Elise Garibaldi: „Niemals genug“ – Die anhaltende Macht der Mörder

Von: Micha Brumlik

Carl Katz mit seiner Tochter Inge bei deren Hochzeit. © Familienarchiv Katz-Berger

Fremd im eigenen Land: Elise Garibaldi erzählt in „Niemals genug“ die Geschichte des Bremer Juden Carl Katz.

Zwar sind die Schicksale jüdischer Deutscher während des Nationalsozialismus gut erforscht und dokumentiert – gleichwohl ist die Frage, wie es sich nach der Katastrophe im Land der Täter und Täterinnen noch existieren ließ, noch weitgehend unterbelichtet.

Eine Antwort auf diese Frage gibt ein soeben aus der Feder einer US-amerikanischen Autorin, Elise Garibaldi, erschienener Roman über einen Mann, der tatsächlich existierte. Die Verfasserin hat bereits vor einiger Zeit einen zeitgeschichtlichen Roman vorgelegt „Rosen in einem verborgenen Garten – Eine Liebe in Zeiten des Holocaust“, und versucht nun wieder plastisch darzulegen, wie durchschnittliche Menschen das Inferno überleben und danach erhobenen Hauptes in Deutschland existieren konnten.

Das Buch: Elise Garibaldi: Niemals genug. Die Geschichte von Carl Katz. Edition Falkenberg, Bremen 2023. 335 S., 24,90 Euro.

Aus dem KZ zurückgekehrt

Die Hauptperson dieses ersten Romans war die Tochter von Carl Katz, einem jüdischen Kaufmann, dessen Lebensgeschichte hier erzählt wird. Katz war ein bremischer Kaufmann, dem es trotz Inhaftierung in den KZs Sachsenhausen und Theresienstadt gelang, sich und seine Familie – nicht zuletzt durch erpresste Kollaboration mit den Nazis, am Leben zu halten. Indes: Nach dem Krieg aus der Lagerhaft in die Heimatstadt zurückgekehrt, fand er ein Milieu vor, das aller sogenannter Entnazifizierung zum Trotz von nicht wenigen seiner ehemaligen Peiniger dominiert wurde, von Juristen und Polizisten, von Personen, die nun alles daran setzten, ihm den Opferstatus abzuerkennen und ihm ein neues Leben zu erschweren.

Diesen wenig bekannten Aspekt der NS-Geschichte entfaltet Garibaldi in einem flüssig erzählten, konventionellen Roman, den Bärbel Müller anschaulich und klar übersetzt hat. Nicht zuletzt der erzählerische Duktus macht dieses Buch auch und gerade für Jugendliche, die gerade damit beginnen, sich mit der Geschichte Deutschlands unter dem NS und nach dem Krieg zu befassen, zu einer hervorragenden Einführungslektüre.

Das plastische Erzählen macht nachvollziehbar, was es für Jüdinnen und Juden bedeutete, unter und nach dem NS zu leben, in einer Drastik, die herkömmliche Historiographie vermissen lässt – was nicht heißt, dass nicht auch ein erwachsenes Lesepublikum, wie etwa der Autor dieser Zeilen, von dieser Lektüre profitieren kann. Es mag sein, dass die NS-Geschichte der Freien und Hansestadt Bremen bisher eher eine Randnotiz gewesen ist – nach Garibaldis Roman wird sich auch die Forschung erneut dieser Geschichte zuwenden müssen, während Eltern, Lehrkräfte und auch die Lokalpolitik nun über ein exzellentes Medium verfügen, um Heranwachsende auch 80 Jahre nach dem Nationalsozialismus mit dem Geschehen anschaulich vertraut zu machen.