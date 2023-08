Dovid Bergelson: „Die Welt möge Zeuge sein“ – Mit dem Tod verbunden durch die Nabelschnur

Von: Christian Thomas

Dovid Bergelson mit seinem Sohn Lev. Foto: SV/Mit freundlicher Genehmigung von Marina Bergelson-Raskin © SV/Mit freundlicher Genehmigung von Marina Bergelson-Raskin

Eine kleine Ukraine-Bibliothek (37): Der Schrifsteller Dovid Bergelson im Auswahlband „Die Welt möge Zeuge sein“.

Heute vor 71 Jahren, am 12. August 1952 wurde Dovid Bergelson in Moskau ermordet, zusammen mit zwölf jüdischen Autoren nach drei Jahren Haft und Folter in der Lubjanka erschossen. Dass dieser „Justizmord“ (Arno Lustiger), nicht anders als Millionen weitere, heute noch als „Hinrichtung“ bezeichnet wird, bezeugt die Unterwerfung unter die Täterperspektive, weiterhin.

Es war ein von Stalin diktierter Terrorakt gegen das Jüdische Antifaschistische Komitee in der Sowjetunion, für das Bergelson gearbeitet hatte und für das er 1941 eine Rede gehalten hatte, den „Menschenfressergedanken“ Hitlers zum Trotz, unter Bezug auf ein biblisches Wort: „Ich werde nicht sterben, ich werde leben!“ Das Drama Dovid Bergelsons bestand darin, dass er, der den „faschistischen Sadisten“ entging, den Sadisten Stalins nicht entkam. Ermordet wurde Dovid Bergelson an seinem 68. Geburtstag.

1884 in einer jüdischen Familie im Gouvernement Kiew geboren, entschied sich Dovid (im Deutschen und Russischen: David) Bergelson früh gegen das Hebräische und für das Jiddische – und die Anfänge sind denkbar niederschmetternd. Die Einsendungen der Erzählungen „Der Taube“, „Am Bahnhof“ und „Die Dritte“ bleiben ohne Resonanz. Welche Bedeutung allein „Am Bahnhof“ hat, vermittelt der gleichnamige Band, 1989 veröffentlicht, antiquarisch eine Rarität – literarisch ebenso eine Preziose wie sein Roman „Das Ende vom Lied“, mit dem sich Bergelson in die literarische Moderne einschrieb.

Der Auswahlband, der kürzlich im Jüdischen Verlag unter dem Titel „Die Welt möge Zeuge sein“ erschienen ist und rund 20 Erzählungen und Dokumente des Autors versammelt, ist folglich nicht die erste Wiederentdeckung, aber ganz bestimmt eine großartige Einladung, die Sabine Koller und Alexandra Polyan als Herausgeberinnen aussprechen.

Vier Kapitel, entsprechend den vier Schaffensperioden Bergelsons, umfasst der Querschnitt durch ein disparates Werk, nicht von ungefähr abgeschlossen durch eine Szene aus einem Drama, das im Zweiten Weltkrieg entstand und zum Vermächtnis wurde wegen des Satzes: „Tragt unser Versprechen an die Welt nicht nur im Glauben, schützen müsst ihr es durch Kampf, so wie ein Volk sein Land beschützt.“

Dass dem Glauben Wehrhaftigkeit abverlangt wurde, drängte sich Bergelson früh auf, auch den Figuren während seiner Anfänge, jedenfalls den aufgeklärten. Vielfach vergiftete Beziehungen, untrüglich toxische Verhältnisse. Die Töchter werden als Bräute angeboten auf einem Heiratsmarkt, auf dem Agenten agieren. Für Mirele ist dies eine Herausforderung in dem Roman „Das Ende vom Lied“, so dass sie den Verlobungspakt löst, um gleichzeitig „selbstsüchtig“ wie selbstbewusst Selbständigkeit zu leben. So ausgeprägt ihr Selbst, so groß ihre selbstquälerischen Selbstzweifel, ohne Zuversicht in die Zukunft. Nihilismus kennt keine Hoffnung auf eine höhere Instanz.

Uralte Rituale verlieren ihren Halt, der Glaube wird nicht mehr rückhaltlos gelebt, die Synagoge dient als Aufenthaltsraum, um sich aufzuwärmen. Vielerlei Wahrnehmungen sind auf Gerüchte geeicht – was nicht für die Pogrome gilt, denen die Schtetl-Welt immer wieder ausgeliefert ist. Wer ein Zionist ist, der wandert bereits in Gedanken aus, dessen Blick geht längst nach Palästina.

Bergelsons (früher) Kosmos ist bevölkert von armseligen und gehandicapten Kreaturen, es sind Geschlagene mit so elementaren Gebrechen wie Stummheit, Taubheit, Blindheit. Umso mehr hatte er für die Psyche seiner Figuren ein höchst empfindsames Sensorium, für das Äußere allerdings, das Hässliche, einen bösen Blick.

Die Reihe Eine kleine Ukraine-Bibliothek, nicht chronologisch angelegt, nicht systematisch zusammengestellt, gedacht als Angebot zur Orientierung. Davon ausgehend, dass sich Schauplätze, ob fern oder fremd, durch Bücher von jedem Ort der Welt aus aufsuchen lassen. Dovid Bergelson: Die Welt möge Zeuge sein. Erzählungen. Hrsg. von Sabine Koller und Alexandra Polyan. Mehrere Übersetzerinnen. Jüdischer Verlag/ Suhrkamp, Berlin 2023. 460 S., 29,95 Euro. David Bergelsons Novellensammlung „Am Bahnhof“ erschien 1989 in der Serie Piper. Der Roman „Das Ende vom Lied“ 1986 in der Edition Weitbrecht, 1988 als Goldmann Taschenbuch sowie 2000 unter dem Titel „Leben ohne Frühling“ in der Aufbau Bibliothek. Die nur noch antiquarisch erhältlichen Bücher wurden aus dem Jiddischen übersetzt von Alexander Eliasberg. Zuletzt ins Regal gestellt: Serhii Plokhys „Der Angriff“, Yevgeniy Breygers Gedichtband „Frieden ohne Krieg“, der von Wolfgang Benz herausgegebene Band „Die Ukraine. Kampf um Unabhängigkeit“ sowie Gerd Koenens „Im Widerschein des Krieges“. Als Nr. 38 wird Mark Aldanows „Der Anfang vom Ende“ vorgestellt.

Als Intellektueller hatte er eine emphatische Sympathie für die „neue Zeit“, die Revolution 1917/1918, als Autor stand er empathisch zu seinen Figuren in einem Bürgerkrieg, in dem die Fronten ständig wechselten. Rote gegen Weiße, dazwischen die Verbände der Unabhängigen Ukraine, „Petljuras Truppen“, ebenfalls enthemmt: „In jenen düsteren Tagen spürte Alexandrovka, dass die Vernichtung in der Gegend etwas Lebendiges ist, und bäuchlings kommt sie, kommt näher gekrochen.“ Der Text „An der 101. Werst“ versetzt in eine „neutrale Zone“, worin ein Soldat das weit und breit einzige Telefon kontrolliert, ein „ruhiges edles Geschöpf mit Innereien“, taub wegen einer durchtrennten Leitung – also auch stumm für den Posten.

In „einer Zeit der Welterschütterung“, im Tumult des Bürgerkriegs verfällt der eine oder die andere in Starre. Gewaltig die Tobsucht der Revolution, über Kiew aufgezogen ein Luftkrieg. Er verhängt über das Land die Vertreibung, den Exodus. Eine junge Frau, die in Berlins Kaschemmen den Kerlen die Köpfe verdreht, wählt wegen der Öde ihrer Ehe und der hoffnungslosen Liebe zu einem Kriegsblinden den Freitod.

In die Emigration ging auch Bergelson, nach Berlin. Dort wird er beschrieben als ein Mittelpunkt, als eine intellektuelle, literarische und musische Vielfachbegabung. Schon Mitte der 1920er Jahre entsagt er der Eigenständigkeit der Literatur, feiert er Moskau als „Sonnenstadt“. Verbunden mit der „Kehre“ (Sabine Koller und Alexandra Polyan) sind selbstverleugnende „Reue-Rituale“.

Vor den Nazis aus Berlin flüchtend, entscheidet sich Bergelson 1934 endgültig für die Sowjetunion, wo er sich der Doktrin des Sozialistischen Realismus unterwirft. Literarisch kühn das Frühwerk – klassenkämpferisch das häufig verkrampfte Spätwerk: Geschickt ist schon deswegen die Zusammenstellung des Bandes, ein Spektrum vom Strahlenden zum schalen Abglanz.

Beseelte Natur – beseelte Objekte: der ursprüngliche Symbolismus der sprechenden Dinge trägt schließlich materialistische Züge. Der Geist fährt ein in die Apparate, es ist der Geist falscher Versprechungen. Wenn mit der Bürgerkriegserzählung „Anfang Kislev 5679“ eine Elegie und allegorische Totenklage auf das von Pogromen heimgesuchte Judentum gelang, so adressierte der Autor in „Birobidshaner“ seine parteiprogrammatische Hingabe an den „Neuen Menschen“, der in der Taiga das verheißene Land, ein sowjetisches „Kanaan“ aus dem Boden stampfte.

Dovid Bergelsons Prosa ist gespickt mit den entsetzlichen Paradoxa aus dem Jahrhundert der Extreme. So hört zur Zarenzeit ein Jude einen Studenten „über das Elend sprechen, dass die Juden in Russland und überall auf der Welt zu erdulden hatten“, was den Zuhörer aber „denkbar wenig“ beschäftigt. Es gehörte zum „Paradox“ einer gnadenlosen Wirklichkeit, dass Bergelson Zeuge wurde, wie jüdisches Leben vom Stalinismus vernichtet wurde.

Kaum eine Geschichte, in der Bergelsons Thema nicht präsent wäre wegen der Omnipräsenz der Gewalt. Schließlich 1947 die Erzählung „Jahreszeitlicht“, in der ein Überlebender aus dem nationalsozialistischen Todeslager im ukrainischen Belzec berichtet, ein Augenzeuge: „Und als eine der vielen Kugeln die Frau in den Kopf traf, hatte sie eben ihr Kind geboren. Und als man sie in die Grube hineinstieß, schleifte im Staub das Kind hinter ihr her, durch die Nabelschnur verbunden mit der Mutter.“