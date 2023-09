Dumpfe Dreifaltigkeit, tödliche Trias

Von: Christian Thomas

Januar 1940: In der Schlacht von Suomussalmi, Finnland, erleidet die Sowjet-Armee eine schwere Niederlage. © imago images/Everett Collection

Eine kleine Ukraine-Bibliothek (39): Die Zeitschrift Osteuropa über „Russlands verlorene Kriege“

Männlichkeitskult, Kriegskult, Opferkult können offenbar nicht simpel genug sein, um nicht dennoch anzukommen, ob auf Video oder im Stadion, unter frenetischer Mitwirkung breiter Massen. Was kein Geheimnis ist, wenn man die Bilder im Fernsehen sieht oder die Internet-Klickzahlen. Denn „Russlands Krieg gegen die Ukraine produziert seine eigene Begleitmusik“, und damit meint die Historikerin Alexa von Winning zum einen Musiker im Dienst einer schauerlichen Dreifaltigkeit.

Dazu zitiert von Winning zahlreiche Textzeilen – spielt die Autorin in der jüngsten Ausgabe der Zeitschrift „Osteuropa“ gleichsam etliche Tracks an, die in Russland als „Puting“ bezeichnet werden. Gemeint sind „pompös inszenierte Jubel-Events“, eine „Mischung aus politischer Aufstachelung und musikalischem Entertainment“, häufig in Stadien. Unter solchen Umständen unüberhörbar eine Heiligsprechung Russlands, eine Heiligsprechung des Krieges gegen die Ukraine, eine Heiligsprechung des Krieges gegen den Westen. Eine tödliche Dreieinigkeit.

Allerdings bleibt es nicht bei dieser Einfalt, denn trotz Betrug und Zensur durch den Kreml machen sich Künstler einer Gegenkultur bemerkbar. Von hier, einer kulturkritischen Analyse, spannt die aktuelle, von Manfred Sapper und Volker Weichsel zusammengestellte Doppelnummer einen Bogen zu „Russlands verlorenen Kriegen“, den in Putins Reich entweder systematisch verdrängten Katastrophen oder aber verklärten Blamagen, nachweislich „historischen Niederlagen eines Imperiums“.

Belegten Fakten zum Trotz hat sich die Legende von Russlands Unbesiegbarkeit gehalten, hier und da zurückgehend auf Napoleons Einsicht, dass sich Russland nicht habe bezwingen lassen. Für den entmachteten und internierten Napoleon war es auch die Selbstrechtfertigung eines eigenen Desasters. Dennoch, auch Jahrzehnte nach Napoleon steigt Russlands Unbesiegbarkeit zum Mythos auf. Als hätte Russland nicht 1853 den Krimkrieg verloren, nicht 1905 den Krieg gegen Japan, nicht den Ersten Weltkrieg. In der ersten Etappe war auch der Winterkrieg 1939/1940 gegen Finnland ein Debakel. Zum Desaster wurde für die Sowjetunion der Afghanistankrieg. Der zweite Tschetschenienkrieg, noch brutaler als der erste, war der vollständig enthemmte Versuch der Revision eines katastrophalen Fehlschlags. Alles kein Grund zum Frohlocken. Aber Grund zum Realismus, wo doch auch in deutschen Milieus Russlands angebliche Unbesiegbarkeit als tumbe Legende umgeht. Oder aber als tendenziös motivierter Betrug verbreitet wird.

Eindringlich rekonstruieren die Essays militärische Niederlagen, verursacht durch wiederkehrende krasse Fehlurteile. Konstante war eine horrende russische Hybris, verheerend nicht nur im Krimkrieg. Die Fehlschlüsse über die „geschlossene Phalanx des Westens“ so offensichtlich wie die logistische und operative Unterlegenheit. Durch ein zudem rassistisch verzerrtes Selbstbild glaubte sich Russland Japan überlegen in einem beidseitig imperialistischen Krieg, in dem die hochmoderne Kriegsmaschinerie des Gegners dem Zarenreich keine Chance ließ.

Über Russland als im Ersten Weltkrieg besiegte Nation ist jahrzehntelang das Stillschweigen verhängt worden, in der Sowjetunion wurde er „zum fast vergessenen Krieg“. Die Verdrängung hatte System: „Schuld war der Imperialismus. Und als dessen schwächstes Glied galt das Zarenreich.“ Zuletzt war es Putin, der stattdessen einen „Sakraltransfer“ und „Ritualtransfer“ inszeniert hat, der durch die kultische Ehrerweisung gegenüber den Zaren sowie die Rehabilitierung eines Stalin die Legitimation der eigenen Autokratie ausstaffierte.

Eine weitere Konstante sind die völkerrechtswidrigen Aggressionen Russlands, so auch gegen Finnland. Der souveräne Staat, von Stalin dem Baltikum, somit angeblich russischem Territorium zugeschlagen, wurde 1939 nach dem Muster, mit dem soeben Nazideutschland Polen überfallen hatte, okkupiert, allerdings fuhr der angestrebte „Blitzkrieg“ fest in Eis und Schnee.

Zur Reihe: Eine kleine Ukraine-Bibliothek, nicht chronologisch angelegt, nicht systematisch zusammengestellt, gedacht als Angebot zur Orientierung. Davon ausgehend, dass sich Schauplätze, ob fern oder fremd, durch Bücher von jedem Ort der Welt aus aufsuchen lassen. Zeitschrift Osteuropa: Russlands verlorene Kriege. Berlin 2023. 73. Jg., Heft 3-4. 280 S., 24 Euro.

Was auf verschiedene Bücher an Kenntnissen über Russlands Niederlagen sich verteilt, ist hier komprimiert. Es handelt sich wahrhaftig um keine stolzierende Lektüre, wie auch, angesichts von Millionen Menschenopfern, die Russland verschuldet und zu beklagen hat. Die Invasion in Afghanistan scheiterte, ein Krieg, der den „Zusammenbruch der Sowjetunion stark beschleunigt hat“, führte in den Kollaps eines Systems aus „Korruption, Ineffizienz, starren Hierarchien und Kadavergehorsam, Zynismus und „Doppeldenk“ sowie „Brutalität in der Armee“. Einzeln und zusammen waren es sich wiederholende Faktoren für den „Niederlagensieg“ in Tschetschenien.

Besonders minutiös die Analyse des Krieges Russlands gegen die Ukraine, eine anhand von ukrainischen wie russischen Quellen zusammengestellte Darstellung in Form wöchentlicher „Lageberichte“, wegen der tief gestaffelten Informationsdichte ist es eine so überzeugende wie strapaziöse Lektüre. Zu einem an der Realität gehärteten Realismus gehört, dass sich aus der Analyse keine Prognose ableiten lässt...

Insgesamt ist diese „Osteuropa“-Ausgabe erneut ein immenser Wissens- und Gedächtnisspeicher. Auch weil Hans Günther an eine „Konstante der russischen Kultur“ erinnert, an eine „unerschütterliche Mentalität“, die sich in einer religiösen Überhöhung des Krieges zeigt, in dessen sakraler Aufladung. So legt der Patriarch von Moskau Zeugnis ab von der Bellifizierung des orthodoxen Glaubens, geoffenbart in sechs dokumentierten Predigten.

Ebenso wie Putin lässt Kirill keinen Zweifel an einer Obsession, dem Wahn, Russland befinde sich in einem Endkampf, in einem seit Jahrhunderten ewigen Krieg gegen den Westen, der in der Ukraine in ein Endstadium getreten sei. Moskaus Patriarch beschwört eine apokalyptische Endzeit, ausdrücklich die metaphysische Dimension seines Armageddon. Auf zum letzten Gefecht, diesmal aber gegen eine Internationale, die des Westens.

Damit findet das Kirchenoberhaupt Anhänger im „außenpolitischen Establishment“, wie der dokumentierte Zynismus eines Sergej Karaganov belegt, der in apokalyptischer Ekstase einem Atomschlag Russlands das Wort redet, angeblich im eigenen Interesse des Westens, um dessen vermeintlich „verlorengegangenen Selbsterhaltungstrieb“ zu stimulieren. Doch wenn der Westen „nicht zurückweichen“ wird? „Dann ist es angezeigt, mit Schlägen gegen mehrere Ziele in verschiedenen Ländern die Irren zur Besinnung zu bringen“ – und zwar mit nichts anderem als durch die „Waffe Gottes“. Russland als heiliges Territorium, Atomwaffen als göttliches Schwert, Russlands Orthodoxie als Retter der Welt: Eine Dreifaltigkeit, mit der Realitätssinn versenkt wird in einem Bermudadreieck aus Selbstbeweihräucherung, Selbstmitleid und Selbstviktimisierung.

In einer abgedruckten Rede beschäftigt sich der Lemberger Autor und Psychoanalytiker Jurko Prochasko mit der Enthemmung der russischen Invasoren gegenüber der Bevölkerung, zudem gezielt gegen Bürgermeister, Stadträte oder Ehrenamtliche. Der Exzess als Strategie, denn „es geht wirklich darum, die Räume zu leeren, die Menschen zu vernichten oder sie in einen Grad des Entsetzens zu versetzen, der sie geradewegs in die Flucht treibt.“

Der „heilige Krieg“ Russlands „als eine Art Purgatorium“: Der Gedanke Prochaskos lässt sich nicht abschütteln – angefangen mit dem ersten Satz in einem Ausblick auf die nächsten Jahrzehnte: „Es wäre eine unverzeihliche Leichtfertigkeit, auch nur einen Augenblick anzunehmen, das Schlimmste sei schon ausgestanden.“