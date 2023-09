Ein Roman aus Japan – An der Jugend scheitern

Von: Jana Ballweber

Die Japanerin Rin Usami porträtiert in ihrem Roman „Idol in Flammen“ einen fanatischen Fan – und erzählt doch eigentlich von menschlichen Grundbedürfnissen.

Dass die „Jugend von heute“ sich für nichts mehr interessiert und für nichts mehr begeistern kann, war noch nie wahr. Anklägerinnen und Ankläger, die sich dieser Töne bedienen, schauen für gewöhnlich nur nicht genau genug hin, um die Leidenschaften wahrzunehmen, oder missbilligen diese. Besonders junge Mädchen stehen schnell unter Verdacht, sich in Schwärmereien zu verlieren, die sich ausschließlich aus pubertärer Gefühlsduselei speisen.

Ein Verdacht, den auch Akari aufwirft, Hauptfigur im Roman „Idol in Flammen“ der japanischen Autorin Rin Usami. Akari ist ein Hardcore-Fan des japanischen Sängers Masaki. Der ist ein sogenanntes Idol, also eine von Jugend an von Agenturen künstlich herangezüchtete Marke, um der Anhängerschaft das Geld für Merchandise-Produkte aus der Tasche zu ziehen. Idole sind in Japan oft Teil einer Band, wobei die künstlerische Darbietung weniger im Vordergrund steht als die vermeintliche Beziehung, die die Idole über gezielte Öffentlichkeitsarbeit mit ihren Fans aufbauen sollen. Wer in Fan-Abstimmungen über die Beliebtheit der Bandmitglieder ganz vorne landet, bekommt mehr Gesangsanteile oder sogar ein Solo auf dem neuen Album. Stimmberechtigt ist, wer möglichst viele CDs gekauft hat. Solche Systeme steigern das Engagement der Fans und damit den Umsatz. Gleichzeitig erfüllen die Idole auch eine gesellschaftliche Funktion, weil besonders die Protagonistinnen ein konservatives Frauenbild bedienen und verfestigen.

Die Idol-Industrie ist in Japan ein großes Ding, hat aber für westliche Augen die Anmutung einer Parallelwelt. Wer sich Usamis Roman widmet, ohne das zu wissen, wird sich über manches wundern. Gleichzeitig ist Akaris Fan-Dasein aber auf eine Weise universell, die den Roman auch ohne Einordnung funktionieren lässt. Akari wollte in ihrem kurzen Leben bislang noch nicht allzu viel gelingen. Eine nicht näher benannte Krankheit bremst sie körperlich und geistig aus, ihr fehlen Antrieb und Geschick, um den hohen Ansprüchen der Familie und der Schule gerecht zu werden. Aus diesem Grund sucht sie sich eine zentrale Beziehung für ihr Leben, in der ihr eigenes Scheitern keinen Unterschied macht, weil es eine einseitige Beziehung ist, die nie persönlich wird, sie also ihr Gegenüber nicht enttäuschen kann. Gleichzeitig ist das Verhältnis von ihrer Seite aus so eng, dass Akari die Erfolge ihres Idols als ihre eigenen werten kann – ein Umstand, der der durchaus reflektierten Jugendlichen im Übrigen sehr bewusst ist.

Doch dann droht auch Masaki zu scheitern. Ein Shitstorm braut sich über ihm zusammen. Akari, die neben Bestätigung in ihren Aktivitäten als Groupie auch eine Gemeinschaft von Gleichgesinnten gefunden hat, ist erschüttert. Sie hat ihr Schicksal und ihr Selbstbewusstsein zu sehr mit Masaki verknüpft, um nicht durch sein Scheitern in eine tiefe Krise zu geraten.

Das mag man von oben herab als albern empfinden. Doch Usami schildert Akaris zunehmende Verzweiflung und ihr aus den Fugen geratendes Leben so nahbar, dass neben Mitgefühl auch Verständnis aufkommt. Denn „Idol in Flammen“ ist nicht nur ein Buch über das Fan-Sein, sondern auch ein Buch über das japanische Erziehungs- und Bildungssystem, das jungen Menschen weder Bestätigung noch Selbstvertrauen noch Gemeinschaft zu geben vermag, sodass sie sich all das woanders suchen, weil es grundlegende menschliche Bedürfnisse sind. Es ist ein Buch über das Scheitern der Gesellschaft an der Jugend – und vermag damit nicht nur in Japan an die Erfahrungswelt aller anknüpfen, die gerade zur „Jugend von heute“ gehören.