Bücher für den Sommer: Après-Schwimm

Von: Lisa Berins, Sylvia Staude, Michael Hesse, Thomas Stillbauer, Tanja Kokoska, Judith von Sternburg, Daniel Kothenschulte

Mit den Empfehlungen des FR-Feuilletons sind sie für die Poolsaison gewappnet. © StacieStauffSmithPhotography

Erst planschen, dann lesen: Der Sommer ist, wie er ist, machen Sie das Beste draus - mit erfrischenden Büchern und gut gekühlter Musik. Hier kommen die Große-Ferien-kompatiblen Empfehlungen des FR-Feuilletons.

Daniel Kothenschulte

Die Schneidetisch-Sicht Der Filmemacher Joel Coen hat auch als Kurator eines Lee-Friedlander-Fotobuchs das Wort „Editor“ ganz wörtlich genommen. Wie am Schneidetisch fügt er dessen erstaunliche Straßenbilder zu einer Geschichte über den alltäglichen Surrealismus.

Lee Friedlander: Framed by Joel Coen. Fraenkel Gallery, New York. 136 S., ca. 62 Euro. © Verlag

Disney-Expertise Niemand weiß mehr über Walt Disneys größten deutschen Kinoerfolg, „Das Dschungelbuch“, als Andreas Deja. Selbst ein legendärer Disney-Animator, erzählt er die Produktionsgeschichte aus persönlichen Erinnerungen an die Künstler dahinter.

Andreas Deja: The Jungle Book – Making of a Masterpiece. Disney Family Museum, San Francisco. 196 S., ca. 46 Euro. © Verlag

Dermaßen verlogen Schon vor den jetzt verfügbaren künstlichen Intelligenzen logen Fotos, dass sich die Balken bogen. Dieser Wiener Ausstellungskatalog zum Thema untersucht auch die dubiose Herkunft vieler Pressefotos aus dem russischen Angriffskrieg in der Ukraine.

Felix Hoffmann (Hg.): Photography Lies – Die Lügen der Photography. Steidl. 336 S., 25 Euro. © Verlag

Deutschlandticket Dieses kleine Druckerzeugnis, herausgegeben von der Deutschen Bahn, wird meist digital verkauft und leistet Erstaunliches: Es lockt uns aus unseren Städten in die Museen und Kunstvereine der näheren und weiteren Umgebung.

Deutschland-Ticket: Über diverse Online-Portale. 49 Euro. © IMAGO/Rüdiger Wölk

Judith von Sternburg

Jetzt Wenn Leute behaupten, das Leben finde nicht auf, sondern in einer Kugel statt, werden sie Clemens J. Setz über kurz oder lang auffallen. Er erzählt von einem unschurkischen, irren Verschwörungstheoretiker vor und in der NS-Zeit. Jede Zeile verbindet den Roman mit dem Hier und Heute. Und keiner muss fernreisen, um etwas Neues kennenzulernen.

Clemens J. Setz: Monde vor der Landung. Roman. Suhrkamp. 520 S., 26 Euro. © Verlag

Neulich Wenn Lungenkranke vorm Ersten Weltkrieg ihr Heil in einem international frequentierten Sanatorium suchen, ist Thomas Manns „Zauberberg“ nicht weit. Olga Tokarczuk hat eine kecke Überschreibung vorgenommen, in der an der Oberfläche Frauen verachtet und im Off Männer ermordet werden. Dennoch ist der U-Wert strandkorbgeeignet hoch.

Olga Tokarczuk: Empusion. Eine natur(un)heilkundliche Schauergeschichte. A. d. Poln. v. Palmes/Quinkenstein. Kampa. 380 S., 26 Euro. © Verlag

Demnächst Wenn der Mensch die uns bekannte Welt und sich selbst zerstört hat, passiert vielleicht doch wieder etwas Interessantes. Und wenn man Elisabeth Klar Glauben schenkt, spielt ausgerechnet das oft totgesagte Theater dabei eine Riesenrolle. Ein Roman auch für Balkon-Snobs, die meinen, Literatur könne sie gar nicht mehr verblüffen.

Elisabeth Klar: Es gibt uns. Roman. Residenz. 160 S., 24 Euro. © Verlag

Nie Wenn Glück nie von Dauer ist, soll die Traurigkeit wenigstens so bereichernd klingen, wie sie es tut, wenn Andreas Bauer Kanabas Franz Schuberts Lieder singt. Normalerweise müsste man danach 100 Mal den Satz an die Tafel schreiben: Ich will nie wieder sagen, ein Bass sei im Liedgesang uninteressanter als ein Bariton. Wie gut, dass große Ferien sind.

Andreas Bauer Kanabas / Daniel Heide (Klavier): Schubert. Schwanengesang u.a. Avi. CD ca. 20 Euro. © Verlag

Tanja Kokoska

Köcheln Wie macht Judith Hermann das bloß? Dieses Schreiben, dieses Schildern, dieses eigene Erzählen. In ihrer Frankfurter Poetikvorlesung verrät sie ihr Geheimnis. Es liest sich wie das Rezept zum Gelingen bestmöglicher Saucen: reduzieren, reduzieren, reduzieren. So geht Judith Hermann mit Sprache um. Bis die Essenz übrigbleibt. Ein Hochgenuss.

Judith Herrmann: Wir hätten uns alles gesagt. S. Fischer. 192 S., 23 Euro. © Verlag

Kichern Wie macht Ella Carina Werner das bloß? Dieses instinktive Erkennen all der kleinen und auch größeren Bescheuertheiten, die die Menschen – ja, auch die Frauen – so sagen und tun und dann gar nichts dabei finden. Aber kein Wunder: Das ist das Wesen einer feinhumorigen, selbstironischen Satirikerin, die nie nach unten treten würde.

Ella Carina Werner: Man kann auch ohne Kinder keine Karriere machen. Rowohlt. 176 S., 13 Euro. © Verlag

Krachen Wie macht Andrea De Carlo das bloß? Dieses zartsinnige Beobachten von vermeintlich Belanglosem, Oberflächlichem. Dieses Herantasten. Und dann dieses Erspüren des Moments, in dem ein scheinbar stabiles Gefüge (meist: Gefühl) brüchig wird und in einen Abgrund bröselt, in dem alle Vertrautheiten verschwinden. Grandios, immer wieder.

Andrea De Carlo: Das Traumtheater. A. d. Ital. von Petra Kaiser. Diogenes. 464 S., 25 Euro. © Verlag

Kribbeln Wie machen Element of Crime das bloß? Dieses verlässliche Sich-auf-sich-selbst-Verlassen, dieses beständige Bleiben beim Bewährten, Schönen, Guten. Die Texte sind herrlich lakonisch wie eh und je, und Sven Regener trompetet allzeit kompetent. Das macht gänsehautglücklich in Moll, nicht nur morgens um vier. Aber dann auch.

Element of Crime: Morgens um vier. Vertigo/Universal Music. CD ca. 18, Vinyl ca. 30 Euro. © Verlag

Michael Hesse

Brüdi Ach, Vater-Sohn-Beziehungen waren seit jeher komplex – so auch bei Hermann Hesse und Sohn Martin, Spitzname „Brüdi“, wie ihr Briefwechsel zeigt. Er bietet zugleich Einblicke in eine Welt, die von Kriegen und Aufbau gekennzeichnet ist. Ein idealer, leicht zu durchfliegender und doch nachdenklich stimmender Lesestoff für die Sommerferien.

Herrmann Hesse: Mein lieber Brüdi. Briefwechsel mit seinem jüngsten Sohn Martin. Suhrkamp. 400 S., 38 Euro. © Verlag

Putin Wer immer noch unsicher ist über Putins Werk und den deutschen Beitrag, sollte sich Michael Thumanns kluges Buch „Revanche“ als Strandlektüre bereitlegen: Elegant geschrieben, exzellent analysiert und absolut bereichernd auch und gerade in den Sommertagen zeigt es, wie Wladimir Putin sein Land radikalisiert hat.

Michael Thumann: Revanche. Wie Putin das bedrohlichste Regime der Welt geschaffen hat. C.H. Beck. 288 S., 25 Euro. © Verlag

Was ganz anderes Wem die Lust nach etwas ganz anderem steht, dem sei der fabelhafte Gedichtband „HerzSchlagDrama“ von Safiye Can ans Herz gelegt, in dem die relevanten Dinge des Lebens verhandelt werden. Dieser Band ist das reinste Gedicht, in dem es um Liebe um das gute Leben geht, was will man mehr an lauen Abenden?

Safiye Can: HerzSchlagDrama. Ausgewählte Gedichte. Büchergilde. 104 S., 24 Euro..jpg © Verlag

Sonnenkönig Sommer, Sonne, Sonnenkönig: Wie aus den Wirren der (Religions-)Kriege plötzlich ein neutraler Staat entsteht, der es dann mit seinem Machtanspruch aber weit übertreibt, ist auch Teil der Meister-Erzählung „Louis XIV.“ von Johannes Wilms. Es handelt sich um den sogenannten Sonnenkönig, das Sinnbild des Absolutismus.

Johannes Willms: Louis XIV. Der Sonnenkönig und seine Zeit. C.H. Beck. 532 S., 36 Euro. © Verlag

Sylvia Staude

Wüstennatur Von regenarmen Landschaften in den USA und was darin wuselt, schlängelt, fliegt, schleicht, von Kolibris, die in Kakteenfeldern nisten und Haubenwachteln, die Keramik-Muster inspirieren, erzählte 1903 Mary Hunter Austin. Frühes nature writing, im rechten Moment neu aufgelegt, da es auch die Wunder der Anpassung schildert.

Mary Hunter-Austin: Wo wenig Regen fällt. A. d. Engl. v. Alexander Pechmann. Jung und Jung. 224 S., 24 Euro. © Verlag

Strandnatur Vom Sandkorn bis zur Düne, von der Qualle bis zur Möwe, Muschel, Geisterkrabbe und Glockenheide, von Max Beckmann bis Leonardo da Vinci, von „Der Strand ist eine ehrliche Haut“ bis zu „Der Mensch ist ein Frosch“: Nicht nur für Strandkorbnutzerinnen und Strandspaziergänger gibt es hier eine Menge zu lernen und zu entdecken.

Karsten Reise, Hella Kemper: Strand. European Essays on Nature and Landscape. KJM Buchverlag. 140 S., 20 Euro. © Verlag

Fuchsnatur Wie der Fuchs Nagetiere fängt, eine Familie gründet, Welpen aufzieht, sein Revier markiert, wie er auch mit Hunden gejagt und in Sagen und Märchen übel verleumdet wird (oder haben Sie schon einmal einen Fuchs gesehen, der sich als Mönch verkleidet hat?), das lässt über ein Tier staunen, das uns nah ist, auch wenn wir es selten sehen.

Andreas Tjernshaugen: Das verborgene Leben der Füchse. A. d. Norw. v. Ulrich Sonnenberg. Insel. 214 S., 18 Euro. © Verlag

Frauennatur Na ja, es handelt sich um eine ganz besondere Frau, sie nennt sich Agathe Weh und schert sich nicht um Rohrdommel und Waldlaubsänger, nicht um Waldrebe oder Köstliche von Charneux (eine Birne) in ihrem Garten – der wild ist wie sie selbst. Elsemarie Maletzke hat den kritischen Blick auf Pflanzen-, Tier- und Menschnatur.

Elsemarie Maletzke: Agathes dunkler Garten. Kriminalroman. Schöffling & Co. 288 S., 20 Euro. © Verlag

Lisa Berins

Apokalypse Erbauend ist die Story nicht gerade, zudem ist sie realer als es gut wäre: In T.C. Boyles Dystopie steht die Welt am Abgrund. Hitze hier, Dauerregen dort – Klimakollaps. Fatale Begegnungen mit Schlangen und Zecken, menschliche Tragödien. Am besten mit einem kühlen Drink im Schatten - und im „Originalsound“ auf English - als Hörbuch auf sich wirken lassen.

T.C: Boyle: Blue Skies. Erzählerin: Alyssa Bresnahan. Recorded Books. 15 Std., 29 Min., ca. 15 Euro. © Verlag

Analog Ein Grundkurs Digitalwissen für die Strandliege: Wer war Ada Lovelace? Was, wenn eine bösartige KI die Weltherrschaft an sich reißt? Die Philosophen Fabian Geier und Sebastian Rosengrün reflektieren über 101 Fragen zu Chancen, Gefahren und Ethik der Digitalisierung. Man könnte auch die KI dazu befragen, klar - aber wollen Sie Urlaub mit ChatGPT machen?

Fabian Geier, S. Rosengrün: Die 101 wichtigsten Fragen - Digitalisierung. C.H.Beck. 160 S., 14 Euro. © Verlag

Affentheater Der Krypto-Adel langweilt sich, da kann nichts Gutes bei rauskommen. Schauspielerin Jasna Fritzi Bauer erzählt in sechs Folgen die absurde Geschichte vom „Bored Ape Yacht Club“, in den man nur mit einem peinlichen, überteuren Affenbild-NFT reinkommt. Vielleicht mal vom Pool aus über neue Kunst-Investments nachdenken?…

DLF Kultur/ZDF: Billion Dollar Apes. Kunst, Gier, NFTs, mit Jasna Fritzi Bauer. ARD-Audiothek / DLF-App. © DLF Kultur/ZDF

Ausbruch Odessa im Jahr 2014, kurz nach der Annexion der Krim. Olga ist von ihrer Familie (und dem Opa, einem Patriarchen), dazu bestimmt worden, Medizin zu studieren. Trügerisch leicht und warm erzählte Geschichte über Liebe, Freundschaft, ein Familiengeheimnis und Emanzipation - vor dem Hintergrund eines bröckelnden politischen Friedens.

Irina Kilimnik: Sommer in Odessa. Kein&Aber. 228 S., 24 Euro. © Verlag

Thomas Stillbauer

Nass Dass der Gentleman Henry Preston Standish hier über Bord geht, bricht im Prinzip die FR-Sommertipps-Regel, die sagt: nur aktuelle Bücher. Standish fiel & schwamm im Original 1937. Nicht ganz aktuell. Zugegeben. Aber die Übersetzung von Klaus Bonn ist aus diesem Jahr, die allererste ins Deutsche, und die ist aktuell, toll, lesens- und empfehlenswert.

Herbert C. Lewis: Gentleman über Bord. A. d. Engl. von Klaus Bonn. Mare. 176 S., 28 Euro. © Verlag

Nackt Wer rettet die Welt? Niemand. Die Welt rettet sich selbst, bisher rettet sie unsere nackte Existenz mit ihren Ökosystemleistungen. Wie alles funktioniert, erklärt niemand besser als Senckenberg-Forscherin und Umweltpreisträgerin Böhning-Gaese im Verbund mit Journalistin Bauer, und sie haben auch zehn Hinweise, wie wir’s noch schaffen.

K. Böhning- Gaese, F. Bauer: Vom Verschwinden der Arten. Der Kampf um die Zukunft der Menschheit. Klett-Cotta. 256 S., 22 Euro. © Verlag

Natur Von Jasmin Schreiber haben wir bitte alle Romane gelesen, ihren Wissenschaftspodcast gehört, ihre Schaumzikaden-Tweets geliked. Durchs Jahr begleitet sie uns nun mit diesem wunderschönen Naturführer, isst mit uns im Juli Unkraut, rettet mit uns im August Mauersegler und macht wie immer, dass wir jedes fiese Gekreuch liebhaben.

Jasmin Schreiber: Schreibers Naturarium. Eichborn. 352 S., 26 Euro. © Verlag

Na klar Dave Grohl hat erst seinen Gitarristen Kurt Cobain verloren, dann seinen Schlagzeuger Taylor Hawkins, was für Tragödien, und er ist jedesmal zurückgekommen mit den Foo Fighters. Wie er uns mit seinen Melodien glasige Augen macht, ehe die Gitarrenfeuerwehr brustlösend durchs Zimmer jagt – einzigartig im Rock und immer hörenswert. Laut. Logisch.

Foo Fighters: But Here We Are. RCA/Sony Music.CD ca. 18, Vinyl ca. 35 Euro. © Label