Eröffnung des Klagenfurter Wettlesens – Die Angst des Bäckers vor dem Mehl

Von: Judith von Sternburg

Teilen

Rede zur Literatur von Bachmannpreisträgerin Tanja Maljartschuk. Foto: Johannes Puch/ORF. © Johannes Puch/ORF

Tanja Maljartschuk spricht in Klagenfurt rechtzeitig zum Auftakt des Wettlesens vom völligen Scheitern der Literatur angesichts von Krieg und Gewalt.

Sie betrachte sich, sagte sie ohne Wenn und Aber, „als gebrochene, ehemalige Autorin“. Die ukrainische, seit Jahren in Wien lebende Schriftstellerin Tanja Maljartschuk, Bachmannpreisträgerin von 2018, erklärte, sie sei vielleicht gar nicht die Richtige, die „Klagenfurter Rede zur Literatur“ zu halten. Sie habe das Vertrauen in die Literatur verloren, die nichts ausrichten könne, und sie habe Angst vor der Sprache, die niemals sauber sei, sondern immer auch dazu dienen könne, Raketenbeschuss und Mord zu befehlen. „Kann sich ein Bäcker vor Mehl fürchten?“

Es gebe auch andere Kriege, die Menschen verstummen ließen – „Es ist immer Gewalt. Es ist immer Kampf“, hieß ihre Rede –, und es sei eine alte Frage, ob Literatur mit der „Uneindeutigkeit ihrer Metaphern“ angesichts der (eindeutigen) Gewalt möglich sei. Diesmal aber richte sich diese Frage an sie persönlich. Und nehme sich Literatur hier nicht zu wichtig? „Geht es nicht vielmehr darum zu fragen, wie man es unmöglich machen kann, dass das Grauen sich vollzieht, als zu fragen, ob man danach noch dichten könne?“

Literatur, die sich ohnehin auch auf die Seite der Gewalt und der Verharmlosung schlagen könne, sei für die schöne Lüge zuständig, die man Hoffnung nenne. Literatur sei wie eine Blüte an einem Baum: sie sorge für die Fortpflanzung von Ideen, sei aber das erste, was bei einem Unwetter abfalle. Literatur sei eine stumme Zeugin der entsetzlichen Dinge, die vielleicht unter diesem Baum passierten.

Maljartschuk sprach noch über das Buch, das sie nicht zu Ende schreiben werde. „Schnee in meinem Kopf“ habe sie es nennen wollen. Es gehe um eine Recherche zur Ermordung von Juden, von der am Ort niemand mehr – auch ihr Vater nicht – etwas wissen wolle. Als sie endlich Belege für die Niederbrennung des Ghettos gefunden habe, acht Stunden Feuer, tausend Tote, und ihren Vater am Telefon damit konfrontiert habe, habe ihr Vater gesagt: Sie sei verrückt, sie solle ihn damit in Ruhe lassen, an den Grenzen des Landes stünden 150 000 russische Soldaten.

Maljartschuk ist auch als gebrochene, ehemalige Autorin sehr gut darin, die Komplexität der Zustände zu erfassen, auszuhalten und darzulegen. Und den Moment, wo es nicht so komplex ist (das ist ein Moment, den die Literatur leicht verpassen kann). „Die Umbringer, Auslöscher und Gauner sollen verlieren.“

Der Eröffnungsabend der Tage der deutschsprachigen Literatur in Klagenfurt war ansonsten wieder ein Stelldichein von Kärntner Honoratioren und Honoratiorinnen. Witzchentraditionen zwischen Klagenfurt und Villach klangen an, blieben Außenstehenden in ihrem Humor aber verschlossen. Eine KI mit ordentlich österreichischem Einschlag durfte diesmal auch noch mitreden und hatte beruhigend wenig zu sagen.

Die „Klagenfurter Rede zur Literatur“ erscheint in diesen Tagen auch als Buch, Verlag Johannes Heyn, 24 Euro.