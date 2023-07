„Die Wunderkammer des Lesens“ von Thomas Böhm: Jener Zustand, in dem man Gedichte lesen sollte

Von: Cornelia Geißler

Hingegossene Leserin im Jahre 1899. © imago images/H. Tschanz-Hofmann

Neben dem Kopfkissen oder wo auch immer: Der schöne Band „Die Wunderkammer des Lesens“ lädt dazu ein, sich kluge und verrückte Gedanken über Bücher zu machen.

Über dieses Buch kann man in einem Satz sprechen oder sehr viele verwenden. Entscheiden wir uns für den Mittelweg. Denn ähnlich verläuft auch die Begegnung damit: „Die Wunderkammer des Lesens“ kann man zufrieden in die Hand nehmen und für später weglegen, dann mal länger, mal kürzer darin verweilen. Es ist ein bisschen wie das Internet in gedruckter Form: Man sucht etwas, wird auf etwas anderes gestoßen, bekommt einen neuen hochinteressanten Hinweis – und nach einer Weile hat man lauter Tabs offen, unter denen sich Geschichten und Informationen verbergen.

Den Titelbegriff der Wunderkammer erklärt der Herausgeber Thomas Böhm als jene frühe Form des Museums, in dem sehr verschiedene, staunenswerte Dinge ausgestellt waren, von der Muschel bis zu Porzellangegenständen oder alchemistischen Apparaturen. „Die Wunderkammer des Lesens“ ist zwar thematisch festgelegt, aber eingeengt ist sie damit nicht. Das Buch erörtert die Frage, wie man Bücher behandelt, genauso wie jene, welcher Begriff das Geräusch beim Umblättern von Seiten beschreibt. Es nennt die Lieblingstitel von amerikanischen Schauspielern und es verrät, wie man über ein Buch spricht, das man nicht gelesen hat. Es gibt Tipps für gute Laune und auch Hinweise, was man Sterbenden vorlesen kann.

Vielleicht fasst man nach der Lektüre nicht nur Pläne, was als nächstes zu lesen ist, sondern auch: mit wem. In welchen einfachen Schritten sich ein Lesekreis gründen und führen lässt, eine regelmäßige Gemeinschaft zum Gespräch über Bücher, das ist klar strukturiert aufgeführt. Besonders unterhaltsam in diesem Abschnitt ist eine Typologie der Lesekreismitglieder – von den Schweigsamen bis zu den „Besserwissenden“.

Während man also in einer herkömmlichen Wunderkammer nur schaut und staunt, wird man in dieser auch noch aktiviert. Es gibt ein Spiel und eine Anleitung für ein Lesetagebuch. Es gibt „zwanzig bescheidene Vorschläge zum Überdenken der seltsamen Tätigkeit des Lyriklesens“, die Thomas Böhm bei einem gewissen Mark Yakich gefunden hat. „Die allerbeste Art ein Gedicht zu lesen, besteht möglicherweise darin, jung, intelligent und leicht angetrunken zu sein“, lautet Vorschlag Nummer 18, „es besteht allerdings kein Zweifel, dass Gedichte, die man im Alter liest, den Wunsch hervorrufen, man hätte in seiner Jugend mehr Gedichte gelesen.“

Manche dieser Gedanken lassen sich auf Prosa ausweiten: „Benutze Randbemerkungen. Lesen, ohne etwas an den Rand zu schreiben, ist wie Gehen, ohne die Arme zu bewegen.“ Die Arme?, denkt man da, ob der Autor nicht die Füße meint? Und dann schließt sich ein kleiner praktischer Versuch an.

Das Buch Thomas Böhm (Hrsg.): Die Wunderkammer des Lesens. Verlag Das kulturelle Gedächtnis. Berlin 2023. 320 S., 28 Euro.

Den Reiz von Randbemerkungen beschreibt Stendal in seinem Buch „Über die Liebe“ im Abschnitt zum Wiederlesen. Wenn er eine solche Notiz entdecke, die seine Empfindungen beim Lesen des entsprechenden Buches widerspiegelt, „so vertiefe ich mich sofort in die Vergangenheit meines Lebens, in einen Vergleich meines Glückszustandes von heute und damals, kurz in die höchste Philosophie“. Vladimir Nabokov sagt ganz klar: „Ein guter Leser, ein mündiger Leser, ein aktiver und schöpferischer Leser ist immer ein Wieder-Leser.“ Also ab zum Bücheregal und die Lieblinge herausgegriffen! Aber wenn es zu viele sind, kehrt wie bei Jorge Luis Borges irgendwann die Erkenntnis ein: „Unter den Büchern meiner Bibliothek (ich sehe sie vor mir) ist eines, das ich nie mehr aufschlagen werde. Diesen Sommer werde ich fünfzig Jahre alt; der Tod zermürbt mich, unablässig.“ Der argentinisch-schweizerische Schriftsteller starb mit fast 87 Jahren, hatte also noch einige Zeit für seine Bücher.

Der Literaturjournalist Thomas Böhm, in Berlin bekannt durch die Radio-eins-Sendung „Die Literaturagenten“, erklärt das Buch als eine Einladung, auch die „Gedanken, Übungen und Strategien“ zum Lesen zu weiten. Manche davon kommen einem recht antiquiert vor, enthalten dann aber doch Aha-Momente, wenn man sich auf sie einlässt.

Die Überlegungen des englischen Schriftstellers John Ruskin (1819-1900) über die Wahl der Lektüre tragen die altväterliche Überschrift „Mache dich selbst edel und du wirst es sein“ und sind auf ornamentgeschmückten Buchseiten gesetzt. Wenn er dann ausführt, wir seien schnell bereit, ein Buch zu loben, das sei „genau das, was ich denke!“, dann hält er dagegen, dass ein nützlicherer Eindruck wäre: „Wie merkwürdig ist dies!“ Von ihm leiht sich Thomas Böhm eine „Buchgeschenk-Methode“. Oft genug stehe man vor der Frage, welches Buch für jemanden wirklich als Geschenk passt. John Ruskin riet, einfach die entsprechende Person zu fragen, mit wem sie sich gern einmal unterhalten würde – mit diesem Hinweis stößt man auf Autorinnen, Autoren, Figuren.

Die Gestaltung wechselt hier oft von Seite zu Seite. Das Layouter-Duo Andrew und Jeff Goldstein braucht dafür nur zwei Farben, leider sind es Lila und Gelb. Es verwendet eine Grundschriftart in all ihren Auszeichnungsmöglichkeiten von kursiv oder fett über Sperrdruck bis zu Kapitälchen. Manchmal stehen die Buchstaben auf dem Kopf, sie tanzen aus der Reihe, sie wirken wie angefressen in dem Wort „unlesbar“, Zeilen schwingen sich in Bögen oder stehen schräg. Zeichnungen hüpfen durch den Text oder prägen das Schriftbild. Das bewirkt ganz nebenbei eine Verlangsamung. Dieses Buch ist nicht dazu gedacht, von vorn bis hinten an drei Abenden durchgelesen zu werden. Es zieht hinein und wirft einen nach einer Weile angeregt hinaus, bleibt als Verlockung neben dem Kopfkissen (oder wo auch immer).