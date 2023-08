Die Longlist für den Deutschen Buchpreis: 20 Möglichkeiten

Von: Judith von Sternburg

Teilen

Die 20: die Longlist für den Deutschen Buchpreis 2023 steht fest. © dpa

Die Longlist für den Deutschen Buchpreis enthält einige österreichische Knaller, aber auch einige bereits vielbeachtete oder kommende, von großen Hoffnungen begleitete Titel.

Hier kommt die 20-Titel-Longlist für den Deutschen Buchpreis. Sie enthält einige der österreichischen Knaller des Frühjahres, nämlich Clemens J. Setz’ „Monde vor der Landung“ (Suhrkamp), Raphaela Edelbauers „Die Inkommensurablen“ (Klett-Cotta), Teresa Präauers „Kochen im falschen Jahrhundert“ (Wallstein) und Tonio Schachingers „Echtzeitalter“ (Rowohlt).

Sie enthält außerdem einige bereits vielbeachtete oder kommende, von großen Hoffnungen begleitete Titel, unter letzteren nämlich den neuen Roman von Terézia Mora, „Muna oder Die Hälfte des Lebens“ (Luchterhand), die 2013 mit „Das Ungeheuer“ die Auszeichnung schon einmal gewann, und das neue Buch von Angelika Klüssendorf, „Risse“ (Piper), die praktisch ein Abonnement für Long- und auch Shortlist hat. Dazu der ebenfalls schon einmal (2008) auf die Shortlist gelangte Sherko Fatah, jetzt mit „Der große Wunsch“ (Luchterhand) im Rennen. Alle drei Bücher erscheinen Ende des Monats. Tim Staffels neuer Roman „Südstern“ (Kanon) ist der einzige Septembertitel der Liste.

Schon auf dem Markt und vielbeachtet: Angelika Overaths „Unschärfen der Liebe“ (Luchterhand), Necati Öziris „Vatermal“ (claassen), Sylvie Schenks „Maman“ (Hanser), Anne Rabes „Die Möglichkeit von Glück“ (Klett-Cotta), Kathrin Rögglas „Laufendes Verfahren“ (S. Fischer), Ulrike Sterblichs „Drifter“ (Rowohlt Hundert Augen). Schließlich der israelische Lyriker Tomer Dotan-Dreyfus, der mit dem Roman „Birobidschan“ (Voland & Quist) auf sich aufmerksam machte.

Dazu Romandebüts von Charlotte Gneuß, „Gittersee“ (S. Fischer), Elena Fischer, „Paradise Garden“ (Diogenes), Luca Kieser, „Weil da war etwas im Wasser“ (Picus). Dazu ein paar frei flottierende Überraschungen: „Ein Hund kam in die Küche“, der neue Roman des Südtirolers Sepp Mall (Leykam), „Doppler“ vom Wiener Thomas Oláh (Müry Salzmann).

Ausgeglichene Verhältnisse

Männer (neun), Frauen (elf), große Verlage, kleine Verlage, große Namen, weniger bekannte Namen, Debüts: Die Jury ist bei einem Ebenmaß angelangt, Sprecherin Katharina Teutsch ergänzt zudem: „Geschichten von tragischem Ernst stehen neben Kapriolen der Fantasie.“

Die letzten sechs Titel werden am 19. September genannt und bei der Frankfurter Shortlist-Lesung am 8. Oktober vorgestellt. Am Abend des 16. Oktobers, zum Start der Messewoche, wird im Römer der mit 25 000 Euro dotierte Deutsche Buchpreis verliehen.