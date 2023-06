Die Poetikvorlesung von Clemens J. Setz: Die Beseelten

Von: Judith von Sternburg

Teilen

Clemens J. Setz, hier aber, als noch Winter war. © Imago

Clemens J. Setz‘ extrem überzeugende Frankfurter Poetikvorlesung.

Clemens J. Setz, der im vergangenen November 40 wurde, ist immer noch ein Autor, der früh mit allem dran ist, Preis der Leipziger Buchmesse mit 28 (für „Die Liebe zur Zeit des Mahlstädter Kindes“, 2011), zehn Jahre später der Georg-Büchner-Preis und das Werk bis dahin bereits so groß und unzufällig bedeutend, dass sich niemand über etwas wunderte. Nur er selbst vielleicht noch ein wenig. Er kenne die Frankfurter Poetikvorlesungen als Zuhörer, sagte er am ersten Vorlesungsabend, jetzt selbst hier zu stehen, das sei schon etwas. Außerdem bedankte er sich bei den Studierenden für die Ausstellung „Reality Checkpoint. Clemens J. Setz gelesen“ im Schopenhauer-Studio der Universitätsbibliothek (bis 28. Juni). Auch das sei etwas – dass Menschen sich so intensiv auf sein Werk einließen.

Die Vorlesung heißt „Mysterien“, drei stellte er vor. Das Mysterium der Beseelung, das Mysterium der Lächerlichkeit, das Mysterium der Details. Obwohl es um die Mysterien des Schreibens ging, zeigte sich Setz als wacher Leser naheliegender und abseitiger Literatur, jeder Art von Literatur, so sie interessant ist. Das ist für die, die seine Bücher lesen, keine Überraschung, aber es gab einem für einen Moment den Glauben daran zurück, dass der Mensch mit seiner Zeit auch etwas Schönes anfangen kann.

Das Mysterium der Beseelung. Am Anfang standen die NPCs, non-playable characters in Computerspielen, die Figuren, die nicht von einem Spieler oder einer Spielerin gesteuert werden können und darum in ihrem Eigenleben unerheblich bleiben. Das ist nicht nur Computerinteressierten vertraut. Setz zitierte Adeline aus William Gaddis’ „The Recognitions“ (Jahrzehnte später auf Deutsch als „Die Fälschung der Welt“): „Wir müssen Emersons Rat folgen und Menschen behandeln, als seien sie wirklich, denn vielleicht sind sie es ... .“

Setz berichtete von seiner langwierigen Suche nach einer Dicyanin-Farbbrille, wie der britische Mediziner Walter Kilner (1847-1920), um die menschliche Aura sichtbar zu machen. Setz wurde fündig und sah umwaberte sowie schwach oder nicht umwaberte Personen. Er legte die Brille beunruhigt beiseite, es ging ihm ja genau um das Gegenteil. Keiner sei eine Nebenfigur. Das sei womöglich eine Erfindung der Literatur und so auch ihre Aufgabe, diesen Blick wieder zu unterlaufen und: alle zu beseelen.

Setz erinnerte an Außenseiter der Literatur, Birger Sellin und Naoki Higashida, denen als Autisten zum Teil bis heute die Eigenständigkeit abgesprochen werde. Er las ein ganzes Stück Sellin vor, eigentlich halte er die Vorlesung nur, um dazu einmal die Möglichkeit zu haben. Alle Grenzen zwischen Lebewesen und Dingen, alle Aufteilungen und gar die Bewertenden erschienen in dieser Stunde als „Getue“ der Literatur, so Setz. Schließlich riet er uns noch davon ab, eine Dicyanin-Farbbrille zu probieren, nannte dann die Internetadresse, bei der man sie bestellen kann, und eröffnete also Spielräume ohne Ende.

Das Mysterium der Lächerlichkeit. Das Mysterium der Lächerlichkeit war ein Divertimento, aber kein banales. Setz fragte nach dem Ausmaß, in dem Autorinnen oder Autoren bereit sind, sich der Lächerlichkeit preiszugeben, einer Lächerlichkeit, die schon lustig klingt – und erst recht, wenn Setz davon spricht, der als glanzvoller Redner der ehernen Regel folgte, sich selbst nicht zu sehr anmerken zu lassen, wie brillant er ist –, aber für die betroffene Person nicht mehr lustig ist. Oder vielleicht doch.

Das Lächerliche ist auch schön, und Setz zitierte aus der Zeit vor den Anfängen den Minnesangs den Vers „Hirschlein raunte der Hindin in die Lauscher: Willst du noch, Hinde?“ (hier allerdings in der Karl-Wolfskehl-Übersetzung, weil wir unsere Handschrift nicht mehr lesen können, was angesichts des langen Atems mittelalterlicher Handschriften ein schändlicher und ebenfalls lächerlicher Umstand ist). Er selbst, so Setz, zähle seit 2007 (seit dem ersten Roman) leider nicht mehr zu denen, die sich selbst und ihre Lächerlichkeit betreffend zum Äußersten gehen könnten. Er schloss die Vorlesung – jede mit einem dramaturgisch starken Schlussschlenker – mit Sharon Olds Gedicht über den Penis des Papstes.

Das Mysterium der Details. Hier ging es auch ums Lügen und Setz log so gut, dass das – wie beim Lesen eines literarischen Setz-Textes – zu einer Verunsicherung führte. Aber nicht der fruchtlosen Verunsicherung durch eine Fake-News-Wahrscheinlichkeit, sondern der vergnügten Verunsicherung durch eine sehr gute Geschichte. Die Lüge funktionierte hier auch nicht, weil eh jeder alles glaubt, was er glauben will, sondern weil Setz mit unwiderstehlichen Details aufwartete. In seiner schamlos erlogenen Geschichte aus der Steiermark war es ein Name. Ein Name, den es einfach geben muss. Obwohl Setz reinen Tisch machte, schaute man im Netz heimlich noch einmal nach.

Immerhin existiert aber das Spiel „Keep talking and nobody explodes“ wirklich. Hier muss eine Person angesichts einer Bombe von einer anderen Person mit Gebrauchsanweisung für die Entschärfung möglichst haargenau informiert werden, was sie tun soll. Eine Scheherazade-Situation, so Setz, auch wenn es da nicht die Ungenauigkeit ist, die den Tod „anlockt“, sondern die Langeweile. Dass sich der König, wie Scheherazade viel später erfährt, schon „längst“ für sie entschieden hat, mache ihn zum Prototypen des Publikums (das sich ja beim Lesen und Gucken auch nichts anmerken lassen muss). Um auch ein klassisches Detail zu nennen (Setz hatte die schönsten Beispiele zur Hand): Ein Arzt, der in Tolstois „Anna Karenina“ den Finger eines Handschuhs wie von ungefähr in die Länge zieht, als es um gesundheitliche Aussichten geht.

Scheherazades und Tolstois Erzähltriumph wurden noch übertroffen durch das Verlesen jenes Satzes aus Adalbert Stifters „Die Mappe meines Urgroßvaters“, der leutselig mit der Wendung „Wenn er manchen Abend ...“ beginnt. Und in dessen meilenlangem Verlauf nicht nur die Schatten, sondern auch die Dinge selbst zu tanzen beginnen.

Keinerlei Schreiben ohne Lesen, das wurde auch klar.