Drago Jancar: „Als die Welt entstand – Schicksal einer Stadt und ihrer Menschen

Von: Norbert Mappes-Niediek

Maribor auf einer Postkarte aus den 30er Jahren, hier noch als Marburg an der Drau.

Es gibt nichts Neues unter der Sonne, aber es ist immer wieder ungeheuerlich: Drago Jancars Roman „Als die Welt entstand“ führt ins Maribor der frühen Sechziger.

Ach die Kindheit“, stöhnt es leise mitten im Buch. „Das Entsetzliche sehen, um das Schöne zu erkennen. Die Angst, um dem Mut zu begegnen. Die Not der Welt, um an ihr reich zu werden.“ Ach, die Kindheit: Einem solchen Seufzer muss man gewachsen sein, wenn man dem Kitschverdacht entgehen will. Auf Drago Jancar, den meistgeehrten Schriftsteller Sloweniens, trifft das zu.

Die junge Lena kommt vom Lande in die Stadt. Sie findet Wärme und Geborgenheit bei dem riesigen, gutmütigen Dachdecker Pepi, betrügt ihn aber schon bald mit dem weit interessanteren, aber zwielichtigen Ljubo. Der Luftikus taugt offensichtlich nichts, schlägt sie, hat eine kriminelle Vergangenheit. Trotzdem entscheidet sich Lena für Ljubo. Am Ende liegt der gute Pepi tot in seiner Werkstatt, und gleich noch eine weitere Tragödie schließt sich an.

Zeuge des Entsetzlichen, der Angst, der Not der Welt wird zwischen einem Frühling und dem folgenden Spätherbst der vielleicht zwölf- oder 13-jährige Danijel. Aus seiner Perspektive ist das Geschehen erzählt. Im Blick auf Lenas und Pepis Drama von Liebe, Verrat und Tod bildet sich Danijels Welt. Auf Lena richten sich seine – zart und mit dem gebotenen Takt erzählten – vorpubertären Fantasien. Wie sich in dem Jungen sein naiver, aber scharfer Blick auf reale Ereignisse mit Traumgesichten, Wünschen und einem widersprüchlichen Über-Ich zu einem Weltbild verdichtet: das bringt nur ein Meistererzähler zusammen. Alles das darf man noch dazu in einer brillanten Übersetzung lesen.

Das Jahr 1961 lässt sich in den zeithistorischen Bezügen im Text erkennen. Da ist der Vater, der im KZ gebrochen wurde und nun, nach einem Schlaganfall, in den Augen des bewunderungsbereiten Sohnes zu einer erbärmlichen Figur wird. Sein Antipode ist der strenge Pater Aloisius, der in Danijels katholischer Vorstellungswelt Ordnung schafft. Aus der verdrängten Vergangenheit des Städtchens schließlich ragt die Gestalt des pensionierten Lehrers Fabjan in die Gegenwart, ein alter Herr, der seine Weisheit mit dem Jungen teilt. Wem der Vater, der Pater und der Professor etwas klischeehaft vorkommen, tut gut daran, zur Probe einmal sein eigenes zwölfjähriges Ich zu befragen.

Schauplatz ist, wie so oft bei Drago Jancar, seine und Danijels Heimatstadt Maribor, damals ein Aschenputtel unter den Städten Jugoslawiens. In allen Köpfen steckt der Krieg, sei es als Erinnerung an die nahe Vergangenheit, sei als Furcht vor der atomaren Apokalypse. Wer bei den Partisanen war, wie der Vater, muss den Helden geben, oder wenigstens den Maulhelden; so verlangt es die Erzählung vom Sieg. Wer dagegen mit den deutschen Besatzern kollaboriert hat, wie der Professor Fabjan, wird plötzlich abgeholt, und wer bei der Wehrmacht war, ob freiwillig oder als zwangsrekrutierter Slowene, muss sich schämen oder wird aus dem Land geekelt, wie die „volksdeutsche“ Familie von Danijels Freund Franci.

Das Schicksal von Maribor und seiner Umgebung, der sogenannten Untersteiermark, ist in der Geschichte des Zweiten Weltkriegs ohne Beispiel: Das Land sollte mitsamt seiner slowenischen Bevölkerung „eingedeutscht“ werden. In der Identität der Menschen, in der Literatur, nicht nur der von Jancar, und auch in der Politik wirken diese vier Kriegsjahre bis heute nach.

Einen Zeitgeist wieder aufleben lassen, hier den der frühen Sechziger, ist Drago Jancars große Kunst. Diesmal spricht er als Zeitzeuge: Danijel ist wohl vom gleichen Jahrgang wie sein Autor, stammt aus derselben Stadt, hat wie Jancar einen Vater, der Partisan war und aus dem Übermurgebiet stammt.

Es gibt nichts Neues unter der Sonne: Der Satz des Propheten Salomo wölbt sich wie eine Moral von der Geschicht’ über den ganzen Roman. Nach dem Krieg ist immer vor dem Krieg. Im Weltall, sagt der Professor Fabjan, herrsche „ein bestimmtes Quantum an Gewalt, das kraft seiner Trägheit wirkt“. Die zeit- und ortlose Weisheit kommt in biblischen Bildern daher. Danijel selbst trägt den Namen des frommen Traumdeuters aus dem Alten Testament. Wenn er in seinen Tagträumen Pepi, seinen imaginierten Nebenbuhler um die Gunst von Lena, als Fremdenlegionär in die Wüste schickt, begeht er das Verbrechen von König David, der einen seiner Offiziere in den sicheren Tod befehligt, um es mit dessen Frau treiben zu können.

Kann auch sein, dass gerade solche überzeitlichen Weisheiten die Zeitgebundenheit verraten. Wer wie der 75-jährige Jancar und die demokratischen Slowenen und Sloweninnen seiner Generation – wie 1991 – einmal vor der Erfüllung ihrer Hoffnungen stand, wird im Alter kaum eine bessere Bilanz ziehen.