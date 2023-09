Der Roman „Gittersee“ von Charlotte Gneuß: Lust auf ein Abenteuer?

Von: Judith von Sternburg

Charlotte Gneuß. Foto: Alena Schmick © Alena Schmick

In ihrem Debütroman „Gittersee“ erzählt Charlotte Gneuß eine finstere, aber äußerst lebendige Dresdner Geschichte aus dem Sommer 1976.

Der Strom des Romanspätsommers, kanalisiert durch die Vorauswahl der Buchpreis-Longlist, hat eine relativ hohe DDR-Vergangenheitsgeschichten-Dichte. Intensiv jeweils die Stimmungen, völlig unterschiedlich die Erfahrungshorizonte. Nach Angelika Klüssendorfs „Risse“ und Terézia Moras „Muna oder Die Hälfte des Lebens“ führt Charlotte Gneuß’ „Gittersee“ weit zurück ins Jahr 1976 – ein Ende des real existierenden Sozialismus liegt weder in der Luft noch könnte man im Rückblick hoffnungsvoll auf diese Zeit schauen. Dass der Junge rübermacht, den die ebenfalls ganz junge Erzählerin liebt, ist brandgefährlich für alle Seiten, die Beteiligten wie die Unbeteiligten. Paul, den man direkt mögen wird, hat zu Karin gesagt: „Lust auf ein Abenteuer?“ Aber sie darf nicht so lange wegbleiben, muss auf die kleine Schwester aufpassen, weiß schließlich auch nicht, dass er nicht von einem Abend oder einer Nacht oder so redet. Vermutlich wäre Karin auf keinen Fall mitgekommen, sie ist 16, sie ist nicht begeistert von dem Land, in dem sie lebt, aber sie ist hier zu Hause.

Von Autofiktionalität kann diesmal keine Rede sein, Charlotte Gneuß, 1992 in Ludwigsburg geboren, durch Familie und Studium mit Dresden vertraut, hat aber, das lässt sich aus der Danksagung am Ende schließen, nicht nur sorgfältig recherchiert, sondern auch zugehört. Den eigenen Verwandten wie auch Menschen im Stadtteil Gittersee. Die atmosphärische Überzeugungskraft ihres Romans ist so hoch wie die sprachliche.

Die Atmosphäre ist sinnlich und plastisch, das Sommerwetter, das Jungsein, die Langeweile, die Vergnügungen, das Eingeklemmtsein, das aber zunächst einmal immerhin ein Eingeklemmtsein in heimischer Umgebung ist: Dresden-Gittersee, eine Arbeitergegend, in der man vom Uranabbau lebt. Ganz nebenbei erschließt Gneuß so ein literarisch bisher nicht überstrapaziertes Terrain, eine ganz andere Seite der Stadt als sie uns etwa im „Turm“ oder in Ingo Schulzes „Rechtschaffenen Mördern“ begegnet ist.

Die Sprache ist vor allem in den gelungenen Dialogen von sächsischer Wortgewandtheit und jugendlicher Robustheit. Man fragt sich (nicht rhetorisch, denn es könnte ja sein), ob das „hallo“ schon in den 70ern diese Rolle spielte, jenes „Na, hallo, du bist meine beste Freundin“-Hallo. Trefflich aber jedenfalls, wenn Karin einen Fremden, der ihr zuzwinkert, frech abserviert: „Sie haben da was am Auge, rief ich ihm zu, so Zuckungen, würd ich behandeln lassen.“ Karin ist nicht auf den Mund gefallen und nicht zum Unglücklichsein geboren.

Gutmütig und liebevoll passt sie auf die „Kleine“ auf, ihre Sicht auf den dauerüberforderten und trinkenden Vater, die frustrierte Mutter – die die Familie verlassen wird – und die scharfzüngige Großmutter, die den Kommunismus verachtet und sich ihrer Vergangenheit als Flakhelferin keineswegs schämt, ist der lakonisch genervte Blick einer Pubertierenden. Gneuß beschreibt Partys unter Jugendlichen, die Gruppendynamik in der Klasse, die politische Gängelung, die normalerweise mit Spott und Langeweile weggesteckt wird. Überhaupt ist Charlotte Gneuß’ Gespür für die doofe, aber nicht schlimme (es kommt ja noch alles) Langeweile während des Jungseins überaus fein.

Das Buch Charlotte Gneuß: Gittersee. Roman. S. Fischer, Frankfurt a. M. 2023. 238 Seiten, 22 Euro.

Pauls Verschwinden ändert die Situation aber grundlegend, vom heftigen Liebeskummer einmal abgesehen. Das geht alles leise vonstatten. Ein Stasi-Mann taucht bei Karin auf, ad hoc wie ein Zauberer im Märchen. Wickwalz zudem der unwahrscheinliche Name, zu dem es keinen Vornamen gibt. Als Freundin eines „Republikflüchtlings“ ist Karin im Visier und verwundbar. Sie weiß, was los ist, sie versucht aufzupassen, viel machen kann sie nicht. Gneuß gelingt es ausgezeichnet zu schildern, wie ein Mensch in die Apparatur gerät, schon hat sie etwas unterschrieben, schon hat sie den Spitznamen benutzt, den Paul ihr gegeben hat: Komma. Staunend sieht sie unterdessen zu, wie Wickwalz Textexegese mit Paul-Notizen betreibt. Der Irrsinn der Bespitzelung erscheint in einem klaren Licht, gerade weil Gneuß ihn nicht ins Satirische treibt. Karin aber, trotzdem die Unschuld in Person, gerät in eine verteufelte Schuldsituation hinein.

Sehr fein, wie ferner zum Beispiel die Motive einer zu bewerkstelligenden Mordtat und auch seines Gegenstandes, eines Drahtes, schon vorher durch die Seiten geistert. Man denkt sich nichts dabei, wenn Karin überlegt, dass sie einen armen, alten, leidenden Hund nicht mit einem Messer töten könnte. „Es müsste etwas Leichteres geben, etwas Kürzeres.“ Man denkt sich auch nichts dabei, wenn Karins nette, intelligente Freundin Marie beim Limbo mit dem Hals ans Seil gerät. Es fällt aber auf, wie ausführlich diese Stelle, nicht mehr als eine Sekunde in echt, beschrieben wird. So raffiniert das gemacht ist – hier mit doppeltem Effekt, der berührte Hals, aber auch die verletzliche Marie, die sympathische Freundin Karins –, so sehr ist es eben doch gemacht.

Dass die Geschichte selbst gleichwohl in ihrem krimihaft dramatischen Teil kaum zu glauben ist, gehört erstens zu den Vorrechten von Literatur, zweitens hat man längst begriffen, dass nichts so abwegig sein kann, dass es nicht doch irgendwann passiert ist. Trotzdem sind es vielleicht diese gut gebauten Spannungsbögen, die „Gittersee“ zwar tatsächlich aufregend, zugleich aber merkwürdig durchschaubar machen. Wir sollen mitgerissen werden (nicht zuletzt durch eine mysteriöse Eingangssequenz), und während wir mitgerissen werden, sehen wir dabei zu, wie clever die Autorin es anstellt. Trotzdem ein in Sachen Erzählkunst sehr überzeugendes Debüt.

„Gittersee“ steht auf der Longlist für den Deutschen Buchpreis. Im November, so viel ist bereits sicher, erhält Charlotte Gneuß den mit 15 000 Euro dotierten Literaturpreis der Jürgen-Ponto-Stiftung. Wenn man überlegt, dass im vergangenen Jahr Kim de l’Horizon damit geehrt wurde und außerdem den Deutschen Buchpreis gewann, ist das ein besonders gutes Omen.