiben. Noch im Juni 1933 finden sich im „Sunday Dispatch“ die Bemerkung: „Der Glaube, dass ein Zeitalter sein wird, in dem es Krieg der Nationen und Kampf der Klassen nicht mehr gibt, dieser Glaube ist die zweite Lehre des Judentums.“