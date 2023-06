Erfolgsautorin Anne Berest: „Die Postkarte“ - Was es heißt, jüdisch zu sein

Von: Stefan Michalzik

Anne Berest. © AFP

Die französische Erfolgsautorin Anne Berest legt einen erschütternden und glänzend recherchierten Roman über die Geschichte ihrer Familie vor.

Es geht in diesem Roman um „Kinder von Überlebenden“ – „Enfants de surviants“ -, Nathalie Zajdes 2013 erschienenes Buch dieses Titels wird gegen Ende eine Rolle spielen. Angelpunkt der verschachtelten Erzählung ist die Rekonstruktion der Geschichte einer jüdischen Familie im Europa des 20. Jahrhunderts, jener der Autorin. Angestoßen durch ihre eigene Schwangerschaft fragt die Ich-Erzählerin Anne bei ihrer Mutter nach – in penibel detaillierten Gesprächen setzt Lélia ihr den Prozess und die Resultate einer über Jahrzehnte hinweg kriminalistisch-akribisch betriebenen Recherche auseinander.

Ausgangspunkt ist eine mysteriöse Ansichtskarte, die zehn Jahre zuvor im Briefkasten der Eltern lag und auf der einzig die Vornamen von vier Vorfahren stehen: Ephraim, Emma, Noémie und Jacques, alle 1942 in Auschwitz umgebracht.

Anne Berest, 1979 in Paris geboren, hat zunächst als Schauspielerin und Regisseurin gearbeitet, bevor sie 2010 ihren ersten Roman veröffentlichte; sie textet für Chanel und schreibt Drehbücher fürs Fernsehen – das mag der Grund sein, weshalb sie es bei Teilen der französischen Kritik zunächst nicht leicht hatte.

Mit dem nun in der ausgezeichneten deutschen Übersetzung von Michaela Meßner und Amelie Thoma vorliegenden Roman „Die Postkarte“ stand die Bestsellerautorin auf den Shortlists mehrerer französischer Literaturpreise.

1925 – 1950 – 1985: Über drei Generationen hinweg ist es jeweils der Schulhof, auf dem Mädchen der Familie durch Anpöbeleien erfahren, dass sie Jüdinnen sind. Was es heißt, jüdisch zu sein: für die Ich-Erzählerin stellt sich diese Frage mit beinahe 40 Jahren im Zusammenhang mit ihrer ersten Teilnahme an einem Pessach-Essen bei ihrem neuen Freund. Von einer Frau bekommt sie vorgehalten, sie sei „nicht wirklich Jüdin“. Die Rituale kennt sie nicht, bereits ihre Eltern haben ihr Judentum nicht praktiziert, doch sie ist ein Kind von Überlebenden, deren Familie in den Gaskammern von Auschwitz ermordet worden ist. In ihren Zellen, so scheint es ihr, ist die Erfahrung einer so heftigen Bedrohung eingeschrieben, dass es ihr mitunter so vorkommt, als hätte sie diese am eigenen Leib erlebt. Bei dem Pessachmahl kommt das Gespräch auf den Front National und die zunehmenden Übergriffe auf Juden. Erscheint es angeraten, das Land zu verlassen?

Als der Vater der jüdischen Moskauer Familie Rabinovitch um 1920 seine Söhne zu Emigration drängt, machen die sich erst über den Patriarchen lustig – wenig später hören sie auf ihn. Ephraïm kommt als Kaviarhändler in Riga zu Wohlstand, die Brüder sind über Europa verstreut und machen ihr Glück. Das keineswegs ungebrochen bleibt. Ob es Pech gewesen ist, als 1924 ein Fass mit verdorbenem Kaviar Ephraïm in den Bankrott stürzt, oder ob ein eingesessener Neider den jüdischen Zuwanderer zu Fall gebracht hat, ist nicht zu klären. Auf jeden Fall müssen wieder die Koffer gepackt werden. In Frankreich dann erneut Diskriminierungserfahrungen.

Das Buch: Anne Berest: Die Postkarte. Roman. A. d. Frz. v. Michaela Meßner u. Amelie Thoma. Berlin Verlag, 2023. 544 Seiten, 28 Euro.

Nach dem Einmarsch der Truppen Nazideutschlands werden Noémie und Jacques, die beiden adoleszenten Kinder, zur Zwangsarbeit verschleppt. Nicht gleich die ganze Familie, aus logistischen Gründen organisiert das Dritte Reich die Verschleppung und Ermordung der Juden in mehreren Etappen. Es gehört zu den Qualitäten dieses Buches, dass Fakten mit der Genauigkeit eines Sachbuchs dokumentiert werden, ohne dass die Romanerzählung darunter zusammenbrechen würde.

Noémie wird von der Ärztin Adelaïde Hautval als Schwester auf ihrer Krankenstation in einem Internierungslager nahe Orléans rekrutiert. Noémie taucht vielfach auf in dem von Hautval hat nach dem Krieg veröffentlichten Buch: „Medizin gegen die Menschlichkeit“ – Untertitel: „Die Weigerung einer nach Auschwitz deportierten Ärztin, sich an den medizinischen Experimenten zu beteiligen“. Erst nach einigen Tagen begreift Noémie, dass Hautval keine Angestellte ist, sondern eine Gefangene wie sie selbst. Sie war eingeschritten, als sie sah, wie ein deutscher Soldat eine jüdische Familie misshandelte und wurde deshalb fortan als „Judenfreundin“ behandelt – wie eine Jüdin.

Die Gräuel der Deportation werden bis ins Kleinste anschaulich, etwa die hygienischen Bedingungen in einem Viehwaggon wie auch später im Lager.

Jacques lässt sich nach den Strapazen der Fahrt zur „Krankenstation“ bringen – nicht ahnend, dass er darum als nicht arbeitsfähig eingestuft und sofort in die Gaskammer geschickt wird. Noémie stirbt nur wenige Wochen später an Typhus. Die Eltern, Emma und Ephraïm, schlagen die Möglichkeit einer Flucht nach Spanien aus, sie wollen auf eine Rückkehr ihrer Kinder warten – auch sie werden schließlich ermordet.

Glasklar und ohne jedes Pathos erzählt Berest in einem beinahe schon reportagehaften Stil. Der Ton ist licht, die Dramatik des Geschehens, auf der familienhistorischen Ebene wie auch in der krimiartigen Fahndung nach dem Absender der Karte, lässt sie gleichsam für sich selbst sprechen.