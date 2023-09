Ein englischer Nachkriegsroman von Margaret Kennedy – Kinder, die sich nichts mehr wünschen

Von: Sylvia Staude

Margaret Moore Kennedy (1896-1967). Foto: Archiv Margaret Kennedy/Schöffling & Co. © Archiv Margaret Kennedy/Schöffling & Co.

Margaret Kennedys bemerkenswerter, bemerkenswert moderner und spitzzüngiger Nachkriegsroman „Das Fest“.

Vielleicht hat sich Margaret Kennedy (1896-1967) für den Termin beim Fotografen besonders sorgsam frisiert, den Mittelscheitel gezogen, Zöpfe geflochten und zu artigen Schnecken gerollt. Aber der Eindruck, es müsse sich bei Kennedys Roman „Das Fest“ („The Feast“, 1950) um einen harmlos-netten von einer harmlos-netten Autorin handeln, entsteht auch durch das leuchtende Cover, in das der Schöffling-Verlag das Buch gehüllt hat: blauer Himmel, grünblaue See, gelbe Sonne, rot-weißes Leuchttürmchen, Haus mit rotem Dach. Dass da gerade zwei Brocken von der Klippe in Richtung Haus fallen, fällt erst auf den dritten Blick auf. Vielleicht hat man da auch schon den „Prolog“ gelesen, in dem Pfarrer Bott von St Sody, Nord-Cornwall, eine Leichenrede vorbereitet.

Die Geschichte hat Biss und Düsternis, ist satirisch eingefärbt, lässt aber auch die Guten überleben und die anderen … na ja. Hotelbesitzer Siddal öffnet leider seine Post grundsätzlich nicht – auch andere Dinge macht er nicht, wenn sie mit Arbeit zu tun haben könnten, es genügt, dass seine Frau sich um das Allermeiste kümmert -, so dass er den amtlichen Hinweis, dass die Klippe über seinem Haus nicht mehr sicher ist, dass seit einem Erdbeben Risse den Fels durchziehen, nicht nur nicht registriert, sondern besagten Brief vom Amt auch noch im Kamin entsorgt.

Eltern, die nicht lieben

Da sind also in „Das Fest“ die Siddals, die drei Söhne haben, von denen der älteste, Gerry, arbeitet und Geld verdient, die anderen zwei nicht, sie sollen studieren. Mrs Siddal hofft, dass der „uninteressante“ Gerry für Frauen uninteressant bleibt, ihr als Verdiener also nicht abhanden kommt – und hat immerhin ein schlechtes Gewissen deswegen. Dazu kommen die beiden Angestellten des Hotels, die reizende und hübsche Nancibel und die weder reizende noch hübsche Miss Ellis. Dazu kommen diverse Gäste, von Kanonikus Wraxton, hart und wütend, bis zur erfolgreichen Schriftstellerin Anna Lechene, die ihren gutaussehenden Chauffeur Bruce noch für andere Dienste in Anspruch nimmt. Lady Eirene Gifford liegt leidend im Bett und schikaniert alle mit ihren Sonderwünschen (Sahne!). Sir Henry Gifford versucht während eines Gottesdienstes an die Menschen zu denken, die er liebt … aber es fallen ihm keine ein. Seine Kinder „bedeuteten ihm sehr wenig“. Auch Mrs Cove, alleinerziehend, liebt ihre Kinder nicht. Als diese in gefährlicher Strömung fast ertrinken, beschreibt Margaret Kennedy ihr Zögern: Hilfe holen oder die Gelegenheit ergreifen, diese (finanzielle) Last loszuwerden.

Das Buch: Margaret Kennedy: Das Fest. Roman. A. d. Englischen v. Mirjam Madlung. Schöffling & Co. 2023. 432 S., 24 Euro.

Die aus einer großbürgerlichen Londoner Familie stammende Kennedy überspitzt hin und wieder gehörig, ist dabei so scharfzüngig wie elegant wie geistreich. Sie muss stets genau hingesehen und zugehört haben, dabei wahrgenommen haben, dass eben nicht alle Eltern ihre Kinder lieben, dass Menschen habsüchtig und egoistisch sind, dass sie Probleme verdrängen und sich auch im Schlechten einrichten, um keine Entscheidung treffen zu müssen. Mr und Mrs Paley haben sich nichts mehr zu sagen, er besteht aber darauf, dass sie immer an seiner Seite ist. Wraxtons Tochter Evangeline hat ihrer Mutter auf dem Totenbett versprochen, beim jähzornigen Vater zu bleiben – und geht daran fast zugrunde. Sir Henry Gifford weiß, dass er zwar nicht böse ist, aber überall zustimmt, kein Rückgrat hat. Und das Leben der Cove-Kinder ist dank ihrer Mutter „so leer, dass sie gar nicht in Versuchung kommen, sich mehr zu wünschen“.

Wenigstens eine Freude

Aber so kommt es dank der mitfühlenden unter Kennedys Figuren zur Planung eines Kostümfests im Namen der drei kleinen Coves. Sie sollen doch in ihren Ferien wenigstens eine Freude haben. So kommt es, dass der größere Teil der Hotelbewohner und -bewohnerinnen ein gutes Stück weg vom Haus bescheiden (es ist Nachkriegszeit, keineswegs gibt es schon wieder alles), aber froh feiert, als das Unglück geschieht und Fels und Erde aufs Hotel niederstürzen.

Ein Happyend also, weil es nur die erwischt, die trotzig im Hotel bleiben, die den anderen keine noch so kleine Freude gönnen? Weil auch angedeutet wird, dass die geplagten Kinder der nur an sich denkenden Mrs Cove bald eine feine Adoptivmutter haben werden? Ja, da könnte sogar eine höhere Macht, ein Deus ex machina eingegriffen haben. Trotzdem ist dies kein sorgloser, kein sommerheller Roman. Und mancher Satz packt uns direkt in unserer Gegenwart: „Eine Kultur nach der anderen ist untergegangen, weil wir es nicht hinkriegen, bescheiden zu sein.“