Carl Nixon: „Kerbholz“ –Die Geister zwischen den Bäumen

Von: Sylvia Staude

Schroffheit und Einsamkeit an der West Coast Neuseelands. © IMAGO/Panthermedia

Carl Nixon erzählt in „Kerbholz“ von drei Londoner Kindern in der Wildnis Neuseelands.

Carl Nixons Geschichte von der mit dem Auto verunglückten Familie könnte nicht in Deutschland spielen, selbst im Jahr 1978 nicht, also ehe es Mobiltelefone gab, mit denen Hilfe gerufen werden kann. Aber an der Westküste der neuseeländischen Südinsel – die Region heißt schlicht West Coast – ist der Regenwald dicht, sind die Schluchten steil und tief und winken Autofahrer einander zu, wenn sie sich begegnen, weil sie so lange keinen anderen Menschen gesehen haben.

Dort kommt in Nixons Roman der Mietwagen einer englischen Familie an einer scharfen Kurve von der Straße ab, dringt die Motorhaube „in die weichen Falten des Waldes ein“, gleitet das Auto „wie eine Klinge zwischen den Stämmen hindurch“. Von oben, von der Straße aus ist das Wrack und seine Insassen nicht mehr zu sehen.

Die Eltern, John und Julia Chamberlain, sterben, das Baby auch, die drei Kinder auf dem Rücksitz kommen bald zu sich, klettern aus dem halb in einen Fluss gekippten Wagen. Aber nur Katherine ist weitgehend unverletzt, Maurice hat sich den Knöchel schlimm verletzt, der kleine Tommy hat eine Beule am Kopf und reagiert kaum noch auf Ansprache. Zwei Tage und Nächte bringt Katherine sich und ihre beiden Brüder irgendwie durch, dann taucht plötzlich ein Mann auf, grob, herrisch, mit verwahrlosten Dreadlocks. Sie wollen doch leben? Er wirft sich Maurice über die Schulter, bindet Tommy an einem Seil fest. Katherine kommt freiwillig mit.

So landen sie auf einer heruntergekommenen Farm, auf der die von Arthritis geplagte Martha Obst und Gemüse anbaut, wo Peters, der Mann mit den Dreadlocks, in einem Bauwagen wohnt. Ob sie nicht einen Arzt für Maurice holen können? Die beiden reagieren unwirsch, Martha ist beleidigt, weil sie eine gute Heilerin sei. Beide versprechen aber auch, dass sie die Kinder in die Stadt bringen, sobald es Maurice besser geht. Wenn der Sommer kommt. Wenn geerntet ist. Oder was glaubt Katherine, wie Martha das schaffen soll? Ernte, das meint auch Peters’ Marihuana. Und seine Bienenstöcke.

Carl Nixon, geboren 1967 in Christchurch, Neuseeland, wurde mit dem Kriminalroman „Rocking Horse Road“ (2012) bekannt, der verschiedene Perspektiven perfekt verzahnte. Das ist in „Kerbholz“ so ähnlich, denn der Roman wechselt immer wieder zu Suzanne, Schwester der verschwundenen Julia. Vier Mal verbringt Suzanne ihren ganzen Urlaub in Neuseeland, mit der Suche nach der Familie. Ohne Ergebnis. Bis sie im November 2010 einen Anruf erhält: Knochen wurden gefunden, man hat das Gebiss als das von Maurice Chamberlain identifizieren können.

Das Buch Carl Nixon: Kerbholz. Roman. A. d. Engl. v. Jan Karsten. Culturbooks, Hamburg 2023. 304 S., 24 Euro.

Das Besondere an „Kerbholz“ ist: immer wenn die Leserin denkt, darauf läuft es hinaus, in diese Richtung geht es gewiss weiter, biegt der Roman anders ab. Nixon lässt die Dinge, selbst den schrecklichen Unfall, auf eine stille Art und Weise geschehen, nichts wird dramatisch zugespitzt, nichts um des Effektes willen ausgewalzt. Julia, die gerade noch geschlafen hat, begreift, was geschieht, als John ihren Namen sagt, wie er ihn sagt.

Keine der Figuren lässt sich in eine Schublade stecken, nicht einmal der raue Peters, der an seinen Bienen hängt, der um seine toten Hunde weint. Martha, wird den Kindern klar, hat sich mit Peters abgesprochen, sie nicht wegzulassen. Aber als Katherine ihre erste Menstruation hat, nimmt sie dem Mädchen jede Angst, ist ausgelassen wie auf einem Fest.

Nuanciert, detailliert, gleichzeitig oft poetisch sind Carl Nixons Landschaftsbeschreibungen. Die Natur ist ungezähmt und erbarmungslos, die Natur tröstet durch ihre Schönheit. „Wenn sie (Katherine, d. Red.) ganz genau hinhörte, konnte sie in manchen Nächten sogar die Geister zwischen den Bäumen flüstern hören.“

„Kerbholz“ erzählt davon, wie der Mensch sich an fast alles anzupassen vermag – die zarte Kate bekommt breite Schultern, bald spaltet sie das Holz wie ein Profi. Ihr Bruder Maurice jedoch träumt wieder und wieder von diesem anderen, alten Leben, von London und seinen Straßen. Er sagt sie sich auf, um sie nicht zu vergessen. Und Tommy? Der hat, was Martha unverblümt einen „Dachschaden“ nennt, kaum, dass er noch auf seinen Namen reagiert. Seine Schwester gibt ihm zu Essen und hält ihn einigermaßen sauber, mehr geht nicht. Nixon beschreibt es lakonisch, zurückhaltend, zart.

So hält der Schriftsteller eine beeindruckende Balance: Am Ende ist alles „aufgelöst“, am Ende bleiben Geheimnisse, die im Kopf der Leserin herumspuken.