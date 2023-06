Edmund Edel: „Der Snob“ – Weiche Wasser

Von: Björn Hayer

Teilen

Wo ein anständiger Snob Winterurlaub macht: St. Moritz. © Gerhard Leber/Imago

Oberschicht um 1900: Zur Wiederentdeckung von Edmund Edels „Der Snob“.

Das Spreewasser ist zu hart, drum lässt Willy Lehmann seine Leinengarderobe natürlich in England waschen, ähem. Zudem bedarf auch der sensible Herr selbst eines verträglichen Klimas. Sobald letzteres am Kurfürstendamm, seinem Erstwohnsitz, umschlägt, geht es nach Monte Carlo oder St. Moritz. Sowohl auf den Reisen als auch in den privaten Gemächern gilt dabei stets die Eleganz zu wahren. Kurzum: „Willys Leben war Leben im Sinne des Stils“, das der Autor Edmund Edel (1863-1934) mit reichlich Witz und vor allem genauem Gespür für die Upper Class seiner Zeit darstellt.

Eine Melange aus Langeweile und andauernder Selbstbespiegelung herrscht. Man trifft sich in Salons, führt die immergleichen Gespräche. Zwar beherrscht auch der Protagonist in „Der Snob“ die entsprechende Etikette, durchschaut jedoch als jemand, der sich aus einer Gärtnerfamilie erst in die Oberschicht einfinden musste, zugleich die Leere dahinter. Durchbrochen wird diese erst durch zwei einschneidende Ereignisse. Zum einen verliert der Protagonist sein Herz an eine Industriellentochter, zum anderen beflügelt ihn die Gründung eines Avantgarde-Theaters.

Sich angesichts der erhebenden Wirkung durch die Bühnengesellschaft an „Wilhelm Meisters Lehrjahre“ erinnert zu fühlen, ist durchaus berechtigt. Wie der Titelheld in Goethes Roman durchläuft auch der sich letztlich nach Sinn sehnende Lehmann im Reich des Schauspiels einen Wandel. Nur eben nicht im Sinne einer idealen inneren Reifung. Denn er klagt lediglich über den Verlust seines Stils. Auch die Liebe tut ihm offenbar nicht gut, sodass er eiskalt seine Geliebte Trude verstößt. Sein Kommentar zu ihrer Verzweiflung: „Das ist trivial, sterben, selbstmorden. Du willst vielleicht ins Wasser gehen, und man wird dich unter einer Eisscholle finden (…) stelle dir vor, wie scheußlich es wäre, wenn dein schöner Körper verunstaltet wäre durch geronnenes Blut.“

Skizziert Edel mit derlei Äußerungen zunächst das Porträt eines formvollendeten Egozentrikers, verbirgt sich dahinter eine konzentrierte Epochenpersiflage. Nach seinem gefeierten Debüt „Berlin W. Ein paar Kapitel von der Oberfläche“ zeigt uns das zweite Werk von 1907 letztlich eine über dem Abgrund tanzende, emotional erstarrte Aristokratenkaste. Theorien von Nietzsche, Marx und Darwin haben just das westliche Menschenbild zum Einsturz gebracht. Vorkriegsstimmung liegt in der Luft.

Das Buch Edmund Edel: Die Paradoxien der Mehrlust. A. d. Engl. von Frank Born und Axel Walter. S. Fischer, Frankfurt a. M. 2023. 439 S., 28 Euro.

Von diesen und anderen Krisen unberührt übt man sich in besseren Kreisen im Zynismus. Und vor allem die Gruppe der „Neo-Intuitisten“, die mit ihrer skurrilen Orientierung am Unbewussten das Theater der Zeit erneuern will, liest sich als anspielungsreiche Karikatur, zum einen auf Freuds Psychoanalyse, zum anderen auf den Kreis um den Dichterpriester Stefan George. Ebenso bekommt der aufgeheizte Kunstbetrieb sein Fett weg. Man erwirbt mitunter einen Rodin, weil es alle tun. Verstehen muss man nichts davon.

Und warum erst jetzt?

Warum man diese Satire erst jetzt wiederentdeckt? Darüber lässt sich trefflich klagen. Dass der rührige Quintus-Verlag Edels Texten seit vergangenem Jahr mit einer stetig anwachsenden Werkausgabe, herausgegeben von Björn Weyand, zu später Aufmerksamkeit verhilft, ist ein Segen. Noch vor Thomas Manns „Der Zauberberg“ (1924), Musils „Der Mann ohne Eigenschaften“ (ab 1930) sowie Kafkas zu Lebzeiten erschienener Prosa bringt „Der Snob“ die Absurdität einer sich rasant entwickelnden, alle Gewissheiten und Koordinaten des Daseins hinwegfegenden Moderne zum Ausdruck.

Nobel geht bekanntlich die Welt zugrunde. In diesem Roman wird aus dem Sprichwort eine Tatsache. Nur merkt es darin eben noch keiner. Das ist Groteske vom Allerfeinsten!