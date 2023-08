Das Buch „Sprechen lernen“ von Hilary Mantel: Ihre Mutter, deren Liebhaber und die Armut

Von: Petra Pluwatsch

Hilary Mantel.

Hilary Mantels Band „Sprechen lernen“ erscheint postum erstmals auf Deutsch und führt zurück in eine schwierige Kindheit.

In diesem Herbst jährt sich der Tod der britischen Autorin Hilary Mantel zum ersten Mal. Für den Kölner DuMont-Buchverlag ein Anlass für die Herausgabe eines 20 Jahre alten Erzählbandes, den es bis dato allein in der englischen Originalfassung gab. „Sprechen lernen“ (Originaltitel „Learning to talk“) enthält sechs Geschichten, in denen Hilary Mantel von ihrer Kindheit und Jugend im Norden Englands erzählt: von dem Mief der Armut und dem Gewisper böswilliger Nachbarinnen. Von der Macht der Kirche in den 1950er und 1960er Jahren. Von dem Familienhund Victor, der heimlich eingeschläfert wird, oder von Tabby, mit der sich die Ich-Erzählerin während eines Familienausflugs auf einem Autofriedhof verirrt.

Sie wolle diese Geschichten allerdings nicht autobiografisch, sondern „autoskopisch“ nennen, schreibt Hilary Mantel im Vorwort: „Aus einer entfernten, erhöhten Perspektive blickt mein schreibendes Ich auf einen auf seine bloße Hülle reduzierten Körper, der darauf wartet, mit Sätzen gefüllt zu werden. Seine Umrisse nähern sich einem an, aber es gibt einen verhandelbaren Halbschatten.“ So hat die Booker-Prize-Trägerin – diese großartige Autorin von Historienromanen wie „Wölfe“, „Falken“, „Spiegel und Licht“ – die Lebensumstände, unter denen sie aufwuchs, modifiziert und ihnen damit in dem ein oder anderen Punkt ein wenig die Schärfe genommen.

Geboren wurde Hilary Mantel am 6. Juli 1952 in Glossop, Derbyshire, „einer Kleinstadt mit einer Reihe rußgeschwärzter Textilfabriken, deren Straßen von schmalen, kalten Reihenhäusern gesäumt wurden“. Der von Armut gezeichnete Ort, dessen Mauern nass und grau sind von der Feuchtigkeit der umliegenden Moore, bildete bereits die Kulisse zu ihrem 1989 erschienenen Roman „Fludd“ (dt. „Der Hilfsprediger“, 2017). Auch in den nun veröffentlichten Erzählungen bestimmt er das Leben seiner Bewohnerinnen und Bewohner und steht sinnbildlich für die kleinbürgerliche Enge der englischen Provinz jener Jahre. „Wir alle“, schreibt Hilary Mantel, „wurden von Klatsch und Gerede kontrolliert.“

In Geschichten wie „King Billy ist ein Gentleman“ oder „Rund ist die Schönheit“ schildert sie eine Welt, die so bigott und so bedrückend kleinherzig ist, dass einem schon beim Lesen schier die Luft wegbleibt. Die Familie lebt „in einem jener Häuser, in denen es nie Geld gab und Türen zugeknallt wurden“. Die Mutter, gefangen in einer viel zu früh geschlossenen Ehe, hat einen Liebhaber. „Er war von weiter nördlich, ein Mann mit langen, gedehnten Vokalen. In seiner Lohntüte brachte er mehr Geld ins Haus, als wir je gehabt hatten.“

DAs Buch Hilary Mantel: Sprechen lernen. A. d. Engl. v. Werner Löcher-Lawrence, DuMont Buchverlag, Köln 2023. 160 S., 22 Euro.

Irgendwann zieht der „Untermieter“ dauerhaft bei der Familie ein. Der Ehemann bleibt zunächst im Haus wohnen, bald werden zwei weitere Kinder geboren – ein Skandal, über den man sich in der Nachbarschaft noch Jahre später das Maul zerreißt. „Irische Schweine“ und „Drecksäue“, so nennt man die Familie dort.

Das Liebesleben der Mutter prägt auch das Leben der Erzählerin. In der Schule wird sie zur Außenseiterin, der Nachbarjunge Philip wirft mit Steinen nach ihr, und das Wort „Stiefvater“ als Bezeichnung für den Untermieter, der zum Dauergast wurde, kommt ihr kaum über die Lippen. Zu verfahren ist die Situation daheim, als dass man sie in einfache Worte kleiden könnte.

Man kann diese Geschichten auch als eine Ergänzung zu Hilary Mantels Autobiografie „Von Geist und Geistern“ lesen, deren Originalausgabe ebenfalls im Jahr 2003 erschien. Beides sind gelungene Versuche, eine mitunter komplizierte Kindheit und Jugend in eine literarische Form zu gießen und damit die Deutungshoheit über das eigene Leben zu erlangen.