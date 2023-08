Charles Fosters „Ruf des Sommers“: Eine tragische Liebe

Von: Ulrich Seidler

70 Stundenkilometer fallen nicht schwer. Illustration von Jonathan Pomroy. © Jonathan Pomroy

Man kommt ja gar nicht hinterher: Der Forscherpoet Charles Foster folgt in „Der Ruf des Sommers“ den Mauerseglern durchs Jahr und beschenkt uns mit Einsichten über das eigene Dasein.

Was für ein Glück, dass Charles Foster dem Widerspruch, an dem er leidet, so viel abgewinnt. Je fester dieser Widerspruch den Autor in die Zange nimmt, je verzweifelter sein Ringen ist, desto intensiver funkelt, spricht und klingt die Poesie, die bei diesem Kampf abfällt. Dass Foster dabei zu schnell aus der Puste kommt, steht nicht zu befürchten, schließlich ist der 61-jährige Veterinärmediziner und Anwalt, der Ethik und Rechtsmedizin in Oxford unterrichtet, schon zum Nordpol gestiefelt und hat am Marathon des Sables teilgenommen, einem ungefähr 230 Kilometer langen Rennen in sechs Etappen durch die marokkanische Sahara.

Von anderen Experimenten mit vielleicht noch größerem körperlichem Einsatz legte er in „Being a Beast“ (zu Deutsch: „Der Geschmack von Laub und Erde“) und „Being a Human“ („Jagen, sammeln, sesshaft werden“) ab. Da versuchte er durch ein von ihm erfundenes mimetisches, inspiratives Forschungsverfahren, Grenzen zu anderen Wesen zu überschreiten und dabei Erkenntnisse und Einblicke zu gewinnen, zum Beispiel, indem er wochenlang wie ein Dachs oder ein Steinzeitmensch im Wald lebt und sich von Wurzeln, Regenwürmern oder überfahrenen Igeln ernährt.

Für diese Methode ist Foster von der Harvard-University mit dem Ig-Nobelpreis ausgezeichnet worden, einer parodistischen Auszeichnung, ja, aber dennoch einer ehrenvollen. Denn Ig-Nobelpreise werden laut Satzung für Leistungen verliehen, die einen erst zum Lachen und dann zum Nachdenken bringen. Bei Foster kommen nach dem Nachdenken noch das Weinen und das Verstummen und das erneute Lachen.

Denn die größte Hürde der empirisch-intuitiven Anverwandlung ist die Tatsache, dass die untersuchten Wesen – Forschungsobjekte darf man sie nicht nennen – keine Sprache benutzen und man sie deshalb nicht mit Sprache fassen kann. Was immer Foster in dieser Weise als Dachs erfährt, es teilt sich ihm nicht in Worten mit, es darf streng genommen gar nicht in das Stadium des Menschlich-Bewussten vordringen, was eine unzulässige Übersetzung wäre. Das macht es schwierig, die Kunde des Dachses mit uns Menschen qua Sprache zu teilen.

Dasselbe Problem hat er nun auch wieder, wenn er in seinem neuen Buch über Mauersegler schreibt. Aber gerade durch diese Krise wird es zu einem Meisterwerk der tragischen Liebe. „Der Ruf des Sommers. Das erstaunliche Leben der Mauersegler“ heißt dieses Zeugnis der Sehnsucht, das getragen ist von einem großen Zweifel: „Den Mauerseglern zu folgen, erweist sich als eine Schulung in Nichtwissen. Das ist eine uralte und wichtige, doch in Vergessenheit geratene Kunst. Allerdings macht sie es einem ziemlich schwer, ein Buch über Mauersegler zu schreiben, denn Bücher sollen ja von etwas handeln, sie sollen uns weiterbringen, unsere Leerstellen füllen, nicht unsere Unwissenheit vergrößern und zelebrieren und Aussagen über die Absurdität von Aussagen treffen.“

Dieser Widerspruch hält ihn nicht davon ab, alles auf dieser Welt verfügbare Wissen über Mauersegler zu verstoffwechseln und weiteres anzuhäufen. Die Informationen und die Rätsel über die Evolution dieser Vogelart, ihre Orientierungs- und Navigationsgaben, die Beschaffenheit des Schnabels, des Kehlsacks und der Füße, über die Geschmacksvielfalt von Insekten, die zurückgelegten Distanzen und Routen, über Aerodynamik, Wetter und Literatur sind allesamt erstaunlich und hochinteressant.

Viel Freude machen auch die Vergleiche der Fähigkeiten zwischen Vogel und Foster: Dass zum Beispiel ein Mauersegler sein kleines, schwer erreichbares Nest mit einer Geschwindigkeit von ungefähr 70 Kilometern pro Stunde anfliegen und punktgenau mit seinen kleinen, weit hinten angebrachten Füßen im Stand landen kann, während Foster sich fast den Zeh bricht, wenn er gegen den Kamin trottet, mit geschätzt einem Kilometer je Stunde.

Was heißt nun also, „den Mauserseglern folgen“? Dem Umstand Rechnung tragend, dass Foster ohne Hilfsmittel nicht fliegen kann, schon gar nicht die ungefähr 10 000 Kilometer vom Sommer- zum Winterquartier und zurück, besucht er sie nur punktuell etwa in Mosambik, Südspanien, Griechenland und Jerusalem, aber er folgt ihnen gedanklich, assoziativ, exkursiv durch die zwölf Monatskapitel. Er spielt seine bis in die zartesten Details reichende Vorstellungskraft aus, denkt und fühlt sich in Situationen hinein, stellt essenzielle Fragen wie zum Beispiel die, ob Mauersegler, die sich allabendlich zu Flugritualen über der Klagemauer treffen, spielen oder doch beten, jedenfalls keinem erkennbaren Zweck dienen.

Spätestens im Mai schmachtet er mit gemischten Gefühlen ihrer Ankunft in Oxford entgegen, wo die Mauersegler im Dachkasten seines Hauses ihre Brut aufziehen werden, weil sie ihrerseits hier schlüpften und die „triste Straße“ als ihre Heimat ansehen. Er schämt sich dafür, wie ein unwürdiger Gastgeber sich schämen würde, der das Glück des hohen Besuchs nicht wert ist.

Das ist nachvollziehbar und traurig. Aber wie schön ist es auch: „Sie verzichten auf eine Mauerritze über einem nach Gewürzen duftenden Suk in Anatolien, auf eine Marmorhöhle unter einem korinthischen Architrav in Sizilien, auf eine verlassene transsilvanische Bergfestung und eine Grotte in einer mittelalterlichen Villa bei Neapel, wo sie aus den Blättern einer Bibel aus dem 17. Jahrhundert, die in einer Scheune vor sich hin modert, ein Nest hätten bauen können. Es ist Wahnsinn, dass sie sich stattdessen innerhalb der Oxforder Umgehungsstraße einpferchen und sich für ein Nest aus verkackten Taubenfedern entscheiden, die sie in der Abluft einer Supermarkt-Klimaanlage sammeln.“

Ja, auch hier merkt man, dass es nicht nur ein Buch über die Mauersegler ist, sondern ein Buch über Charles Foster und das Los des Menschseins. Man identifiziert sich bei der Lektüre mit der Mauerseglersehnsucht, erkennt sich wieder in der sparsamen Daseinsmelancholie und in dem Versteck zwischen den Polstern aus Wänden und Worten, mit denen man sich vor der Intensität des Lebens schützt. Es wird einem klar, dass man weder die Fähigkeiten noch die Stärke hat, um sich der Natur wieder auszuliefern, und niemals mutig genug sein wird, es wenigstens zu versuchen. Erst recht nicht, weil Charles Foster schon daran gescheitert ist, wie man schöner nicht daran scheitern kann.

In einer Oxforder Straße in der Abluft. © Jonathan Pomroy