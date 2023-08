Der Revolutionär Friedrich Hecker – Hoppla, wir denken

Von: Ewart Reder

Friedrich Karl Franz Hecker, Jurist, Politiker und radikal-demokratischer Revolutionär. © IMAGO/H. Tschanz-Hofmann

Frank Winter hat einen Roman über den Revolutionär Friedrich Hecker geschrieben.

Obwohl ein 175. Jubiläum eher krumpelig ist, sind die Revolution von 1848/49 und das Paulskirchenparlament derzeit im Gespräch. Das mag mit unbeantworteten Fragen zusammenhängen wie der, warum die Deutschen damals nichts erreichten in Sachen Freiheit und Demokratie, obwohl ihre fürstlichen Gegner allerorten die weiße alias schwarz-rot-goldene Fahne schwenkten, noch bevor man sie ernstlich attackierte. Sie zeigten die Weisheit des Bambus, gaben nach, um desto sicherer stehenzubleiben, was damals die Wenigsten durchschauten. Zu denen gehörte der Badener Anwalt und Volkstribun Friedrich Hecker, über den jetzt ein Roman vorliegt: „Den Feigen tritt jeder Lump!“ Geschrieben hat ihn der Badener und Wahlfrankfurter Frank Winter, Autor einer kulinarisch erweiterten Krimireihe.

Gut und gerne essen lässt Winter auch Hecker, wir sind schließlich in Baden. Ansonsten wird dieses Leben mit der Verlässlichkeit einer fundierten Recherche erzählt, der Chronik laufender, sich bald überschlagender Ereignisse folgend. Als Abgeordneter in Karlsruhe lernt Hecker von 1842 an, dass ein Parlament nur so gut ist wie die Macht, die es behauptet. Demokratisch ist es ohnehin nicht. Entsprechende Forderungen werden auf Marktplätzen erhoben wie 1847 in Offenburg. Monate später weht der Sturm der Freiheit von Frankreich den Rhein hinunter. Hecker wird Mitglied des Frankfurter sogenannten Vorparlaments und spricht Visionäres: Geht die Versammlung auseinander, ehe das gewählte Parlament da ist, dann geht die Revolution schief.

1789 in Paris hatte der Ballhausschwur solches verhindert. Im gemütlichen Frankfurt lässt man es zu. Nur ein „Fünfzigerausschuss“ bleibt, in den Hecker nicht gewählt wird. Zurück in Baden sperrt das dortige Parlament sich gegen jede Initiative, die Forderungen der Marktplätze dem Großherzog auch nur zu überbringen. Was folgt, ist der Heckerzug, Versuch eines bewaffneten Aufstands. Von Konstanz aus zieht man in vier Haufen auf Karlsruhe. Das wechselnde Glück des kurzen Unternehmens verfolgt man atemlos.

Das Buch: Frank Winter: Den Feigen tritt jeder Lump! Roman. Oktober Verlag, Münster 2023. 199 S., 14,90 Euro.

Fast wie ein Avatar

Als Romanheld ist Hecker ein schlagfertiger Dauerredner, öffentlich und privat. Winter unterhält uns mit Originalzitaten ebenso wie mit einem daraus destillierten Heckersprech, aus dem die Figur entsteht und besteht wie ein Avatar. Warum Brecht das Denken „zu den größten Vergnügungen der menschlichen Rasse“ zählte, vollzieht man in den Dialogen nach. Übertreibungen wie (durchgängig) die Anrede in der dritten Person und der Pluralis Majestatis sind zwar unhistorisch, erzeugen aber eine Komik à la „Schuh des Manitou“, die umso angemessener ist, als Bulli Herbig Karl Mays gequältes Achtundvierzigertum erst vom Kopf auf die Füße gestellt hat.

Ein Innenleben, eine Entwicklung der Figur mag man vermissen, insofern fragen, ob das Vorbild seine Abgründe externalisiert und Politik aus ihnen gemacht habe. Dem hält der Autor die Inhaltsstoffe entgegen, die Hecker schon für seine frühesten Wutausbrüche angibt: „Als Kind fragte uns der Vater einmal, wo wir das lose Maul herhaben. Na, wer erzählte denn immer vom Bundestag und abscheulicher politischer Wirtschaft im deutschen Reich. Da stieg uns schon damals die Galle hoch!“ Die Zwangsjacke des Biedermeier war so wenig privat wie der organisierte Versuch, sie auszuziehen. Wenn Entwicklung Befriedung meint, bleibt die Figur frei davon auch im zweiten Teil der Geschichte, der in Illinois, USA, spielt. Dort wird der Exilant und Farmer sich als Wahlhelfer, sogar Wahlmann Lincolns engagieren und die Offiziersuniform der Unionsarmee anziehen für die Freiheit u. a. der Sklavinnen und Sklaven.

Wie Bismarck bald darauf die Deutschen eint, beeindruckt Hecker nicht. Einheit ohne Freiheit sei nichts wert, sagt er Tausenden, die ihm zuhören beim letzten Deutschlandbesuch 1873. Dass Lincoln zum Gleichen bereit war, die Union zu verteidigen, „ohne einen einzigen Sklaven zu befreien“, steht nicht in diesem Roman. Auch nicht, dass die Sklavenbefreiung mit dem „Homestead Act“ verknüpft wurde, Freibrief für alle Landräuber. „Denken ist etwas, das auf Schwierigkeiten folgt und dem das Handeln vorausgeht“, noch mal Brecht. Etwas, das an kein Ende kommt.