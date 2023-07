Elsemarie Maletzke „Agathes dunkler Garten“ – Schuld und Weh

Von: Sylvia Staude

Eine Rohrdommel, wie sie im dunklen Garten sich rumtreibt. © Imago

Elsemarie Maletzkes Kriminalroman über eine Störrische.

Beim Namen Agathe und der Cover-Angabe „Kriminalroman“ muss man sogleich an eine ganz besondere Agatha denken, die einst eine schrullige, aber schlaue alte Dame auf Verbrecherjagd schickte. Diese Agathe – „dick und runzelig“, heißt es einmal von ihr – könnte also eine standhaft Unverheiratete, eine scharf kombinierende Miss sein – aber dann heißt sie mit Nachnamen Weh. Oh weh. Auch ist sie eine Einsiedlerin, ein kompromissloser Griesgram (Griesgrämin?). Ein Teil der Erklärung könnte darin liegen, dass Agathe Weh unter Prosopagnosie leidet, nämlich Gesichter nicht unterscheiden kann. So muss sie versuchen, die ein wenig zudringlichen Ornis, eine Gruppe von Hobbyornithologen, anhand einzelner Merkmale zu unterscheiden. Und sei es eine besondere Frisur, ein Zopf, sei es die Stimme. Am liebsten würde sie ihnen verbieten, sich auf ihrem Hasenmühlen-Grundstück herumzutreiben. Andererseits braucht sie sie. Und still wie die Mäuschen sind sie ja.

Sie möchte ihre Ruh

„Agathes dunkler Garten“ heißt ein neuer Kriminalroman von Elsemarie Maletzke, die es unbedingt mit Gärten hat und darum schon über einen „Magnolienmord“ schrieb, über „Giftiges Grün“ und „Leidenschaftliche Gärtner“. Der dunkle Garten des Titels ist komplett verwildert, einschließlich des schilfreichen Ufers der Rausch, denn die Hasenmühle stand schon eine Weile leer, ehe die geheimnisvolle Agathe Weh da einzog. Das Ansinnen eines gewissen Adam Finkenwirth, den Garten herzurichten, erfreut sie gar nicht. Weh möchte ihre Ruh. Sie hat ihre Gründe.

Das Buch: Elsemarie Maletzke: Agathes dunkler Garten. Kriminalroman. Schöffling & Co., Frankfurt 2023. 288 S., 20 Euro.

Dann gibt sie ein wenig nach, denn Adam ist nett und ist, wie sie, von alter Schuld geplagt. Dann kann sie ihn nicht mehr bremsen. Und in seinem Schlepptau die Ornis, denn auf Agathes herrlichem Mühlen-Grundstück scheint eine Rohrdommel zu leben. Womöglich gar zu nisten? Gestohlen bleiben könnte ihr der streng geschützte Vogel, gälte es nicht, den Bau eines Campingplatzes in unmittelbarer Nachbarschaft zu verhindern.

Das klingt nach einem gemütlichen Ende-gut-alles-gut-Krimi: Rohrdommel bestätigt, Naturzerstörung gestoppt. Aber Elsemarie Maletzke führt die Leserin durchaus aufs Glatteis. Kaum hat sie ein vertrautes Motiv der eher harmlosen Spannungsliteratur eingeführt, lässt sie es schon eine ganz ungewohnte Abzweigung nehmen. Und erfüllt keine der Erwartungen an Gartenidylle und fideles Hobbyermitteln.

Denn Maletzkes Agathe will sich in dem alten Haus, an dem abgelegenen Ort verstecken. Ein Erpresser schreibt ihr fiese Briefe. Und, falls es ein Bekannter ist, wofür vieles spricht, wie soll sie ihn erkennen, da sie doch keine Gesichter erkennt. Sie schließt die Fenster, sie sperrt die Türe zu. Aber nicht nur ihre Vergangenheit sucht sie wieder heim, sie findet im Wildwuchs, in einer alten Abfallgrube, auch einen Schuh, der einer vor Jahren hier ermordeten Prostituierten gehörte. „Den muss sich die Polizei ansehen“, sagt Adam. Die Polizei weiß natürlich auch, dass Agathe Weh eigentlich anders heißt. Und dass sie sich als junge Frau aus einem im Fluss versinkenden Auto rettete, während ihr Mann ertrank. Und dass sie laut einer Zeugenaussage gelacht haben soll, als sie da noch im Wasser strampelte.