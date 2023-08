Emily St. John Mandel: „Das Meer der endlosen Ruhe“ – Ein Wuuusch im tiefen Wald

Von: Sylvia Staude

Teilen

Emily St. John Mandel. Foto: Sarah Shatz © Sarah Shatz

Emily St. John Mandel springt lässig bis ins Jahr 2401 und erzählt doch von Menschen wie wir es sind.

Gehört dieser Roman in die Science-Fiction-Schublade, da doch ein Teil davon im Jahr 2203 spielt und ein weiterer gar im Jahr 2401? Da doch vom Bahnhof Luftschiffe starten – die allerdings nicht näher beschrieben werden, die eigentlich gar nicht beschrieben werden, außer, dass ihr „Wuuusch“ eine Rolle spielt (dazu später mehr). Aber wir treffen andererseits überall in diesem Roman, auch 2401 noch, Menschen haargenau wie wir, die Klamotten und Frisuren tragen wie wir, essen wie wir, sehr ähnlich zu wohnen scheinen. Kolonie auf dem Mond hin oder her.

Im Jahr 2203 geht eine Schriftstellerin namens Olive mit ihrem Roman „Marienbad“ auf eine Lesereise, als wäre es auch dann noch das Normalste der Welt. (Wie tröstend, findet die Feuilletonistin.) Dann beginnt eine Pandemie, SARS-12, also tragen wieder alle Maske, halten Abstand, bleiben Zuhause. Olive, zu lange unterwegs, stirbt. Moment. Oder sie lebt, tritt mittels Hologramm vor ihrer Leserschaft auf.

Im Jahr 2401 ist der Himmel der zweiten Mondkolonie schon eine Weile ausgefallen – also die Videobespielung der Kuppel, die einen perfekten, wetterwechselnden Erdenhimmel vorspiegeln soll –, weswegen diejenigen, die nicht ausgewandert sind, ihre Heimat nun „Night City“ nennen. Sie können immerhin dorthin gehen, wo das dicke Glas der Kuppel auf dem Boden aufliegt. Und können nach draußen spähen, zur Erde. Wo, siehe Lesereise, siehe reger Luftschiffverkehr, durchaus weiterhin Menschen leben.

Die Kanadierin Hilary St. John Mandel ignoriert entspannt jede Schublade, schreibt keinen Klimakatastrophen-Roman, erzählt nur sehr andeutungsweise, warum „Kolonien“ notwendig wurden, erzählt überhaupt nicht, wie diese aufgebaut werden konnten, pfeift fröhlich auf technische Details eines Lebens im 23. und 25. Jahrhundert. So selbstverständlich erzählt sie von ihren sich ganz heutig anfühlenden Figuren, dass die Leserin sofort nicht mehr nach Plausibilitäten fragt. Vielmehr fasziniert ist von den philosophischen und moralischen Fragen, die in diesem neuen, zu einigen älteren Figuren zurückkehrenden Roman „Das Meer der endlosen Ruhe“ gestellt werden. (Und nein, man muss die anderen Romane nicht gelesen haben. Das ist keine Fortsetzung, sondern ein neues Spiel.)

Die größte der moralischen Fragen: Angenommen, wir könnten in der Zeit zurückreisen, hätten wir das Recht, die Geschichte zu verändern? Und davon nicht zu trennen: Wie würden wir zum Beispiel entscheiden, wen wir retten, wen wir umkommen lassen? Nach Alter? Angeblichem Verdienst? Nach Sympathie? Aber was könnte daraus für eine neue Ungerechtigkeit entstehen, wenn wir in das eingreifen, was wir Gottes Wille oder einfach Schicksal nennen.

Dass der erste von acht Teilen dieses Romans „Nachgeboren/1912“ überschrieben ist, wurde bisher unterschlagen, um nicht zu verwirren. Denn „Das Meer der endlosen Ruhe“ ist so tadellos, mit so leichter Hand verzahnt, dass hier nicht der Eindruck entstehen soll, es sei anders. Mandel ist freilich eine Schelmin: „Ihr Buch hat mich so verwirrt“, sagt eine Frau in Dallas zu Schriftstellerin Olive: „All diese Handlungsfäden, diese Erzählstränge, und dann die vielen Figuren; ich habe immer gehofft, dass sie endlich miteinander verknüpft werden, aber bis zum Schluss ist das nicht passiert. Das Buch hat einfach aufgehört.“

Das Buch Emily St. John Mandel: Das Meer der endlosen Ruhe. Roman. A. d. Engl. v. Bernhard Robben. Ullstein, Berlin 2023. 272 S., 22,99 Euro.

Anders als Olive webt ihre Schöpferin so hinterlistig wie elegant Handlungsstrang mit Handlungsstrang. Und da kommt nun das „Wuuusch“ ins Spiel. 1912 nämlich spaziert Edwin, von seiner adeligen englischen Familie gleichsam verbannt, an der kanadischen Westküste in den Wald und hat in dessen Tiefe eine – Halluzination? Vision? „Er hat den Eindruck, in einem riesigen Innenraum zu stehen, fast wie in einem Bahnhof oder einer Kathedrale“. Und dann dieses Geräusch, für ihn völlig unverständlich. Er kommt auf dem Strand wieder zu sich.

Edwin begegnet 1912 einem jungen Priester, Roberts. Komponist Paul begegnet im Januar 2020 (wir erinnern uns, die Unsicherheit über einen neuen Virus ist groß) einem Fan, der stellt sich als Gaspery Roberts vor und sagt den seltsamen Satz: „Bei Corona sind Fomiten vernachlässigbare Überträger.“ Olive begegnet auf ihrer Lesereise, 2203, einem Journalisten namens Gaspery-Jacques, der angeblich für das „Contingencies Magazine“ arbeitet („contingency“ ist der Zufall). Was für ein unglaublicher Zufall, dass auch eine Figur in ihrem Roman so heißt. Aber was flüstert ihr dieser junge Mann dringlich zu? Dass sie auf der Stelle ihre Tasche packen und nach Hause fahren soll?

Es gibt sie also im Jahr 2401, die Zeitreisen und Zeitreisenden, aber die Sache ist streng reglementiert. Und kein Eingreifen, nie! Gaspery-Jacques soll im Auftrag des Zeitinstituts recherchieren, ob sich im Augenblick, in dem Edwin eine Vision zu haben meinte, ein Riss, eine Anomalie aufgetan hat. Und ob dies bedeuten könnte, „dass die gesamte Realität eine Simulation ist“. Der unternehmungslustige junge Mann soll definitiv nicht: „Marienbad“-Autorin Olive vor SARS-12 warnen, denn in einer anderen – der ursprünglichen? richtigen? – Version ist sie noch während ihrer Erdenlesereise am Virus gestorben.

Er würde es wieder tun, sagt er trotzig, er findet sogar, das war es wert, dass er im Gefängnis landet. Und was die Frage betrifft, ob wir Menschen in einer Simulation leben? Gaspery ist pragmatisch, meint, es gebe darauf nur eine korrekte Reaktion: „Na und? Auch ein in einer Simulation gelebtes Leben ist ein Leben.“

Wie sie alle leben, die Figuren der Emily St. John Mandel in ihrer herrlich überkandidelten, zugleich herrlich abgekühlten Fiktion. Die Kanadierin braucht das Große des Zeitreisen-Themas gar nicht – Hitler töten zum Beispiel –, sondern bezirzt mit dem Kleinen – einer Schriftstellerin eine Spanne Zeit schenken.