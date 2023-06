Clemens Meyer über Christa Wolf – Die aufgezwungene Heimat zu verlieren

Teilen

Anmerkungen zu Clemens Meyer über Christa Wolf.

In der sehr lesenswerten von Volker Weidermann herausgegebenen Reihe „Bücher meines Lebens“ ist jetzt ein Band von Clemens Meyer über Christa Wolf erschienen. Wie schon Florian Illies, der in der Reihe über Gottfried Benn, also nicht über ein Buch von Gottfried Benn, schrieb, so sprengt auch der 1977 in Halle geborene Clemens Meyer die im Titel der Reihe vorgegebene Konzentration auf das eine Buch, das Epoche machte in seinem Leben.

Meyer holt aber noch weiter aus. Das Bändchen ist eine einzige Aufforderung: Lest die DDR-Literatur. Es ist nicht der Ruf eines Lesers, der uns daran erinnert, was er früher, was er in der DDR gelesen hatte. Meyer war ein Teenager, als die DDR von der Landkarte verschwand. Seine Liebe ist eine post mortem. Er sieht uns als hinderliches, uns auf den Boden drückendes Gepäck abwerfen, was uns doch erst erlauben würde zu fliegen.

Clemens Meyer argumentiert nicht. Er setzt auf das Virus Begeisterung. Wie soll sich jemand dem Sog seines Enthusiasmus entziehen? Ich komme mir lächerlich vor, diesem rasend-verliebten Clemens die Gebrechen der von ihm angepriesenen Autoren entgegen zu halten. Er könnte mir, das denke ich mir, antworten: Ich liebe sie gerade wegen dieser Gebrechen.

Er führt das sehr schön vor an Werner Heiduczeks (1926-2019) „Tod am Meer“ und Erik Neutschs (1931-2013) „Auf der Suche nach Gatt“. Das Scheitern an den Umständen und an sich selbst gehört zum Schreiben – wie zum Leben – dazu. Wenn man mit einem ganzen Buch oder auch nur mit ein paar Passagen daraus dem entkommt, hat man Glück und wir Leser und Leserinnen haben ebenfalls Glück.

Natürlich hat Meyer recht, auf eine Hierarchie zu verzichten. Er stellt sich und uns nicht die Frage, ob Christa Wolf besser ist als Hermann Kant. Er will unser Interesse wecken für das vernichtete Biotop DDR-Literatur. Es dauert eine Weile, bis man die wenigen Seiten gelesen hat, weil man natürlich immer wieder an die Bücherwand geht oder an das elektronische Lesegerät und Meyers Eindrücke zum Anlass nimmt, ihnen die eigenen entgegenzustellen oder auch nur hinzuzufügen.

So blieb ich bei Wolfgang Hilbigs (1941-2007) Büchnerpreisrede aus dem Jahr 2002 hängen. Literatur, erklärte er damals, sei ein Monolog. Das scheint mir einer der entscheidenden Sätze über die DDR-Literatur, die dem vorgesetzten Dialog mit den staatlichen Stellen, mit politischem und gesellschaftlichem Druck, als die Tat eines Einzelnen erkämpft werden musste. Das war eine Erschwernis, aber es schaffte auch Klarheit über die eigene Lage.

Das Buch: Clemens Meyer: Über Christa Wolf. Hrsg. v. Volker Weidermann. Kiepenheuer & Witsch, Köln 2023. 102 Seiten, 20 Euro.

Hilbig begann seine Rede mit einer Erinnerung an den Mauerbau. Er berichtet, wie die Werksleitung die Arbeiter zusammenruft und sie darüber informiert, die Staatsführung der DDR habe damit begonnen, die Grenzen gegen die imperialistische Bundesrepublik und Westberlin zu schließen: „Unheimlich war mir die Szene schon: unheimlich deshalb, weil ich mich auf einmal in einem Land eingeschlossen sah, das ich irgendwie als mein Zuhause, als mein Heim betrachtete – man hatte mir plötzlich mit staatlicher Gewalt und, das war bald darauf zu erkennen, mit Waffengewalt, eine Heimat verschafft, und man hatte mich nicht gefragt, ob ich diese Heimat haben wollte. Man hatte versucht, mit Gewalt ein Heimatgefühl in mir zu erzwingen – wenn es ein Mittel gibt, in einem Menschen, in seinem Herzen, in seinem Kopf, ein sogenanntes Heimatgefühl dauerhaft auszuschließen, dann ist es genau dieses Mittel staatlicher Gewalt.“

Hilbig sprach aus eigener Erfahrung, aber sicher nicht nur für sich. Dennoch wird – je weiter die DDR entrückt – diese Art von Heimatbereitstellung mehr und mehr verleugnet. Auch Meyers Buch ist einer der zahllosen Versuche, dieses gewaltsam zugefügte Heimatgefühl für etwas Natürliches auszugeben. Jetzt erscheint nur noch der Entzug dieser Heimat als Gewaltakt.

Hätte Clemens Meyer mich nicht mit seinem Enthusiasmus zurück zu den Texten getrieben, mir wäre das nicht aufgefallen. Ich hätte mich gefreut an der Verve, mit der er seine Erinnerungsarbeit, die ja mehr eine Entdeckungsreise ist, betreibt. So aber verdanke ich ihm nicht nur sein Projekt, sondern auch noch diese Kritik daran.

Vor allem aber ist Meyers Buch ein Roadmovie, das uns durch die Geschichte der DDR-Literatur führt, uns zwingt, immer wieder Halt zu machen und mit Meyer nachzudenken über die Möglichkeiten einer deutschen Moderne nach 1945. Immer wieder aber auch der Gedanke, versteht man die DDR-Literatur, wenn man sich nur auf sie fokussiert? Welche Rolle spielt die sowjetische Literatur, welche Rollen spielen später Borges oder García Márquez? Es ist doch undenkbar, die BRD-Literatur zu verstehen ohne Christa Wolf und Heiner Müller ohne Frisch und Bernhard.

Da fällt einem wieder Hilbigs Mauerbau-Erinnerung ein. Meyers hübsche Rundreise durch die DDR-Literatur bekommt etwas Miefiges. Dabei hatte sie doch gerade uns in der BRD geholfen, aus dem unsrigen hinauszukommen.